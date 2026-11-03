Martes, 3 de Noviembre 2026
La Rioja

Pescado Para Todos" llega a La Rioja: precios accesibles del 4 al 8 de noviembre

El camión del Mercado Popular Federal "Pescado Para Todos La Costa" llegará a La Rioja del 4 al 8 de noviembre, ofreciendo pescados y mariscos a precios accesibles. La agenda incluye paradas en Chamical, Olta, Famatina, Chilecito, la Capital y Arauco. Se busca mejorar el acceso a alimentos frescos y fomentar el consumo local. No te pierdas esta oportunidad de adquirir productos de calidad.

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Desde el 4 hasta el 8 de noviembre, el camión del Mercado Popular Federal “Pescado Para Todos La Costa” recorrerá varias localidades de La Rioja, ofreciendo pescados, mariscos y productos elaborados a precios accesibles. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de La Rioja, tiene como meta facilitar el acceso a alimentos de calidad sin intermediarios.

El recorrido comenzará el miércoles 4 en Chamical, donde atenderá de 8 a 14:30 en la calle Cabo Darío Vera, detrás del Correo Argentino. Posteriormente, se trasladará a Olta el mismo día, de 16:30 a 19:30, en la intersección de Independencia y Juan Facundo Quiroga. El jueves 5, el camión estará en Famatina de 9 a 14:30 en el Paseo del Mercado.

El viernes 6, se ubicará en Chilecito, en la Plaza de la Cultura, en el mismo horario. La actividad más relevante se llevará a cabo el sábado 7 en la Capital, también en la Plaza de la Cultura, de 9 a 14:30, durante la Feria del Productor al Consumidor. Finalmente, el recorrido finalizará el domingo 8 en Arauco, en el Paseo del Emprendedor, de 9 a 14:30, en la avenida Alberdi y Dr. Bellone.

Etiquetas: la rioja mercado popular federal pescado para todos economía social chamical famatina
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