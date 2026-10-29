Jueves, 29 de Octubre 2026
La Rioja

Aprobación del polarizado en taxis y remises genera debate entre conductores y pasajeros en La Rioja

El Concejo Deliberante de La Rioja aprobó la posibilidad de polarizar vidrios en taxis y remises, buscando mejorar el confort y la seguridad de los pasajeros y conductores. Esta medida responde a solicitudes de trabajadores del transporte y se implementará respetando estándares de transparencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Concejo Deliberante de La Rioja aprobó las Ordenanzas N° 6904 y 6905, que modifican artículos de normativas anteriores para permitir el polarizado de vidrios en vehículos de transporte público. La iniciativa fue impulsada por el bloque Justicialista y el concejal Nazareno Rippa, respondiendo a solicitudes de los trabajadores del volante.

Durante la sesión del miércoles, se discutió la importancia de esta medida, que busca mejorar el confort y la salud de los pasajeros, especialmente ante las altas temperaturas que caracterizan a La Rioja. Se argumentó que el polarizado ayuda a reducir la radiación UV y facilita el funcionamiento del aire acondicionado, lo que es esencial para la calidad del servicio.

La normativa establece que el grado de transparencia de los vidrios debe ser del 70% o más, de acuerdo con la Norma IRAM-AITA 1H3. Para los taxis, se añadió un inciso que permite la colocación de láminas de control solar, mientras que para los remises se modificó un inciso correspondiente a su regulación. Estas modificaciones buscan mejorar la seguridad laboral del conductor y proteger a los pasajeros del deslumbramiento solar.

Etiquetas: la rioja transporte polarizado concejo deliberante normativa trabajadores del volante
TL;DR

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