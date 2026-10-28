Efemérides del 28 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 28 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de octubre de 2026

1941 – Pacho O’Donnell, historiador, escritor y político argentino.

– Pacho O’Donnell, historiador, escritor y político argentino. 1951 – en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.

– en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1. 1958 – la Unión Soviética le concede a Argentina un crédito (equivalente a 100 millones de dólares de aquella época, que equivalen a 835 millones de 2016) para la compra de equipos petroleros soviéticos, a una tasa de interés del 2,5 % anual.

– la Unión Soviética le concede a Argentina un crédito (equivalente a 100 millones de dólares de aquella época, que equivalen a 835 millones de 2016) para la compra de equipos petroleros soviéticos, a una tasa de interés del 2,5 % anual. 1964 – Juan Darthés, actor brasileño.

– Juan Darthés, actor brasileño. 1972 – Axel Kuschevatzky, crítico de cine y productor argentino.

– Axel Kuschevatzky, crítico de cine y productor argentino. 1973 – Felipe Desagastizábal, futbolista argentino.

– Felipe Desagastizábal, futbolista argentino. 1977 – Emiliano Brancciari, músico argentino.

– Emiliano Brancciari, músico argentino. 1983 – en Buenos Aires (Argentina), durante el cierre de campaña para las elecciones presidenciales, el candidato peronista Herminio Iglesias prende fuego a un ataúd con el nombre del candidato de la UCR (Raúl Alfonsín) y los colores de ese partido.

– en Buenos Aires (Argentina), durante el cierre de campaña para las elecciones presidenciales, el candidato peronista Herminio Iglesias prende fuego a un ataúd con el nombre del candidato de la UCR (Raúl Alfonsín) y los colores de ese partido. 1996 – en Argentina se funda la productora de televisión Ideas del sur.

– en Argentina se funda la productora de televisión Ideas del sur. 2007 – Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina y la segunda en ejercer ese cargo.

💡 ¿Sabías que...? El 28 de octubre de 1886, se inauguró la Estatua de la Libertad en Nueva York, un regalo de Francia a los Estados Unidos. Este icónico monumento simboliza la libertad y la democracia, y ha recibido a millones de inmigrantes que llegaban al país en busca de una nueva vida. Su diseño fue realizado por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi y su estructura interna fue ingenierizada por Gustave Eiffel.

En el mundo: 28 de octubre de 2026