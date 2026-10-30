La Municipalidad lanza la plataforma Maxim para mejorar la movilidad en la ciudad

La empresa Maxim recibió la habilitación municipal para operar, garantizando la seguridad y calidad en el transporte. Los interesados pueden consultar requisitos en la Dirección de Transporte Municipal.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A partir de ahora, la empresa Maxim está habilitada para operar en el ámbito del transporte, cumpliendo con las normativas municipales vigentes. Este paso es crucial para asegurar la calidad y seguridad en el servicio que se ofrece a los usuarios. La habilitación se encuentra respaldada por la Dirección de Transporte Municipal y la Dirección de Habilitaciones Comerciales.

Los interesados en operar en el sector pueden consultar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la habilitación, según lo establecido en la Ordenanza N.º 6488, que está disponible a través de los canales oficiales del Municipio. Este acceso a la información busca promover la transparencia y simplificar los trámites correspondientes.

Además, quienes utilicen la plataforma Maxim y requieran asesoramiento pueden dirigirse a la Dirección de Transporte Municipal, ubicada en el Polideportivo Carlos Saúl Menem. Este espacio ofrece atención personalizada para resolver dudas sobre el proceso de habilitación, con horarios de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

Con la habilitación de Maxim, el Municipio reafirma su compromiso con la regulación del transporte, la seguridad y la calidad del servicio para la comunidad.