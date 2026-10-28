Efemérides del 28 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de octubre de 2026
- 1941 – Pacho O’Donnell, historiador, escritor y político argentino.
- 1951 – en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.
- 1958 – la Unión Soviética le concede a Argentina un crédito (equivalente a 100 millones de dólares de aquella época, que equivalen a 835 millones de 2016) para la compra de equipos petroleros soviéticos, a una tasa de interés del 2,5 % anual.
- 1964 – Juan Darthés, actor brasileño.
- 1972 – Axel Kuschevatzky, crítico de cine y productor argentino.
- 1973 – Felipe Desagastizábal, futbolista argentino.
- 1977 – Emiliano Brancciari, músico argentino.
- 1983 – en Buenos Aires (Argentina), durante el cierre de campaña para las elecciones presidenciales, el candidato peronista Herminio Iglesias prende fuego a un ataúd con el nombre del candidato de la UCR (Raúl Alfonsín) y los colores de ese partido.
- 1996 – en Argentina se funda la productora de televisión Ideas del sur.
- 2007 – Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina y la segunda en ejercer ese cargo.
El 28 de octubre de 1886, se inauguró la Estatua de la Libertad en Nueva York, un regalo de Francia a los Estados Unidos. Este icónico monumento simboliza la libertad y la democracia, y ha recibido a millones de inmigrantes que llegaban al país en busca de una nueva vida. Su diseño fue realizado por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi y su estructura interna fue ingenierizada por Gustave Eiffel.
En el mundo: 28 de octubre de 2026
- 312 – en la batalla del Puente Milvio, Constantino I el Grande derrota a Majencio en la lucha por el Imperio romano.
- 709 – en Yaxchilán (México) la dama Xok, esposa del rey Escudo Jaguar II se hace pasar una cuerda con púas de obsidiana a través de un agujero en la lengua.
- 1092 – en la Taifa de Valencia (en la actual España), Al-Qadir muere asesinado por una revuelta encabezada por el cadí Ibn Yahhaf.
- 1483 – en la actual España, Rodrigo Ponce de León reconquista definitivamente la villa de Zahara de la Sierra.
- 1492 – en las islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos.
- 1538 – en la villa de Santo Domingo ―en la isla La Española, en medio del mar Caribe― se funda la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América.
- 1546 – Pedro Guerrero es nombrado arzobispo de Granada.
- 1575 – autoridades eclesiásticas de España autorizan el traslado del hermano Alonso Pérez H.C. a la Nueva España.
- 1707 – en Houei (oeste de Japón), a las 14:00 (hora local) sucede un terremoto de magnitud 8,6 en la escala de magnitud de momento y un tsunami dejaron entre 5000 y 20 000 víctimas. Fue el terremoto más intenso de la Historia de Japón hasta que sobrevino el del 11 de marzo de 2011.
- 1746 – Lima, capital del Virreinato del Perú, es devastada por un terremoto de magnitud 9,0 en la escala de magnitud de momento, que deja un saldo de más de 5000 muertos. El puerto del Callao es completamente arrasado por el tsunami resultante, que deja otros 5000 muertos (solo sobreviven 250 personas). Se registran daños a lo largo de la costa del Pacífico sur sudamericano.
- 1848 – en España se inaugura el primer ferrocarril que funcionó en territorio peninsular, la línea Barcelona-Mataró. El 19 de noviembre de 1837 se había inaugurado la línea entre La Habana y Bejucal, en la actual república de Cuba, entonces provincia de España.
- 1861 – en Caracas (Venezuela), el presidente Manuel Felipe de Tovar funda el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
- 1862 – En Caimito de la Hanábana (provincia de Matanzas), el niño patriota cubano José Martí escribe su primera carta conocida, dirigida a su madre, Leonor Pérez, donde le narra los horrores de la cárcel en Matanzas, que conoció porque su padre, Mariano Martí fungía como juez de la región.
- 1873 – en Cuba, Salvador Cisneros Betancourt ocupa el cargo de presidente de la República de Cuba en Armas.
- 1875 – en Caracas (Venezuela) se inaugura el Panteón Nacional.
- 1886 – en Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, regalada por Francia.
- 1892 – en París (Francia), el precursor del cine Émile Reynaud estrena sus Pantomimas luminosas ―películas animadas mediante el sistema conocido como teatro óptico―. Este hecho se reconoce como el inicio de los dibujos animados.
- 1893 – En la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), el patriota cubano José Martí habla en la velada que ofrece la Sociedad Literaria Hispanoamericana en homenaje al general venezolano Simón Bolívar.
- 1895 – En la aldea Vega de Pestán (Cuba), se despiden los hermanos Antonio y José Maceo, ambos militares independentistas cubanos. No volverán a verse, y José morirá en combate el 5 de julio de 1896.
- 1896 – En la provincia de Camagüey las tropas de Calixto García ocupan el pueblo de Guáimaro.
- 1900 – en Barcelona (España) se funda el Real Club Deportivo Espanyol.
- 1905 – en aguas próximas a Finisterre (España) naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros.
- 1918 – se funda Checoslovaquia como uno de los estados sucesores del Imperio austrohúngaro.
- 1922 – en Italia, se produce la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, dos días antes de ser nombrado primer ministro de Italia.
- 1930 – en los Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura Carnegie.
- 1938 – en el marco de la guerra civil española, las Brigadas Internacionales se marchan de España.
- 1940 – inicio de la Guerra Greco-Italiana con la entrada de Grecia en la Segunda Guerra Mundial.
- 1943 – en el puerto de Filadelfia ―de acuerdo con un bulo creado en 1955 por el ufólogo estadounidense Morris K. Jessup (1900-1959)―, en esta fecha supuestamente se realizó la operación militar de teletransportación «Experimento Filadelfia».
- 1944 – en La Coruña (España), se inaugura el Estadio Municipal de Riazor.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada ―en el marco de la Operación Buster-Jangle (que expondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento)―, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Baker, de 3,5 kilotones, dejándola caer desde un bombardero B-50.
- 1951 – en Cataluña (España), el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.
- 1956 – en España se inauguran los servicios de Televisión Española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular.
- 1958 – en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Ángelo Giuseppe Roncalli es elegido papa, y adopta el nombre de Juan XXIII.
- 1958 – a 256 metros bajo tierra, en el área U12b.04 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 16:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Evans, de 0,055 kilotones. Es la bomba n.º 189 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – En Suecia, Boris Pasternak obtiene el Premio Nobel de Literatura.
- 1958 – la Unión Soviética le concede a Argentina un crédito (equivalente a 100 millones de dólares de aquella época, que equivalen a 835 millones de 2016) para la compra de equipos petroleros soviéticos, a una tasa de interés del 2,5 % anual.
- 1959 – En el estrecho de la Florida desaparece la avioneta Cessna que trasladaba desde Camagüey a La Habana (500 km) al comandante Camilo Cienfuegos.
- 1959 – en México, un huracán categoría 5 provoca inundaciones en el estado de Colima, matando a 1800 personas en la región (Huracán de México de 1959). Desparecerá en el centro de México el 29 de octubre.
- 1962 – En Washington (Estados Unidos), el presidente John F. Kennedy se compromete a dejar de intentar invadir Cuba, y la Unión Soviética retira los misiles atómicos instalados en Cuba. Finaliza la Crisis de los Misiles.
- 1962 – a las 04:41 (hora local) en un cohete desde el sitio de pruebas de Semipalátinsk (a unos 150 km al oeste de la ciudad homónima) en Kazajistán, la Unión Soviética lanza una bomba atómica de 300 kilotones que explota a 150 km de altura sobre Karagandá, capital de la provincia homónima en el centro de Kazajistán. Es la prueba nuclear n.º 187 K4 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1970 – en tres hoyos diferentes, a 118 metros bajo tierra, en el área U3h del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local) Estados Unidos detona sus bombas atómicas Truchas-Chacón (1), Truchas-Chamisal (2) y Truchas-Rodarte (3), de unos 8 kilotones cada una. Son las bombas n.º 709, 710 y 711 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1971 – Reino Unido lanza el satélite Prospero X-3, a bordo de un cohete totalmente británico.
- 1972 – Primer vuelo del primer avión bimotor de fuselaje ancho, realizado por el Airbus A300B
- 1974 – a 404 metros bajo tierra, en el área U12n.09 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 831: Hybla Fair, de menos de 20 kilotones.
- 1975 – en un túnel a 1265 metros bajo tierra, en el área U20z del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 854 Kasseri, de 1000 kilotones.
- 1977 – en el sur del Gran Buenos Aires, Yolanka (Jorge Antonio Catanese; 36 años), luchador profesional de cachacascán (en el programa televisivo Titanes en el ring), militante del grupo armado Montoneros, trabajador municipal argentino y mecánico automotriz (f. 1977) es secuestrado por un grupo de terroristas de Estado. Será torturado, asesinado y desaparecido por la dictadura cívico‑militar (1976‑1983).
- 1981 – en los Estados Unidos, Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de thrash metal Metallica.
- 1982 – en España, el PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta.
- 1983 – en Buenos Aires (Argentina), durante el cierre de campaña para las elecciones presidenciales, el candidato peronista Herminio Iglesias prende fuego a un ataúd con el nombre del candidato de la UCR (Raúl Alfonsín) y los colores de ese partido.
- 1988 – Francia autoriza la píldora abortiva conocida como Mifepristone.
- 1993 – Borís Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia.
- 1996 – en Argentina se funda la productora de televisión Ideas del sur.
- 2001 – Aeroflot, aerolínea rusa, cesa sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, finalizando la conexión directa Lima-Moscú
- 2004 – en Colombia, inicia sus operaciones RTVC Sistema de Medios Públicos.
- 2005 – en Venezuela, el presidente Hugo Chávez declara al país «territorio libre de analfabetismo».
- 2005 – México se convierte en el centésimo país que ratifica el estatuto de la Corte Penal Internacional.
- 2007 – Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina y la segunda en ejercer ese cargo.
- 2007 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles de la guerra civil española.
- 2007 – en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas se producen fuertes inundaciones.
- 2011 – en los Estados Unidos, la NASA lanza el satélite NPP con la misión de realizar observaciones climatológicas de la Tierra.
- 2011 – en la ciudad de Ica (Perú), un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja al menos 1 muerto y 80 heridos.
- 2012 – en la costa este de Estados Unidos, el huracán Sandy afecta a los estados de Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York ocasionando inundaciones y devastación a su paso. Se calcula que las pérdidas ascendieron a 20 000 millones de dólares.
- 2020 – se confirma el primer caso de COVID-19 en Islas Marshall.
- 2021 – A nivel mundial el videojuego Roblox sufrió una de las caídas masivas más grandes de su historia, la cual se prolongó por 72 horas. A raíz de esto, se llegó a cerrar la plataforma por 48 horas, mostrando un banner de mantenimiento.
- 2023 – Liga de Quito que después de 14 años, se consagra campeón por segunda vez de la Copa Sudamericana por penales 3-4 ante el Fortaleza Esporte Clube de Brasil.
- 2023 – Es encontrado muerto a los 54 años de edad, el reconocido actor y escritor Matthew Perry, en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. Es reconocido a nivel mundial por haber interpretado a Chandler Bing en la serie Friends, siendo el primero del elenco principal de los 6 amigos en fallecer.
- 2024 – se celebró la edición número 68 de la gala del Ballon d'OR de la famosa revista France Football, en donde Rodri se consagra ser de oro con el balón de oro masculino