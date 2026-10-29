Jueves, 29 de Octubre 2026
La Rioja

La Rioja avanza en la coordinación de políticas sociales con intendentes y ministros

La reunión entre el intendente Armando Molina y autoridades provinciales busca articular políticas integrales en salud y educación, priorizando la equidad territorial. Se espera un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos.

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Redacción Equipo Editorial
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Durante un reciente encuentro en la Residencia Gubernamental, el intendente de la Capital, Armando Molina, junto a otros intendentes y miembros del Gabinete provincial, discutió la articulación de políticas públicas para La Rioja. La reunión se centró en el fortalecimiento de los sectores de salud y educación, con un enfoque en la equidad territorial y el desarrollo municipal.

Molina destacó la importancia de la colaboración entre las administraciones locales y el Ejecutivo provincial, enfatizando que "unidos las cosas mejoran". La jornada se considera un paso hacia la construcción de una mejor provincia, bajo la dirección del gobernador Ricardo Quintela.

Las autoridades manifestaron la necesidad de coordinar acciones y fomentar un diálogo efectivo para identificar las necesidades más urgentes de la población. Se subrayó que la participación activa de los intendentes es crucial para el éxito de las políticas implementadas.

El encuentro culminó con el compromiso de seguir trabajando en conjunto, esperando que las iniciativas surgidas se traduzcan en soluciones concretas para la comunidad, contribuyendo así a un futuro más prometedor para La Rioja.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial políticas públicas salud educación armando molina
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