Efemérides del 31 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 31 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 31 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 31 de octubre de 2026

1940 – Jorge Schussheim, cantautor, autor y humorista argentino (f. 2020).

– Jorge Schussheim, cantautor, autor y humorista argentino (f. 2020). 1945 – Berugo Carámbula, actor y comediante uruguayo (f. 2015).

– Berugo Carámbula, actor y comediante uruguayo (f. 2015). 1948 – Juan Carlos Pugliese, abogado argentino.

– Juan Carlos Pugliese, abogado argentino. 1958 – Eduardo Feinmann, periodista argentino.

– Eduardo Feinmann, periodista argentino. 1966 – en Argentina, procedente de los Estados Unidos, aterriza en la V Brigada Aérea el primero (matrícula C-201), de los nuevos cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk, pilotado por el vicecomodoro Jorge Mones Ruiz. Esta aeronave, que posibilita el reabastecimiento en vuelo, potencia la capacidad operativa de la aviación de combate argentina.

– en Argentina, procedente de los Estados Unidos, aterriza en la V Brigada Aérea el primero (matrícula C-201), de los nuevos cazabombarderos Douglas A-4B Skyhawk, pilotado por el vicecomodoro Jorge Mones Ruiz. Esta aeronave, que posibilita el reabastecimiento en vuelo, potencia la capacidad operativa de la aviación de combate argentina. 1974 – Cristian Zermatten, futbolista argentino.

– Cristian Zermatten, futbolista argentino. 1984 – en San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina ocurre una de las tragedias ferroviarias más importantes del país al impactar un tren con un colectivo. Dejando un saldo de más de 50 muertos.

– en San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina ocurre una de las tragedias ferroviarias más importantes del país al impactar un tren con un colectivo. Dejando un saldo de más de 50 muertos. 1990 – Emiliano Sala, futbolista argentino (f. 2019).

– Emiliano Sala, futbolista argentino (f. 2019). 1996 – Francisco Manenti, futbolista argentino.

– Francisco Manenti, futbolista argentino. 2004 – en Uruguay, la izquierda (Frente Amplio) gana las elecciones nacionales por primera vez; Tabaré Vázquez es electo en la primera vuelta.

💡 ¿Sabías que...? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, lo que marcó el inicio de la Reforma Protestante. Este acto desafió la autoridad de la Iglesia Católica y provocó profundas transformaciones religiosas y culturales en Europa. La fecha se ha convertido en un símbolo de resistencia y cambio en la historia occidental.

En el mundo: 31 de octubre de 2026