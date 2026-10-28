Gobierno provincial asegura sueldos al día y estudia medidas para tarifas congeladas

El secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, aseguró que se mantendrá la estabilidad salarial de los empleados públicos y se evalúa extender el congelamiento tarifario. Además, advirtió sobre los desafíos económicos para el próximo año en La Rioja.

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El secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, aseguró que se priorizará la estabilidad salarial de los empleados públicos en medio de la complicada situación económica nacional. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, abordó los temas más relevantes de la coyuntura política y financiera de la provincia.

Herrera informó sobre el cronograma del bono emitido en Bocades provinciales, indicando que en noviembre50 mil chachos, que se incorporarán al sueldo en diciembre. Se está evaluando la modalidad de pago, que podría ser en quincenita.

En cuanto a posibles recomposiciones salariales, el funcionario pidió cautela y subrayó que cualquier decisión dependerá del ministerio de Hacienda. Asimismo, confirmó que la provincia está considerando extender el esquema de congelamiento tarifario, que vence el 31, y que se están realizando simulaciones para evaluar la viabilidad de continuar con esta medida.

Finalmente, Herrera destacó que el próximo año podría ser difícil, ya que el presupuesto nacional no contempla a La Rioja, lo que exigirá una gestión más rigurosa de los recursos provinciales debido al desentendimiento del gobierno central.