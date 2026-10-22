Operativo de rescate anticipado de Chachos moviliza recursos en La Rioja

El Gobierno de La Rioja habilitará puntos de atención para facilitar a los comercios la gestión del rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda -Chachos-, correspondientes a la emisión 2026. Este operativo comenzará el jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el martes 27 de octubre.
Las solicitudes podrán realizarse en la ciudad Capital, en oficinas ubicadas en Santa Fe 576 y Copiapó 235, de 10 a 17 horas. Además, se atenderá en las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales en Chepes (Castro Barros s/n), Chilecito (9 de Julio 36), Chamical (avenida Perón 50), Aimogasta (25 de Mayo 342) y Villa Unión (San Martín s/n).
La acreditación de los fondos se realizará mediante transferencia bancaria el jueves 29 de octubre, lo que representa un alivio para las pequeñas y medianas empresas. Este operativo es parte del compromiso del Gobierno provincial de apoyar la economía local y fomentar la reactivación del comercio, permitiendo a los comerciantes acceder a recursos financieros para reinvertir en sus negocios.