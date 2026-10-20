Martes, 20 de Octubre 2026
Salud

Dora Rodríguez, intendenta de Chilecito, es trasladada a Córdoba por su salud

Dora Rodríguez, intendenta de Chamical, fue trasladada a Córdoba tras dolores abdominales persistentes. Se encuentra estable y genera alivio en la comunidad, que espera su pronta recuperación.

Redacción
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Dora Rodríguez, intendenta del departamento Chamical, viajó a la provincia de Córdoba para someterse a una evaluación médica debido a persistentes dolores abdominales. Se encuentra en el Hospital Privado de la capital cordobesa, donde su estado es considerado estable y fuera de peligro, lo que ha generado alivio entre sus allegados y la comunidad.

La mandataria había recibido atención médica previamente en el Hospital Zonal "Luis Agote" de Chamical y, tras un tratamiento en la Clínica Privada de los Llanos, decidió trasladarse a Córdoba para realizarse estudios más especializados. Este viaje fue acompañado por una de sus hijas, buscando determinar la causa de sus síntomas.

La situación de Rodríguez ha suscitado preocupación en Chamical, donde es apreciada por su labor en salud, educación y desarrollo económico. La comunidad espera con interés novedades sobre su salud y la posibilidad de su pronto regreso a las funciones municipales, donde ha demostrado un fuerte compromiso con la gestión pública.

Etiquetas: chamical dora rodríguez salud evaluación médica intendenta comunidad
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