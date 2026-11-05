Efemérides del 5 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de noviembre de 2026
- 1884 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Biblioteca Nacional de Maestros.
- 1905 – en Lima (Perú), el militar argentino Roque Sáenz Peña (1851-1914), más tarde presidente de Argentina ―en calidad de general del Ejército peruano y compañero en la batalla de Arica― preside la inauguración del monumento al coronel Francisco Bolognesi (1816-1880).
- 1911 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo aerostático Buenos Aires hasta los 5100 metros.
- 1954 – Alejandro Sabella, futbolista retirado y entrenador argentino (f. 2020).
- 1956 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Universidad del Museo Social Argentino.
- 1968 – Ricardo Fort, actor y empresario argentino, el último gran prócer nacional (f. 2013).
- 1995 – Gabriel Risso Patrón, futbolista argentino.
- 1996 – Juan Pablo Lugrin, baloncestista argentino.
- 2002 – Mariela Kostadinova, gimnasta búlgara.
- 2007 – el escritor argentino Martín Kohan gana el Premio Herralde de Novela con su obra Ciencias morales.
El 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes fue arrestado mientras intentaba llevar a cabo la Conspiración de la Pólvora en el Parlamento británico, un plan que tenía como objetivo asesinar al rey Jacobo I y otros miembros del gobierno. Este evento es recordado en el Reino Unido cada año en el "Guy Fawkes Night", donde se celebra con hogueras y fuegos artificiales. La conspiración y su fracaso se convirtieron en un símbolo de la resistencia contra la opresión.
En el mundo: 5 de noviembre de 2026
- 1414 – en Suiza se inaugura el Concilio de Constanza, en el que se pone fin al Cisma de Occidente.
- 1513 – en Cuba, el militar español Diego Velázquez funda San Salvador de Bayamo, la segunda villa en la isla.
- 1529 – en Valladolid se reúne una junta que decide la creación de la demarcación administrativa de Nueva España.
- 1530 – en Países Bajos, la Inundación de San Félix («Sábado maléfico») deja un saldo de 100 000 muertos.
- 1553 – en el Virreinato de Nueva España, el virrey Luis de Velasco inaugura los cursos de la Escuela de Leyes, fundada en esta fecha y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- 1568 – en México empieza el gobierno del virrey Martín Enríquez de Almansa.
- 1605 – en Inglaterra, Guy Fawkes es arrestado por participar de la Conspiración de la pólvora, complot que buscaba hacer explotar el edificio del parlamento británico, para asesinar a sus ocupantes y desencadenar una rebelión, por causas ideológicas religiosas.
- 1639 – en Boston (Estados Unidos) se funda la primera oficina postal de ese país.
- 1712 – Felipe V de España firma un acta de renuncia a la corona de Francia para él y sus descendientes.
- 1757 – cerca del pueblo de Rossbach (Sajonia) ―en el marco de la guerra de los Siete Años (1756-1763)― el ejército del rey Federico II el Grande derrota a las fuerzas aliadas de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1764 – en la costa de Chile, los españoles fundan el puerto de Talcahuano.
- 1775 – la Misión de San Diego de Alcalá, en Alta California, es masacrada, y varias personas son asesinadas (véase en "Fallecimientos" a Lluís Jaume Vallespir).
- 1807 – en Madrid (España), el rey Carlos IV perdona la traición de su hijo Fernando VII, implicado en la Conspiración de El Escorial.
- 1810 – en la provincia de Cádiz (España), las tropas invasoras francesas inician el asedio a la Isla de León.
- 1811 – en la ciudad de San Salvador, comienza el Primer movimiento independentista de la Capitanía General de Guatemala. En diciembre del mismo año será sofocado por los españoles.
- 1813 – en Cuzco (en el virreinato del Perú) comienza un levantamiento en contra de la dominación española.
- 1838 – Honduras proclama su independencia y se separa de la Federación Centroamericana.
- 1851 – en Mantua (Reino Lombardo-Véneto) ―en el marco de la invasión austríaca en Italia― el gobernador austríaco Josef Radetzky (86) hace ahorcar a Giovanni Grioli (uno de los Mártires de Belfiore). El 7 de diciembre de 1852 ahorcará a Ángelo Scarsellini, Carlo Poma, Bernardo de Canal, Giovanni Zambelli y el sacerdote Enrico Tazzoli, el 3 de marzo de 1853 ahorcará a Tito Speri, Carlo Montanari y Bartolomeo Grazioli, el 19 de marzo de 1853 a Pietro Frattini y el 4 de julio de 1855 a Pietro Fortunato Calvi.
- 1851 – en México se inaugura la primera línea telegráfica, que cubre los de 130 km entre la Ciudad de México y la ciudad de Nopalucan.
- 1884 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Biblioteca Nacional de Maestros.
- 1891 – en Bogotá (Colombia) se crea la Policía Nacional de Colombia.
- 1896 – en Pinar del Río (Cuba), el general Antonio Maceo nombra al coronel Francisco Peraza como jefe de una extensa zona de esa provincia.
- 1900 – en La Habana (Cuba) se efectúa la primera Convención Constituyente. En la apertura, la marcha compuesta por Perucho Figueredo en 1868 es reconocida oficialmente como Himno Nacional de Cuba.
- 1900 – en Valencia (España) la Guardia Civil captura al bandido Josep Pinet Martorell Llorca.
- 1901 – en París triunfa la zarzuela La verbena de la Paloma.
- 1902 – protesta popular contra la intervención extranjera: En medio de tensiones por deudas impagas, el pueblo venezolano se moviliza en defensa de la soberanía nacional frente a presiones de potencias europeas. Este evento se vincula con el contexto de la Revolución Liberal Restauradora⁽²⁾.
- 1903 – en Panamá se consolida la separación de Colombia.
- 1905 – en Lima (Perú), el militar argentino Roque Sáenz Peña (1851-1914), más tarde presidente de Argentina ―en calidad de general del Ejército peruano y compañero en la batalla de Arica― preside la inauguración del monumento al coronel Francisco Bolognesi (1816-1880).
- 1906 – en Barcelona (España) el pianista Joaquim Malats estrena la obra Triana, perteneciente al poema para piano Iberia, de Isaac Albéniz.
- 1910 – en Lodz (Polonia) se funda el club de fútbol Widzew Lodz.
- 1910 – en el Ayuntamiento de Madrid (España) se deposita la última bandera española que ondeó en La Habana (cuando Cuba era española).
- 1910 – España adopta el acuerdo de introducir la anchura de vía normal europea para sus ferrocarriles.
- 1910 – en Oranienburgo (35 km al norte de Berlín, capital de Alemania) se reúnen nuevamente los reyes Guillermo II de Alemania y Nicolás II de Rusia, que preparan una convención para garantizar la paz.
- 1911 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo aerostático Buenos Aires hasta los 5100 metros.
- 1912 – en los Estados Unidos, el demócrata Woodrow Wilson es elegido presidente.
- 1912 – las tropas búlgaras toman por asalto las fortificaciones de Constantinopla y cortan los suministros de agua a la ciudad.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918), el Imperio ruso, Francia y el Reino Unido declaran la guerra al Imperio otomano.
- 1914 – Reino Unido ocupa Chipre.
- 1915 – los búlgaros conquistan el centro ferroviario de Nish, en Serbia, que asegura el enlace Viena-Estambul.
- 1916 – el emperador Guillermo II de Alemania y Francisco José I de Austria proclaman el reino independiente de Polonia.
- 1920 – en el Hospital Real de Santiago de Compostela (España) se encuentra un retrato de Carlos IV pintado por Goya.
- 1921 – Mongolia Exterior concluye un tratado de amistad con Rusia.
- 1922 – en Tarragona se celebra el II Gran Premio Peña Rhin, en el que vence Guiness, pilotando un Talbot Darracq, a un promedio de 105 km/h.
- 1924 – en República Dominicana, el ejército invasor de Estados Unidos se retira del país, terminando una ocupación de 8 años.
- 1924 – en España, el boxeador cubano Jim Morán se proclama campeón del peso wélter.
- 1925 – en España se publica un nuevo libro de Azorín, titulado Doña Inés.
- 1928 – en los Estados Unidos, el republicano Herbert Hoover es elegido presidente.
- 1929 – el asistente médico Werner Forssmann publica en la revista Klinische Wochenschrift un artículo acerca del sondado de la parte derecha del corazón.
- 1929 – en Guatemala entra en erupción el volcán Santa María.
- 1932 – en Manchuria, 30 000 soldados se rebelan contra sus oficiales japoneses.
- 1932 – en Barcelona (España) se estrena la película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo.
- 1933 – en el País Vasco se aprueba en referéndum el Estatuto vasco.
- 1933 – Hermann Goering comparece como testigo en el proceso por el incendio del Reichstag.
- 1934 – en España se impone de nuevo la censura previa en la prensa.
- 1940 – en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por tercera vez.
- 1942 – en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Vichy y el de Inglaterra firman un armisticio por el que Madagascar pasa a manos de los aliados.
- 1944 – en Madrid se publica Hijos de la ira, de Dámaso Alonso.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Solingen es bombardeada por los aliados produciendo 1200 víctimas.
- 1945 – se publica Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel.
- 1950 – la Asamblea General de la ONU aprueba iniciar relaciones diplomáticas con España.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada ―en el marco de la Operación Buster-Jangle―, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Easy, de 31 kilotones.
- 1953 – en Israel dimite el primer ministro David Ben‑Gurión.
- 1955 – en Austria reabre sus puertas la Ópera Estatal de Viena, parcialmente destruida tras un bombardeo en 1945. Se interpreta Fidelio, de Ludwig van Beethoven.
- 1955 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos realiza la tercera de las cuatro pruebas atómicas Proyecto 56.
- 1956 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Universidad del Museo Social Argentino.
- 1957 – en Francia finaliza una crisis de Gobierno que duró 35 días, con la elección del radical socialista Felix Gaillart como primer ministro.
- 1957 – en el teatro Reina Victoria (de Madrid) se estrena Las cartas boca abajo, de Buero Vallejo.
- 1958 – en el aeropuerto internacional de Bruselas se declara un gran incendio.
- 1964 – en Venezuela se inicia un nuevo Gobierno de coalición, conocido como el Pacto de Puntofijo.
- 1964 – en Venezuela se inicia un nuevo Gobierno tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, que sumió a Venezuela en una falsa democracia pactada entre dos fuerzas políticas, el Pacto de Puntofijo
- 1966 – en Francia, diez bailarinas del Ballet Nacional de Cuba piden asilo político.
- 1967 – en Yemen, un golpe de Estado militar derroca al mariscal Abdulá al-Sallal.
- 1968 – en los Estados Unidos, el republicano Richard Nixon es elegido presidente, con el 43,4 % de los votos.
- 1969 – en Barcelona (España) dimite Narcís de Carreras, presidente del Fútbol Club Barcelona.
- 1971 – en Bolivia se aprueba la pena de muerte para los secuestros políticos.
- 1971 – en Madrid (España) comandos de «lucha antimarxista» destruyen 24 grabados de Pablo Picasso.
- 1971 – en España, el boxeador Pedro Carrasco se proclama campeón mundial en la categoría de peso ligero.
- 1971 – el cantautor británico Elton John publica su cuarto álbum de estudio, Madman Across the Water.
- 1972 – en los Estados Unidos, indios norteamericanos realizan una importante protesta por la discriminación de que son objeto.
- 1972 – en Chile finaliza la huelga de comerciantes y camioneros contra el Gobierno democrático de Salvador Allende, iniciada el pasado 9 de octubre.
- 1974 – se funda el Ajman Club, equipo de fútbol de Emiratos Árabes Unidos.
- 1975 – ante la solicitud de ayuda del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), el Gobierno cubano decide el envío de tropas a Angola.
- 1975 – Johan Cruyff recibe el Balón de Oro, que le acredita como el mejor jugador de Europa.
- 1978 – en Cuba, la ciudad de Baracoa ―fundada en 1512― es proclamada como la «primera villa de Cuba».
- 1979 – llega a Nicaragua el primer grupo de cien maestros cubanos integrantes del contingente «Augusto César Sandino».
- 1982 – en Sevilla, Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz.
- 1982 – en la frontera entre Paraguay y Brasil se inaugura la central hidroeléctrica Itaipú.
- 1985 – en Italia comienza el «macroproceso» contra la mafia. El juez Falcone acusa a 709 mafiosos.
- 1986 – en la empresa Sokoa, de Hendaya, es descubierto un arsenal de la banda terrorista ETA.
- 1987 – en la Antártida se descubre un témpano de hielo del doble del tamaño de la isla Rhode Island.
- 1987 – en el Congreso de los Diputados (España), todos los partidos políticos con representación parlamentaria firman el Pacto Antiterrorista.
- 1987 – en España, una gota fría provoca inundaciones en las provincias de Valencia y Alicante.
- 1989 – en Grecia, el derechista Konstantinos Mitsotakis se queda a tres escaños de la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales.
- 1991 – en la Caja Agraria de Bogotá (Colombia) roban casi 3000 millones de dólares en una acción calificada como el «asalto del siglo».
- 1991 – en Japón, Kiichi Miyazawa, jefe de los liberales demócratas de ese país, asume el cargo de presidente del Gobierno como sucesor de Toshiki Kaifu.
- 1991 – en Canarias muere de manera misteriosa Robert Maxwell, el magnate británico de la prensa.
- 1992 – en Estrasburgo, España ratifica la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.
- 1992 – en España, la poetisa cubana Dulce María Loynaz es galardonada con el Premio Miguel de Cervantes de Literatura.
- 1992 – en Georgia, el Parlamento de nombra jefe del Estado a Eduard Shevardnadze.
- 1994 – el ciclista suizo Tony Rominger bate el récord de la hora, con 55,29 km.
- 1996 – en los Estados Unidos, Bill Clinton es reelegido presidente.
- 1998 – en España se inaugura el nuevo diario La Razón.
- 1999 – en Bonn (Alemania) concluye la V Conferencia Internacional del Clima.
- 1999 – en los Estados Unidos, un juez federal declara que Microsoft tiene una posición de monopolio.
- 2000 – en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria desciende por tercera y última vez en su historia a la Serie B.
- 2000 – los sondeos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos pronostican un triunfo ajustado del republicano George W. Bush frente a su oponente demócrata Al Gore.
- 2001 – en Latrobe (Pensilvania), una tal Shirley Turner (40), que había viajado 1523 km desde Omaha, asesina a tiros a su exnovio Andrew Bagby (28), de quien acababa de quedar embarazada. Su hijo Zachary Bagby nació el 18 de julio de 2002. Un año después, el 18 de agosto de 2003, en el muelle del pueblo Conception Bay South, 27 km al oeste de la ciudad de San Juan de Terranova (Canadá), Shirley Turner (42) se arrojará al mar para suicidarse y al mismo tiempo asesinar a su hijo Zachary Bagby (1), de quien tenía la custodia a pesar de enfrentar el juicio por haber asesinado dos años antes a Andrew Bagby.
- 2002 – en Pontevedra (España), dos bombas de fabricación casera provocan la muerte de un matrimonio y heridas a un hombre y su hijo.
- 2002 – en España, el compositor Tomás Marco y el director de orquesta Arturo Tamayo reciben el Premio Nacional de Música.
- 2003 – en Sri Lanka, la presidenta Chandrika Kumaratunga declara el estado de emergencia.
- 2004 – la revista Nature publica el descubrimiento de una molécula que frena la proliferación de las células madre sanguíneas.
- 2004 – en España, el Gobierno presenta el superordenador más potente de Europa, construido por la empresa estadounidense IBM.
- 2004 – en Chile, el Ejército chileno asume por primera vez su responsabilidad institucional en las violaciones de derechos humanos.
- 2005 – al suroeste de Nazaret arqueólogos israelíes descubren los restos de la iglesia cristiana más antigua de ese país.
- 2006 – en Irak, un tribunal estadounidense condena a Sadam Huseín a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes.
- 2006 – en Nicaragua, Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales.
- 2007 – la sonda china Chang'e 1 entra en órbita lunar.
- 2007 – en Guatemala, el candidato socialdemócrata Álvaro Colom gana las elecciones presidenciales.
- 2007 – Corea del Norte comienza a desmantelar sus instalaciones nucleares.
- 2007 – en Italia, la policía detiene a Salvatore Lo Piccolo, jefe de la mafia siciliana La Cosa Nostra.
- 2007 – el escritor argentino Martín Kohan gana el Premio Herralde de Novela con su obra Ciencias morales.
- 2009 – en una base militar de Estados Unidos, un comandante psiquiatra tirotea a sus compañeros, matando a 13 e hiriendo a más de 30.
- 2009 – después de que la empresa Facebook alertara acerca de una intrusión de la CIA, la agencia de inteligencia compra una empresa de tecnologías para vigilar acontecimientos en la red.
- 2015 – en Venezuela se crea un billete de 100 bolívares.
- 2020 – la FIA publica oficialmente una nueva carrera para el calendario de Fórmula 1 para 2021 en un acuerdo con la ciudad de Yeda y el gobierno de Arabia Saudí.
- 2021 – en el festival de Astroworld (Estados Unidos) se produce una estampida durante la actuación de Travis Scott.
- 2023 – en Japón se estrena el último capítulo de la serie japonesa (anime) Attack on Titan: Shingeki no Kyojin .
- 2024 – en Estados Unidos se celebran las elecciones para elegir al 47.º presidente. Siendo elegido Donald Trump, de modo que, al ser reelecto de manera no consecutiva, es el primer presidente en volver a la Casa Blanca en un siglo mediante reelección no consecutiva. El anterior había sido Grover Cleveland.
- 2024 – en Miami (estado de Florida), en marco de las elecciones de Estados Unidos, se elige por primera vez en 60 años sheriff. Resultando electa como alguacil del condado Rosie Cordero-Stutz, primera mujer y primera persona hispanodescendiente en obtener el rango de sheriff del condado.