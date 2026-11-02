Castro Barros celebra el Día de los Fieles Difuntos con asueto administrativo el 2 de noviembre

El intendente de Castro Barros, Miguel de la Vega, declaró asueto administrativo para el lunes 2 de noviembre, permitiendo la participación en actividades por el Día de los Fieles Difuntos. Se espera una movilización comunitaria significativa, con misas y ceremonias en los cementerios, promoviendo la unión y el respeto hacia los seres queridos.

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El intendente municipal de Castro Barros, Miguel de la Vega, ha firmado el Decreto N° 083/26, que declara Asueto Administrativo Municipal para el lunes 2 de noviembre. Esta medida busca facilitar la participación de los vecinos en las actividades y servicios litúrgicos por el Día de los Fieles Difuntos.

La Municipalidad de Castro Barros invita a las reparticiones oficiales nacionales y provinciales, así como a empresas privadas, a unirse a esta disposición. El objetivo es honrar la memoria de quienes han fallecido y fomentar la unión comunitaria en un contexto de respeto y reflexión.

La conmemoración de esta fecha es una tradición local, donde las familias se reúnen en los cementerios para rendir homenaje. El asueto permitirá que más ciudadanos accedan a estos espacios y participen en las ceremonias programadas, promoviendo un ambiente de solidaridad.

Se espera una respuesta positiva por parte de las empresas y organismos gubernamentales, facilitando así la participación de sus empleados en las actividades que incluirán misas y ceremonias en los cementerios del departamento.