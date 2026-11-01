Domingo, 1 de Noviembre 2026
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Accidente de moto en la zona sur deja a dos jóvenes con heridas graves

Un accidente en La Rioja involucró a una motocicleta y dejó a una joven de 19 años con múltiples lesiones, incluida una posible fractura de tobillo. La menor que la acompañaba también resultó herida y ambas fueron trasladadas a un centro de salud.

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Este viernes, alrededor de las 1500 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Manuela Ozán y Hermana Dionisia en La Rioja. Una motocicleta, guiada por Luciana Lucero, de 19 años, perdió el control, lo que causó la caída de ella y de una menor de edad que la acompañaba.

Como resultado del accidente, Lucero sufrió múltiples excoriaciones y traumatismos en sus extremidades, además de una posible fractura en su tobillo derecho. La menor también presentó traumatismos y escoriaciones en los brazos. Al momento de la llegada de los servicios de emergencia, Lucero ya había sido retirada del lugar.

El personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja brindó los primeros auxilios, mientras que los profesionales del servicio de emergencias DEM 107 evaluaron a las afectadas y decidieron su traslado a un centro de salud para recibir atención especializada. En la escena del accidente, trabajó personal policial junto con los equipos de contención para asegurar el orden y la seguridad.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicleta bomberos voluntarios emergencias salud
TL;DR

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