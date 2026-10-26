Lunes, 26 de Octubre 2026
Salud

La Rioja lidera el seguimiento de pacientes en el innovador programa PRIMECARE

La Rioja destacó en el cierre del proyecto PRIMECARE, mejorando la detección del riesgo cardiovascular en el sistema público. Equipos de CAPS recibieron certificados por su compromiso en la investigación y la implementación de herramientas digitales innovadoras. Este avance resalta la importancia de fortalecer la atención primaria en salud.

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La Rioja se destacó recientemente en la clausura del proyecto de investigación PRIMECARE, enfocado en la mejora de la detección y el manejo del riesgo cardiovascular en pacientes del sistema público. En el evento, celebrado el pasado jueves, se reconoció la labor de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Vicente, Antártida y La Cañada, que lograron el mayor seguimiento de pacientes entre los participantes.

La actividad contó con la presencia de Pablo Gulayin, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y Thomas Graziano, de la Universidad de Harvard. Gulayin resaltó el compromiso de los equipos de salud de La Rioja, a pesar de los desafíos enfrentados, como la pandemia y problemas de recursos. Eliana Alem, subsecretaria de Ciclos de Vida y Objetivos Sanitarios, destacó la colaboración interinstitucional como clave para fortalecer las políticas de salud en la comunidad.

Además, se implementaron herramientas de salud digital que facilitaron el cálculo del riesgo cardiovascular y la realización de pruebas rápidas, junto con sistemas de apoyo para decisiones clínicas. Como cierre del proyecto, los equipos de los CAPS recibieron certificados en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso en la investigación, subrayando la importancia de la innovación en la salud pública.

Etiquetas: la rioja salud pública proyecto primecare atención primaria riesgo cardiovascular ministerio de salud
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