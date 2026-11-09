Operativo de rescate en La Rioja: asistencia programada del 10 al 12 de noviembre

El Gobierno provincial de La Rioja ha dispuesto un operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda, conocidos como Chachos, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre. Este esfuerzo está orientado a facilitar el trámite para los ciudadanos que han solicitado el rescate de estas ayudas financieras.
La atención se realizará en la Capital, en oficinas ubicadas en Santa Fe 576 y Copiapó 235, desde las 10 hasta las 17 horas durante los tres días. En el interior, las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y operativos itinerantes en diferentes departamentos también brindarán asistencia. El 10 de noviembre comenzará la atención en localidades como Villa Unión, Chamical, Chilecito, Aimogasta y Chepes.
El cronograma incluye horarios específicos para cada localidad, como en Vinchina y Villa Castelli, además de Patquía y otros puntos en los Llanos Norte. El 12 de noviembre, se mantendrán los mismos horarios, priorizando las oficinas de Chamical y Chepes. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a los recursos en un contexto económico desafiante, mejorando la gestión para que cada beneficiario pueda completar su trámite en su localidad.