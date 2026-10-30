La Liga Riojana de Fútbol establece nuevos aranceles para torneos en 2026

La Liga Riojana de Fútbol estableció un pago unificado de $25.000 por jornada para las categorías 4° a 8°, buscando mejorar la economía de los clubes y la organización de los torneos. La decisión fue respaldada por los 11 presidentes presentes.

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Los clubes que participan en los torneos de 4° a 8° División se reunieron bajo la presidencia de Gabriel Godoy, Presidente de la Liga Riojana de Fútbol, para discutir aspectos económicos y establecer un sistema de juego para la temporada 2026. En la reunión, que contó con la presencia de 11 presidentes de clubes, se acordó un pago unificado del Arancel por Fecha, fijado en Pesos Veinticinco Mil ($25.000) por jornada para las categorías ‘Unificadas’.

La organización del campeonato se encuentra en distintas fases de juego. En las categorías 4°, 5° y 6°, comenzará la fase final con un sistema de ida y vuelta en Cuartos de Final y Semifinal, mientras que en 8° y 9° se completarán las dos ruedas de juego antes de las instancias finales a partido único. Esta unificación en los pagos busca mejorar la situación económica de los clubes y optimizar la distribución de recursos.

Los presidentes mostraron su apoyo a estas decisiones, que se plasmaron en un Acta Compromiso. Se espera que estas iniciativas no solo fortalezcan la economía de las instituciones, sino que también aumenten la competitividad y la calidad del espectáculo deportivo en las divisiones inferiores del fútbol local.