Jueves, 29 de Octubre 2026
Economía

Exportaciones de vino en La Rioja caen drásticamente y trabajadores enfrentan pagos en cuotas

Las exportaciones de vino cayeron un 14,9% en volumen, reflejando una crisis en el sector vitivinícola. La falta de consumo interno se traduce en problemas económicos para las familias obreras.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
Exportaciones de vino en La Rioja caen drásticamente y trabajadores enfrentan pagos en cuotas
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El sector vitivinícola enfrenta una crisis grave, caracterizada por la caída de las ventas y un importante **sobre stock de producción**. Según datos recientes, las **exportaciones de vino** disminuyeron un **14,9%** en volumen, afectando a las economías regionales. Daniel Romero, Secretario de Prensa de la **Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA)**, expresó que la situación es complicada, destacando que «el consumo interno está bajando muchísimo» debido a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Históricamente, el consumo de vino en Argentina superaba los **40 litros per cápita** anuales, cifra que se ha reducido a solo **12 litros** por persona. Esta tendencia ha sido constante desde **2015**, en parte debido a la competencia creciente de otras bebidas. A pesar de la crisis, el segmento del **mosto** ha mostrado resultados positivos en molienda y exportaciones.

Las pequeñas y medianas empresas del sector están experimentando dificultades para cobrar por los productos vendidos, lo que ha impactado directamente en las familias trabajadoras. Desde FOEVA han recibido numerosas denuncias relacionadas con el **incumplimiento de salarios**, algunos de los cuales se pagan en **dos o tres cuotas**, lo que agrava la situación económica de los trabajadores del sector.

Etiquetas: argentina economía sector vitivinícola inflación consumo de vino FOEVA
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6391 articles →

Artículos relacionados

Canasta básica en La Rioja: un desafío que supera los $930 mil para las familias

Cierre inminente: el desafío de las cooperativas en La Rioja ante regulaciones del INAES

Banco Rioja facilita el acceso al crédito con tasas reducidas en la provincia

Industria textil en La Rioja: despidos y caída de ventas preocupan a trabajadores

Operativo de rescate anticipado de Chachos: ¿qué implicancias tendrá para la comunidad?

Teddy Karagozian y Hilado S.A. en crisis: concurso preventivo ante la Justicia riojana

Emergencia Olivícola y Vitivinícola: sectores clave del campo argentino en alerta

Emergencia olivícola en La Rioja: productores reclaman medidas ante la crisis actual

Parque Arauco se destaca en la energía: entre las 100 empresas más relevantes de Argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar