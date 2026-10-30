Viernes, 30 de Octubre 2026
La Rioja

La Municipalidad lanza la plataforma Maxim para mejorar la movilidad en la ciudad

La empresa Maxim recibió la habilitación municipal para operar, garantizando la seguridad y calidad en el transporte. Los interesados pueden consultar requisitos en la Dirección de Transporte Municipal.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Municipalidad lanza la plataforma Maxim para mejorar la movilidad en la ciudad
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

A partir de ahora, la empresa Maxim está habilitada para operar en el ámbito del transporte, cumpliendo con las normativas municipales vigentes. Este paso es crucial para asegurar la calidad y seguridad en el servicio que se ofrece a los usuarios. La habilitación se encuentra respaldada por la Dirección de Transporte Municipal y la Dirección de Habilitaciones Comerciales.

Los interesados en operar en el sector pueden consultar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la habilitación, según lo establecido en la Ordenanza N.º 6488, que está disponible a través de los canales oficiales del Municipio. Este acceso a la información busca promover la transparencia y simplificar los trámites correspondientes.

Además, quienes utilicen la plataforma Maxim y requieran asesoramiento pueden dirigirse a la Dirección de Transporte Municipal, ubicada en el Polideportivo Carlos Saúl Menem. Este espacio ofrece atención personalizada para resolver dudas sobre el proceso de habilitación, con horarios de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

Con la habilitación de Maxim, el Municipio reafirma su compromiso con la regulación del transporte, la seguridad y la calidad del servicio para la comunidad.

Etiquetas: municipio habilitación transporte maxim dirección de transporte la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6399 articles →

Artículos relacionados

Reactivación del Gasoducto de Chilecito: un paso clave para el desarrollo local

La Rioja se prepara para brillar en arteba 2026 bajo el liderazgo de Quintela

Cambios en las licencias de conducir: lo que deben saber los conductores riojanos

La Rioja avanza en la coordinación de políticas sociales con intendentes y ministros

La Rioja se destaca por tener las tarifas eléctricas más accesibles del país en septiembre.

Emergencia Animal de La Rioja activa servicios de atención urgente en la Capital

Desaparece un ícono del comercio riojano: "Caramelo" cierra tras décadas de servicio

Aprobación del polarizado en taxis y remises genera debate entre conductores y pasajeros en La Rioja

Foros Vecinales de Seguridad: un espacio para la participación ciudadana en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar