Efemérides del 31 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 31 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 31 de octubre de 2026
- 1940 – Jorge Schussheim, cantautor, autor y humorista argentino (f. 2020).
- 1945 – Berugo Carámbula, actor y comediante uruguayo (f. 2015).
- 1948 – Juan Carlos Pugliese, abogado argentino.
- 1958 – Eduardo Feinmann, periodista argentino.
- 1966 – en Argentina, procedente de los Estados Unidos, aterriza en la V Brigada Aérea el primero (matrícula C-201), de los nuevos cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk, pilotado por el vicecomodoro Jorge Mones Ruiz. Esta aeronave, que posibilita el reabastecimiento en vuelo, potencia la capacidad operativa de la aviación de combate argentina.
- 1974 – Cristian Zermatten, futbolista argentino.
- 1984 – en San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina ocurre una de las tragedias ferroviarias más importantes del país al impactar un tren con un colectivo. Dejando un saldo de más de 50 muertos.
- 1990 – Emiliano Sala, futbolista argentino (f. 2019).
- 1996 – Francisco Manenti, futbolista argentino.
- 2004 – en Uruguay, la izquierda (Frente Amplio) gana las elecciones nacionales por primera vez; Tabaré Vázquez es electo en la primera vuelta.
El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, lo que marcó el inicio de la Reforma Protestante. Este acto desafió la autoridad de la Iglesia Católica y provocó profundas transformaciones religiosas y culturales en Europa. La fecha se ha convertido en un símbolo de resistencia y cambio en la historia occidental.
En el mundo: 31 de octubre de 2026
- 475 – Rómulo Augústulo es proclamado emperador romano.
- 588 – en Antioquía (Turquía) se registra un terremoto de magnitud 7,0 en la escala sismológica de Richter (I=9) que deja un saldo de 60 000 muertos.
- 683 – durante el asedio de La Meca, la Kaaba se incendia y queda parcialmente destruida.
- 1512 – en Roma se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, pintados por Miguel Ángel.
- 1517 – en Wittenberg (Alemania), Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, también llamada Schlosskirche, siendo el inicio de la Reforma protestante.
- 1541 – en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico (en Roma), Miguel Ángel termina el mural El Juicio Final.
- 1615 – en España, Miguel de Cervantes dedica al Conde de Lemos la segunda parte de El Quijote.
- 1714 – en la abadía de Westminster, Jorge I es coronado rey de Gran Bretaña y de Irlanda.
- 1720 – en Tainan, Taiwán y China se registra un terremoto de magnitud 6,8 en la escala sismológica de Richter (I=9), que deja un saldo de «muchos» muertos.
- 1790 – en La Habana (Cuba) aparece el Papel Periódico de La Habana, primer periódico literario-económico publicado en la isla.
- 1798 – John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida vulgarmente como daltonismo.
- 1825 – se promulga la primera constitución del Estado Interno de Occidente por parte del Primer Congreso Constituyente.
- 1850 – en Madrid (España), la reina Isabel II inaugura en la Carrera de San Jerónimo la sesión inaugural de las Cortes Españolas en su nueva sede, el actual Congreso de los Diputados.
- 1861 – en Londres (Inglaterra), representantes de España, Francia y Reino Unido firman la Convención de Londres como respuesta a la ley de suspensión de pagos de 1861 de México.
- 1863 – la Guerra de las Tierras de Nueva Zelanda se reanuda cuando las fuerzas británicas en Nueva Zelanda dirigidas por el general Duncan Cameron comienzan su invasión de Waikato.
- 1864 – Nevada es admitido como el estado número 36 de los Estados Unidos.
- 1873 – en el mar Caribe, frente a Santiago de Cuba, el Gobierno español apresa al vapor estadounidense Virginius, que conducía una expedición de agentes independentistas cubanos.
- 1897 – en La Habana (Cuba), Salvador Cisneros Betancourt entrega la presidencia de la República en Armas a Bartolomé Masó.
- 1900 – en Quito (Ecuador), el presidente Eloy Alfaro decreta el Día del Escudo de ese país.
- 1904 – en Reino Unido, John Ambrose Fleming, de la Universidad de Londres, da a conocer la radio de válvulas.
- 1917 – se libra la Batalla de Beerseba, considerada la última carga de caballería exitosa de la historia.
- 1919 – Hungría se separa de Austria, finalizando de esta manera el Imperio austrohúngaro.
- 1926 – en Italia, Benito Mussolini sufre un atentado por un joven de 15 años llamado Anteo Zamboni, pero el joven muere después de ser linchado.
- 1940 – termina la Batalla de Inglaterra con una victoria británica, previniendo una posible invasión alemana a las islas británicas.
- 1942 – en Reino Unido, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un ataque aéreo alemán destruye el centro de la ciudad de Canterbury.
- 1943 – en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo lanza la Operación Kerch-Eltigen en Crimea.
- 1949 – en Filipinas, un tifón causa 975 muertos y deja sin hogar a 20 000 personas.
- 1950 – En Puerto Rico continúan los combates entre tropas estadounidenses y nacionalistas puertorriqueños en el segundo día de la Revolución Nacionalista, la que se extenderá a los Estados Unidos el 1 de noviembre.
- 1952 – a las 19:15 (hora mundial) ―o a las 7:15 del 1 de noviembre (hora local)―, en el atolón de Enewetak (Islas Marshall), Estados Unidos hace detonar a Ivy Mike (la primera bomba de hidrógeno).
- 1956 – durante la Crisis del Suez, el Reino Unido y Francia comienzan a bombardear Egipto para forzar la reapertura del Canal de Suez.
- 1956 – durante la Revolución húngara de 1956 se establece una sede revolucionaria en Hungría. Tras el anuncio de Imre Nagy del 30 de octubre, se reforman los partidos políticos no comunistas prohibidos y el MDP es reemplazado por el MSZMP. József Mindszenty sale de prisión. El Politburó soviético toma la decisión de intervenir en la insurrección.
- 1958 – VenezuelaTras la caída de Marcos Pérez Jiménez, Se firma un pacto entre élites políticas que se reparten el poder, llamado "EL pacto de Punto Fijo", excluyen al pueblo y consolidan un sistema que perpetúa la injusticia social bajo la fachada de democracia.
- 1961 – en la Unión Soviética, el cuerpo de Iósif Stalin es retirado del Mausoleo de Lenin, también conocido como la Tumba de Lenin.
- 1961 – es arrojada desde el aire, en una prueba atmosférica a 2200 metros de altura, en el Área C, sobre el cabo Sukhoy Nos, del sitio de pruebas atómicas en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, al norte de Rusia, a las 08:29 (hora local), la Unión Soviética detona una bomba atómica de 5 megatones. Es la n.º 131 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991, que medidas en kilotones representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1964 – en Bolivia se realiza el tercer y último día de huelga general nacional decretada por la COB (Central Obrera Boliviana) bajo la dirección del minero y exvicepresidente Juan Lechín Oquendo. Con una sangrienta represión, el Ejército impondrá el orden, y el vicepresidente René Barrientos derrocará al presidente Víctor Paz Estenssoro y se instalará en el poder.
- 1966 – en Argentina, procedente de los Estados Unidos, aterriza en la V Brigada Aérea el primero (matrícula C-201), de los nuevos cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk, pilotado por el vicecomodoro Jorge Mones Ruiz. Esta aeronave, que posibilita el reabastecimiento en vuelo, potencia la capacidad operativa de la aviación de combate argentina.
- 1969 – en Venezuela, allanamiento de la Universidad Central de Venezuela mediante la Operación Canguro que motivo la suspensión de las actividades académicas hasta 1971.
- 1975 – en Reino Unido, la banda de rock Queen, lanza el sencillo Bohemian Rhapsody.
- 1978 – en España, las Cortes aprueban la Constitución de 1978.
- 1979 – en la Ciudad de México sucede el accidente aéreo del vuelo 2605 de Western Airlines.
- 1984 – en San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina ocurre una de las tragedias ferroviarias más importantes del país al impactar un tren con un colectivo. Dejando un saldo de más de 50 muertos.
- 1984 – la primera ministra india Indira Gandhi es asesinada por dos guardias de seguridad sij. Estallan disturbios en Nueva Delhi y otras ciudades y mueren alrededor de 3000 sijs.
- 1989 – en Turquía, Turgut Ozal asume la presidencia.
- 1992 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei.
- 1994 – en Indiana, el vuelo 4184 de American Eagle se estrella causando la muerte de 64 pasajeros y 4 tripulantes.
- 1996 – en Zaire son asesinados cuatro religiosos de la Congregación de los Hermanos Maristas, debido a la guerra civil entre las etnias hutus y tutsis.
- 1999 – el regatista Jesse Martin regresa a Melbourne después de 11 meses de circunnavegar el mundo, solo, sin escalas y sin ayuda.
- 1999 – el vuelo 990 de Egyptair se estrella en el Océano Atlántico cerca de Nantucket, matando a las 217 personas a bordo.
- 2000 – en Nueva York, la ONU adopta la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 2000 – lanzamiento del Soyuz TM-31, llevando a la primera tripulación residente a la Estación Espacial Internacional. La EEI ha estado tripulada continuamente desde entonces.
- 2002 – en Madagascar ocurre la mayor goleada en la historia del fútbol; el club AS ADEMA hace 149 goles contra 0 del club SOE Antananarivo
- 2003 – en Malasia, Mahathir Mohamad dimite como primer ministro de Malasia y es reemplazado por el vice primer ministro Abdullah Ahmad Badawi, lo que marca el final de los 22 años de Mahathir en el poder.
- 2004 – en Uruguay, la izquierda (Frente Amplio) gana las elecciones nacionales por primera vez; Tabaré Vázquez es electo en la primera vuelta.
- 2008 – en Paraguay se realiza la primera Teletón de la nueva etapa con su eslogan "Crecemos juntos".
- 2010 – en Brasil se celebra la segunda vuelta electoral, en la que la candidata Dilma Rousseff es electa presidenta con más de 55 millones de votos.
- 2010 – en Estados Unidos, la cadena AMC difunde el primer episodio de The Walking Dead
- 2011 – según cálculos estadísticos aproximados, nace el habitante 7000 millones del planeta.
- 2017 – en Wittenberg (Alemania), se celebra el Quinto Centenario de la Reforma protestante.
- 2018 – en México, se inicia el megacorte de agua del Sistema Cutzamala.
- 2018 – en Pakistán, Asia Bibi es absuelta por el delito de blasfemia contra el Profeta Mahoma.
- 2018 – en Guyarat, India, se inaugura la Estatua de la Unidad, en honor a Sardar Patel, de 182 m, la más alta del mundo
- 2018 – es publicado el juego Deltarune.
- 2019 – en Japón, el Castillo Shuri sufrió un incendio.
- 2019 – la banda de rock estadounidense My Chemical Romance anuncia su regreso tras 6 años de separación.
- 2019 – coincidiendo con el periodo de este día festivo, Nintendo, en asociación con Next Level Games, estrena Luigi's Mansion 3, un videojuego de plataformas para Nintendo Switch.
- 2023 – Adult Swim de Latinoamérica se relanza, esta ocasión como un Canal independiente.