Lunes, 9 de Noviembre 2026
La Rioja

Operativo de rescate en La Rioja: asistencia programada del 10 al 12 de noviembre

Del 10 al 12 de noviembre, La Rioja llevará a cabo un operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda en la Capital y localidades como Villa Unión y Chilecito. Se espera una atención ágil para los beneficiarios en horarios específicos, facilitando el acceso a recursos financieros en un contexto económico complicado.

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El Gobierno provincial de La Rioja ha dispuesto un operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda, conocidos como Chachos, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre. Este esfuerzo está orientado a facilitar el trámite para los ciudadanos que han solicitado el rescate de estas ayudas financieras.

La atención se realizará en la Capital, en oficinas ubicadas en Santa Fe 576 y Copiapó 235, desde las 10 hasta las 17 horas durante los tres días. En el interior, las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y operativos itinerantes en diferentes departamentos también brindarán asistencia. El 10 de noviembre comenzará la atención en localidades como Villa Unión, Chamical, Chilecito, Aimogasta y Chepes.

El cronograma incluye horarios específicos para cada localidad, como en Vinchina y Villa Castelli, además de Patquía y otros puntos en los Llanos Norte. El 12 de noviembre, se mantendrán los mismos horarios, priorizando las oficinas de Chamical y Chepes. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a los recursos en un contexto económico desafiante, mejorando la gestión para que cada beneficiario pueda completar su trámite en su localidad.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial rescate de deuda apoyo financiero operaciones en localidades economía
TL;DR

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