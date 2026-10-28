Detenido un joven de 19 años por posesión de cannabis tras evadir control policial en La Rioja

Un joven de 19 años fue demorado en la intersección de Luis Vernet y Gaucho Rivero tras evadir un control policial. Se le incautaron 12,1 gramos de cannabis y su motocicleta fue retenida por infracciones viales.

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Un joven de 19 años fue demorado en un operativo de seguridad ciudadana en la intersección de las avenidas Luis Vernet y Gaucho Rivero. La detención se produjo tras una breve persecución, ya que el sospechoso circulaba en motocicleta sin casco ni patente y trató de evadir el control policial.

Durante la requisa, los agentes encontraron un frasco con 12,1 gramos de cannabis y un picador. Se solicitó la intervención del personal de Lucha contra el Narcotráfico, que realizó las pruebas pertinentes y secuestró los elementos involucrados.

Además, la Dirección de Tránsito municipal labró las actas correspondientes por las infracciones de tránsito cometidas, como la falta de casco y la ausencia de dominio. La motocicleta fue retenida y el joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias legales pertinentes.