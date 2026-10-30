Reactivación del Gasoducto de Chilecito: un paso clave para el desarrollo local

La reactivación del Gasoducto de Chilecito, con un 93,38% de avance, promete transformar la matriz energética del sector agroindustrial, beneficiando a localidades clave como Nonogasta y Vichigasta. La ejecución se prevé en ocho meses.

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La ratificación legislativa de un convenio con la empresa constructora Ojeda S.A. permitirá reactivar la etapa final del Gasoducto de Chilecito, un proyecto clave para el desarrollo productivo y residencial del oeste provincial. Esta obra, que había estado paralizada, cuenta con un avance físico del 93,38% y se detuvo debido a la falta de desembolsos de fondos nacionales.

El nuevo acuerdo busca desbloquear el 9% restante del proyecto y establece un plazo de ejecución de ocho meses para finalizar la obra. El financiamiento será asumido directamente por el Estado riojano para contrarrestar la ausencia de apoyo federal. Entre las medidas se incluye la inyección inmediata de fondos provinciales, la consolidación de deudas acumuladas durante la paralización y una cláusula de indexación por UVA para asegurar el flujo de caja frente a la inflación.

Esta infraestructura no solo beneficiará el consumo domiciliario, sino que también transformará la matriz energética del sector agroindustrial en Chilecito. Se espera que la extensión de ramales de distribución hacia Nonogasta y Vichigasta apoye las industrias vitivinícola y olivícola, permitiendo una reducción significativa de costos operativos y mejorando la competitividad de las cadenas de valor regionales.