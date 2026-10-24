Sábado, 24 de Octubre 2026
Política

Restos de desaparecido en Córdoba identificados: un paso más hacia la verdad histórica

Juan Carlos Soulier Guillén, identificado entre los restos recuperados en Córdoba, representa un avance en la búsqueda de justicia por los desaparecidos de la dictadura. Su familia, que clama por respuestas desde hace cinco décadas, refleja la lucha por la memoria y los derechos humanos en Argentina.

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Restos de desaparecido en Córdoba identificados: un paso más hacia la verdad histórica
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Juan Carlos Soulier Guillén, un hombre desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, ha sido identificado entre los restos recuperados en Loma del Torito, cercano al excentro clandestino de detención La Perla en Córdoba. Esta identificación representa un avance crucial en la búsqueda de justicia para las familias que aún claman respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

Nacido el 1 de noviembre de 1952 en La Rioja, Soulier Guillén se trasladó a Córdoba en su infancia, donde formó una familia con Adriana Díaz Ríos y tuvo un hijo, Sebastián. En agosto de 1976, fue secuestrado junto a su familia en el marco de la represión del terrorismo de Estado. Su hermana Julia y su hijo se han convertido en referentes de la búsqueda de verdad y justicia, recordando su carácter alegre y su compromiso político.

La identificación no solo impacta a su familia, sino que también se suma a la lucha por la memoria y la justicia en Argentina, reafirmando la importancia de seguir buscando respuestas. Cada avance en esta causa es un recordatorio del compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de las víctimas.

Etiquetas: argentina justicia derechos humanos memoria dictadura desapariciones
TL;DR

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