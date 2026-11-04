Miércoles, 4 de Noviembre 2026
La Rioja

Alerta en Villa Castelli: abejas atacan a inspector de tránsito cerca de escuela

Un enjambre de abejas atacó a un agente de tránsito en la Escuela N° 8 de Villa Castelli, generando preocupación en padres y docentes por la falta de respuesta oficial ante reclamos previos. La comunidad exige acción urgente para evitar accidentes graves.

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Redacción Equipo Editorial
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Momentos de tensión se vivieron en la mañana del martes en el ingreso a la Escuela N° 8 «Provincia de Formosa», ubicada en Villa Castelli, cuando un enjambre de abejas atacó a un agente de tránsito. Este suceso ocurrió justo cuando los alumnos se preparaban para ingresar a clases, generando zozobra en la comunidad educativa y en los transeúntes cercanos.

Padres de los estudiantes manifestaron su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades ante reclamos hechos previamente sobre el riesgo que representa el enjambre. “Hoy le tocó a un adulto, mañana le puede tocar a cualquiera de nuestros hijos”, expresaron, enfatizando que la integridad de los menores y del personal docente está en peligro constante.

La comunidad educativa exige una intervención urgente de los organismos competentes para retirar el enjambre, recordando que la zona presenta un intenso movimiento de niños y vecinos en horarios de ingreso y salida escolar. La falta de acción ha generado incertidumbre y malestar, y los padres temen que, si no se toman medidas inmediatas, podría ocurrir un accidente grave.

Etiquetas: villa castelli ataque de abejas seguridad escolar comunidad educativa reclamos autoridades
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