Jueves, 5 de Noviembre 2026
Salud

Fallecimiento en gimnasio de La Rioja: un hombre se descompensó durante el ejercicio

Un hombre de 54 años, Sergio Heredia, falleció repentinamente mientras hacía ejercicio en un gimnasio de la calle Lamadrid. La comunidad está consternada y pide esclarecimiento sobre las causas.

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La comunidad del barrio céntrico está en estado de consternación tras la repentina muerte de Sergio Heredia, un hombre de 54 años, quien falleció mientras realizaba ejercicios en un gimnasio en la calle Lamadrid. A pesar de los esfuerzos inmediatos para asistirlo, el personal médico que llegó al lugar solo pudo confirmar su deceso.

El incidente ocurrió durante su rutina habitual, cuando sufrió una descompensación que resultó en un paro cardiorrespiratorio. Autoridades policiales y del servicio de emergencias trabajaron en el lugar para coordinar las acciones y preservar la escena hasta la llegada de las pericias correspondientes. Las causas exactas del fallecimiento aún no han sido determinadas.

La pérdida de Heredia ha generado un profundo impacto en los vecinos, quienes han comenzado a manifestar su dolor y solidaridad hacia su familia. Este hecho trágico resalta la vulnerabilidad que puede presentarse en momentos cotidianos y ha llevado a las autoridades locales a recomendar a la población mantener precauciones durante actividades físicas exigentes.

Etiquetas: chilecito accidente gimnasio salud comunidad emergencia médica
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