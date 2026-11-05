Efemérides del 5 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de noviembre de 2026

1884 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Biblioteca Nacional de Maestros.

– en Buenos Aires (Argentina) se crea la Biblioteca Nacional de Maestros. 1905 – en Lima (Perú), el militar argentino Roque Sáenz Peña (1851-1914), más tarde presidente de Argentina ―en calidad de general del Ejército peruano y compañero en la batalla de Arica― preside la inauguración del monumento al coronel Francisco Bolognesi (1816-1880).

– en Lima (Perú), el militar argentino Roque Sáenz Peña (1851-1914), más tarde presidente de Argentina ―en calidad de general del Ejército peruano y compañero en la batalla de Arica― preside la inauguración del monumento al coronel Francisco Bolognesi (1816-1880). 1911 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo aerostático Buenos Aires hasta los 5100 metros.

– en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo aerostático Buenos Aires hasta los 5100 metros. 1954 – Alejandro Sabella, futbolista retirado y entrenador argentino (f. 2020).

– Alejandro Sabella, futbolista retirado y entrenador argentino (f. 2020). 1956 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Universidad del Museo Social Argentino.

– en Buenos Aires (Argentina) se crea la Universidad del Museo Social Argentino. 1968 – Ricardo Fort, actor y empresario argentino, el último gran prócer nacional (f. 2013).

– Ricardo Fort, actor y empresario argentino, el último gran prócer nacional (f. 2013). 1995 – Gabriel Risso Patrón, futbolista argentino.

– Gabriel Risso Patrón, futbolista argentino. 1996 – Juan Pablo Lugrin, baloncestista argentino.

– Juan Pablo Lugrin, baloncestista argentino. 2002 – Mariela Kostadinova, gimnasta búlgara.

– Mariela Kostadinova, gimnasta búlgara. 2007 – el escritor argentino Martín Kohan gana el Premio Herralde de Novela con su obra Ciencias morales.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes fue arrestado mientras intentaba llevar a cabo la Conspiración de la Pólvora en el Parlamento británico, un plan que tenía como objetivo asesinar al rey Jacobo I y otros miembros del gobierno. Este evento es recordado en el Reino Unido cada año en el "Guy Fawkes Night", donde se celebra con hogueras y fuegos artificiales. La conspiración y su fracaso se convirtieron en un símbolo de la resistencia contra la opresión.

En el mundo: 5 de noviembre de 2026