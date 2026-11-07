Martín Yoma promete fortalecer la seguridad en La Rioja desde su nuevo cargo ministerial

Martín Yoma, nuevo ministro de Seguridad, delineó un enfoque de gestión centrado en el trabajo en equipo y el diálogo. Anunció un plan detallado contra el narcotráfico y cuestionó la normativa del Régimen Penal Juvenil. Su compromiso con la prevención será clave en su gestión.

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El nuevo ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Martín Yoma, se presentó oficialmente y delineó los ejes de su gestión, destacando su experiencia de 24 años en el ámbito judicial. Yoma enfatizó su enfoque en la colaboración y el diálogo con distintos sectores, asegurando que las áreas que funcionen adecuadamente continuarán en su rumbo.

Durante su primer contacto con los medios, anunció que en las próximas semanas se dará a conocer la planificación detallada de su cartera. Tras asumir, se reunió con la Plana Mayor de la fuerza policial en la Casa de Gobierno para establecer un vínculo directo con las autoridades y conocer la realidad institucional.

En cuanto a la estructura del ministerio, Yoma confirmó que no se designará un secretario de Seguridad por el momento. Alineado con las directrices del Gobernador, buscará estar presente en el territorio y mantener contacto directo con la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, y no descartó la posibilidad de evaluar la creación de dicho cargo más adelante.

Sobre las políticas contra el narcotráfico, subrayó la necesidad de abordar la problemática con un enfoque renovado y serio, priorizando la prevención. También se mostró crítico respecto al Régimen Penal Juvenil, advirtiendo sobre su posible uso como herramienta de persecución hacia grupos vulnerables, aunque garantizó el cumplimiento de la ley vigente.