Lunes, 2 de Noviembre 2026
La Rioja

Gobierno provincial comienza a saldar deudas salariales con empleados públicos esta semana

El Gobierno de La Rioja comenzará el lunes 2 de noviembre el pago de sueldos de octubre a empleados estatales, incluyendo áreas clave como Salud y Justicia. Esta medida es crucial para la estabilidad económica local tras la pandemia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El pago de sueldos para los empleados estatales comenzará el lunes 2 de noviembre, según lo informó el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Este proceso se enmarca dentro de un cronograma que determina las fechas y las reparticiones específicas que recibirán sus haberes, con el objetivo de mantener la fluidez económica en la región.

En el primer día de pagos, recibirán sus salarios trabajadores de distintas áreas, incluyendo la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, y la Defensoría General. También están incluidos empleados del Ministerio de Salud Pública Capital, así como del APOS, el Hospital de la Madre y del Niño, y el Hospital Vera Barros. Además, la Policía Capital y el Servicio Penitenciario también formarán parte de este grupo.

Este esfuerzo del Gobierno provincial no solo busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales, sino también contribuir a la estabilidad financiera de las familias al garantizar la regularidad en los pagos. La transparencia y la comunicación con los empleados son prioridades para el Ministerio, buscando fortalecer la relación entre el Gobierno y los trabajadores.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial pago de sueldos economía funcionarios públicos octubre
TL;DR

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