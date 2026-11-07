Independiente se clasifica a octavos del Torneo Clausura tras ganar en La Rioja

Independiente logró una vital victoria 2 a 1 ante Deportivo Riestra, ascendiendo al sexto lugar en la zona B del Torneo Clausura y manteniendo sus esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana.

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Independiente se impuso a Deportivo Riestra por 2 a 1 en el Estadio Libertadores de América, logrando así una importante victoria que lo coloca en la sexta posición de la zona B del Torneo Clausura. Con los goles de Mateo Pérez Curci y Felipe Tempone, el equipo suma tres puntos y se ubica décimo tercero en la tabla anual, manteniendo viva la posibilidad de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El partido tuvo un cierre emocionante, donde Independiente pasó de estar en ventaja a un empate momentáneo, lo que generó tensión por la posibilidad de eliminación. Sin embargo, el equipo se recuperó rápidamente y logró restablecer su ventaja. A pesar de no haber mostrado su mejor rendimiento, supo manejar la presión y cumplir su objetivo de avanzar en el torneo.

Esta victoria representa un aliciente tanto para el plantel como para los hinchas, quienes ahora tienen la mirada puesta en continuar con el impulso en el Clausura.