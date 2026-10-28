Miércoles, 28 de Octubre 2026
Policiales

Detenido un joven de 19 años por posesión de cannabis tras evadir control policial en La Rioja

Un joven de 19 años fue demorado en la intersección de Luis Vernet y Gaucho Rivero tras evadir un control policial. Se le incautaron 12,1 gramos de cannabis y su motocicleta fue retenida por infracciones viales.

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Detenido un joven de 19 años por posesión de cannabis tras evadir control policial en La Rioja
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Un joven de 19 años fue demorado en un operativo de seguridad ciudadana en la intersección de las avenidas Luis Vernet y Gaucho Rivero. La detención se produjo tras una breve persecución, ya que el sospechoso circulaba en motocicleta sin casco ni patente y trató de evadir el control policial.

Durante la requisa, los agentes encontraron un frasco con 12,1 gramos de cannabis y un picador. Se solicitó la intervención del personal de Lucha contra el Narcotráfico, que realizó las pruebas pertinentes y secuestró los elementos involucrados.

Además, la Dirección de Tránsito municipal labró las actas correspondientes por las infracciones de tránsito cometidas, como la falta de casco y la ausencia de dominio. La motocicleta fue retenida y el joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias legales pertinentes.

Etiquetas: la rioja tránsito seguridad ciudadana infracción de tránsito narcotráfico policía
TL;DR

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