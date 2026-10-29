Jueves, 29 de Octubre 2026
Política

Rechazo unánime del Concejo Deliberante ante la violencia en sesiones pasadas

El Concejo Deliberante del Departamento Capital condena los violentos incidentes del 28 de octubre, suspendiendo la Sesión N.º 1077 y advirtiendo acciones legales según el Código Penal.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las autoridades del Concejo Deliberante del Departamento Capital emitieron un comunicado tras los incidentes ocurridos el 28 de octubre en el Recinto Dr. Ricardo Mercado Luna. Estos hechos llevaron a la suspensión de la Sesión Ordinaria N.º 1077, poniendo en riesgo la seguridad de quienes se encontraban presentes.

La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano destacó que en los tres años de gestión actual nunca se había enfrentado a situaciones similares. En el documento, el cuerpo legislativo enfatizó que el episodio no quedará impune, subrayando la gravedad institucional de lo sucedido.

Se indicó que se tomarán acciones legales tanto a nivel interno como externo, apelando a la Justicia según los artículos 237 y 241 del Código Penal de la Nación Argentina, que abordan los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, así como la interrupción del funcionamiento normal de las instituciones gubernamentales.

Etiquetas: capital concejo deliberante incidentes política argentina justicia
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