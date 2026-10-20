Efemérides del 20 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 20 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de octubre de 2026

1906 – en Rosario (Argentina) se funda el club de fútbol Central Córdoba.

– en Rosario (Argentina) se funda el club de fútbol Central Córdoba. 1941 – inicio de la Masacre de Kragujevac, en la Serbia de Nedić. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.

– inicio de la Masacre de Kragujevac, en la Serbia de Nedić. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes. 1976 – en Buenos Aires (Argentina), Diego Maradona (15), hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.

– en Buenos Aires (Argentina), Diego Maradona (15), hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors. 1992 – La selección de fútbol de Argentina se consagra campeona de la Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita.

– La selección de fútbol de Argentina se consagra campeona de la Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita. 1997 – Dulce Tórtolo, futbolista argentina.

– Dulce Tórtolo, futbolista argentina. 1997 – Fernando Zurbriggen, baloncestista argentino.

– Fernando Zurbriggen, baloncestista argentino. 1997 – Yami Safdie, cantante argentina.

– Yami Safdie, cantante argentina. 2000 – Ela Anacona, golfista argentina.

– Ela Anacona, golfista argentina. 2007 – segundo concierto de la gira de regreso "Me Verás Volver" de la banda argentina Soda Stereo en el estadio de River Plate, al que acudieron aproximadamente 70 000 personas.

– segundo concierto de la gira de regreso "Me Verás Volver" de la banda argentina Soda Stereo en el estadio de River Plate, al que acudieron aproximadamente 70 000 personas. 2010 – en Buenos Aires (Argentina), Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en medio de una movilización de trabajadores ferroviarios contra la tercerización laboral.

💡 ¿Sabías que...? El 20 de octubre de 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó la despido de Archibald Cox, el fiscal especial encargado de investigar el escándalo de Watergate. Este evento, conocido como el "Sábado Noche Masacre", llevó a una crisis constitucional y aumentó la presión para que Nixon renunciara, lo que finalmente sucedió en 1974.

En el mundo: 20 de octubre de 2026