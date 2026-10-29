Jueves, 29 de Octubre 2026
La Rioja

La Rioja se destaca por tener las tarifas eléctricas más accesibles del país en septiembre.

EDELaR se destaca como la distribuidora con los menores costos de electricidad en Argentina, beneficiando tanto a usuarios residenciales como comerciales en La Rioja. Los precios son significativamente más bajos en comparación con otras regiones, lo que resalta la importancia del congelamiento tarifario vigente hasta el 31 de octubre.

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Redacción Equipo Editorial
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La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) publicó su relevamiento de septiembre, destacando que EDELaR ofrece los menores precios finales en seis categorías tanto residenciales como comerciales. Este informe llega en el marco de la política provincial de congelamiento tarifario, vigente hasta el 31 de octubre.

Para usuarios residenciales sin subsidio nacional, EDELaR muestra un importe final de $170.925 para un consumo mensual de 750 kWh, notablemente inferior a los $200.103 de ESCAPEM y $200.165 de REFSA. En el caso de 600 kWh mensuales, el costo es de $135.015, también más bajo que el de EDENOR y REFSA.

En el ámbito comercial, EDELaR mantiene su liderazgo con un importe final de $95.233 para un consumo de 500 kWh, superando a REFSA, que cobra $158.399. Para consumos de 1.500 kWh, el costo es de $286.738, en comparación con los $442.026 de DPEC y $480.399 de REFSA, lo que resalta la importancia del costo energético para las pequeñas actividades económicas.

Etiquetas: la rioja edelar tarifas eléctricas política provincial economía subsidios
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