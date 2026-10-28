La Rioja refuerza la vigilancia epidemiológica para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud advierte sobre el riesgo de dengue debido a las lluvias y el fenómeno de El Niño. Aún no hay casos confirmados en 2026, pero se solicita precaución.

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El Ministerio de Salud de la provincia continúa con la vigilancia epidemiológica activa para prevenir el dengue, a pesar de que las temperaturas altas aún no se han establecido de manera constante. Las recientes lluvias, junto con el pronóstico de precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño, aumentan el riesgo de acumulación de agua en recipientes en los hogares, que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Cristian Bizzotto, encargado del Área de Artrópodos y Animales Ponzoñosos, destacó la necesidad de que la comunidad revise patios y jardines para eliminar objetos que puedan acumular agua de lluvia. Se aclaró que las crecidas de ríos no representan un riesgo para la propagación del mosquito, ya que este se reproduce únicamente en recipientes artificiales.

En cuanto al estado epidemiológico, las autoridades informaron que el último caso positivo de la temporada anterior se registró entre junio y julio, y hasta el momento no se han confirmado contagios en el periodo 2026. Se han evaluado más de mil pacientes con síntomas febriles, todos con resultados negativos, y se mantiene un monitoreo constante ante cualquier síntoma sospechoso.