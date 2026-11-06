Horarios especiales de Rioja Bus para feriados: atención a los pasajeros en noviembre

Rioja Bus implementará horarios especiales para los feriados del 9, 10 y 12 de noviembre, ajustando frecuencias y recorridos para mejorar la movilidad de los usuarios.

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Durante los feriados del 9, 10 y 12 de noviembre, Rioja Bus implementará horarios especiales para el transporte público en La Rioja. Esta medida busca mejorar la movilidad de los usuarios en jornadas con actividades especiales, ajustando tanto los horarios de inicio como las frecuencias de las diferentes líneas.

El lunes 9, todas las líneas comenzarán a operar a partir de las 7 de la mañana con una frecuencia correspondiente a un día feriado. Para el martes 10, los recorridos iniciarán a las 6, pero habrá una reducción en la frecuencia después del mediodía. El jueves 12, el servicio también iniciará a las 6, aunque con una frecuencia de día sábado.

En cuanto a las líneas rurales, el lunes 9 no habrá servicio. El martes 10, la Ruta N.º 5 funcionará con normalidad, mientras que la Ruta N.º 6 operará según el horario del lunes. El jueves 12, la Ruta N.º 5 mantendrá su servicio habitual.

Se recomienda a los usuarios de Rioja Bus considerar este cronograma especial para planificar sus traslados durante los feriados, con el fin de facilitar su movilidad en estas fechas.