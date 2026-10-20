Efemérides del 20 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 20 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 20 de octubre de 2026
- 1906 – en Rosario (Argentina) se funda el club de fútbol Central Córdoba.
- 1941 – inicio de la Masacre de Kragujevac, en la Serbia de Nedić. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.
- 1976 – en Buenos Aires (Argentina), Diego Maradona (15), hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.
- 1992 – La selección de fútbol de Argentina se consagra campeona de la Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita.
- 1997 – Dulce Tórtolo, futbolista argentina.
- 1997 – Fernando Zurbriggen, baloncestista argentino.
- 1997 – Yami Safdie, cantante argentina.
- 2000 – Ela Anacona, golfista argentina.
- 2007 – segundo concierto de la gira de regreso "Me Verás Volver" de la banda argentina Soda Stereo en el estadio de River Plate, al que acudieron aproximadamente 70 000 personas.
- 2010 – en Buenos Aires (Argentina), Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en medio de una movilización de trabajadores ferroviarios contra la tercerización laboral.
El 20 de octubre de 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó la despido de Archibald Cox, el fiscal especial encargado de investigar el escándalo de Watergate. Este evento, conocido como el "Sábado Noche Masacre", llevó a una crisis constitucional y aumentó la presión para que Nixon renunciara, lo que finalmente sucedió en 1974.
En el mundo: 20 de octubre de 2026
- 1465 – en Bélgica, se libra la batalla de Montenaken.
- 1500 – en España, los Reyes Católicos expiden una Real Cédula de constitución del municipio de Granada.
- 1520 – en la actual República Dominicana, Francisco Dávila funda la villa Hato Mayor del Rey como una porción de tierra que se dedicaba a la ganadería y la agricultura.
- 1548 – en Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz.
- 1572 – en Goes (Países Bajos), Cristóbal de Mondragón, con 3000 soldados, levanta el asedio rebelde de la ciudad (Socorro de Goes).
- 1687 – en Lima (Perú), a las 4:15 y a las 5:30 dos terremotos y su posterior maremoto deja 1541 muertos. A la tarde se realiza la primera procesión del Señor de los Milagros.
- 1740 – en Austria, María Teresa I es entronizada emperatriz, en virtud de la «Pragmática sanción». Comienza la guerra de sucesión austríaca (que se unió a la vigente guerra del Asiento).
- 1752 – Se funda la ciudad de Freirina, en la provincia del Huasco, Región de Atacama, Chile.
- 1827 – en Navarino (Grecia) ―en el marco de la Guerra de Independencia griega― se libra la batalla de Navarino. Las flotas combinadas británicas, francesas y rusas, derrotan a las flotas otomanas y egipcias.
- 1883 – en Lima (Perú) se firma el Tratado de Ancón, que restablece la paz entre Chile y Perú; finaliza la participación peruana en la guerra del Pacífico. Perú cede a Chile el departamento de Tarapacá (hoy Región de Tarapacá) entre el signante peruano Iglesias y Andrés Avelino Cáceres.
- 1888 – en Atenas, Grecia, se inauguran oficialmente los Cuartos Juegos Olímpicos de Zappas, el primer intento de revivir los antiguos juegos olímpicos.
- 1904 – en Santiago de Chile se firma el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia que fija un límite definitivo entre ambos países, establece la construcción del ferrocarril Arica-La Paz por parte de Chile, además de una serie de beneficios para Bolivia en los puertos chilenos.
- 1905 – en el Imperio Otomano (hoy Turquía) se funda el Galatasaray Spor Kulübü.
- 1906 – en Rosario (Argentina) se funda el club de fútbol Central Córdoba.
- 1910 – en el astillero de Harland & Wolf en Belfast (Irlanda del Norte), es botado el barco gemelo del RMS Titanic, el RMS Olympic.
- 1924 – la Conferencia de Embajadores aprueba un texto de la Sociedad de Naciones que fija las fronteras entre Polonia y Rusia.
- 1926 – llega a Cuba uno de los huracanes más potentes de su Historia. Mata a unas 600 personas en la isla de la Juventud, La Habana, Pinar del Río y Matanzas. En La Habana llueven 510 mm en 12 horas. Se pierden todas las obras del compositor Moisés Simons (1889-1945), autor de El manisero.
- 1935 – en China, el grupo de Mao Zedong, con 8000 de los 86 000 hombres que habían comenzado la marcha un año antes, llegan a la localidad de Wuqi, distrito de Bao'an (actualmente Yan'an), donde se reúnen con sus camaradas de Shaanxi; final de la Larga Marcha.
- 1941 – inicio de la Masacre de Kragujevac, en la Serbia de Nedić. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.
- 1944 – en Yugoslavia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el Ejército Rojo y los partisanos yugoslavos liberan la ciudad de Belgrado.
- 1944 – en Alemania ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Aquisgrán.
- 1944 – en Guatemala se unen los estudiantes, trabajadores y maestros de la Universidad de San Carlos ―dirigidos por Jacobo Árbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello―, y derrocan el Gobierno de facto de Federico Ponce Vaides. Establecen una Junta revolucionaria de Gobierno, a la que después se denominaría Revolución de octubre de 1944.
- 1946 – en Bayamón (Puerto Rico) Gilberto Concepción de Gracia funda el Partido Independentista Puertorriqueño.
- 1959 – Asunto de Huber Matos en Cuba.
- 1968 – boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis.
- 1970 – en Ecuador, el presidente José María Velasco Ibarra inaugura el primer Liceo Naval, apoyado por la Armada del Ecuador.
- 1971 – Willy Brandt es galardonado con el premio Nobel de la Paz.
- 1973 – en Australia se inaugura la Ópera de Sídney.
- 1975 – en México chocan dos trenes en la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, causando la muerte de 31 personas y varios heridos. Un convoy tipo MP-68 motriz 008, chocó contra otro tren estacionado en la estación Viaducto bajando de la loma de la interestación Chabacano-Viaducto.
- 1975 – la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus.
- 1976 – en la ciudad de Puerto España (Trinidad y Tobago) se celebra una reunión para definir el país encargado de la custodia y enjuiciamiento de los autores del Crimen de Barbados (el atentado terrorista contra el vuelo de Cubana de aviación).
- 1976 – en Buenos Aires (Argentina), Diego Maradona (15), hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.
- 1979 – en Barcelona (España) se inaugura La Masía, el centro de formación de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona.
- 1981 – en Andalucía, el Estatuto de Autonomía es ratificado en referéndum.
- 1982 – en el río Júcar (Valencia), como consecuencia de lluvias (de hasta 700 mm) que comenzaron el día anterior, se rompe la presa de Tous, provocando una riada de 16 000 m³/s con cuantiosas pérdidas humanas y materiales.
- 1987 – en Bonn (Alemania (RFA)), Helmut Kohl y François Mitterrand firman nuevos acuerdos de cooperación.
- 1988 – en Bangladés, un ciclón causa 400 muertos y 20 000 damnificados.
- 1991 – el gobierno israelí decide asistir a la Conferencia de Paz en Madrid.
- 1992 – La selección de fútbol de Argentina se consagra campeona de la Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita.
- 1994 – en el Earls Court, la banda británica Pink Floyd realiza el concierto grabado y videograbado que después se llamaría Pulse.
- 1997 – en Chile se funda la Universidad Alberto Hurtado.
- 1997 – The Corrs publica una versión la canción "Dreams", originalmente de la agrupación Fleetwood Mac, se vendieron unos 11 millones de ejemplares del álbum entrando es las listas de decenas de países. Certificó 20 discos de platino en Irlanda, Reino Unido, España y Australia entre otros.
- 2000 – en la Ciudad de México se produce un incendio en la discoteca Lobohombo, que deja 22 fallecidos.
- 2004 – el sudafricano Mark Shuttleworth y Canonical Ltd. anuncian el sistema operativo Ubuntu.
- 2005 – en la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo (exdirigente del PCE) es investido doctor honoris causa por su participación en la transición democrática española.
- 2007 – segundo concierto de la gira de regreso "Me Verás Volver" de la banda argentina Soda Stereo en el estadio de River Plate, al que acudieron aproximadamente 70 000 personas.
- 2008 – en México inicia sus transmisiones el canal de noticias Milenio Televisión, lanzado por Multimedios Televisión y Grupo Milenio.
- 2010 – el Gobierno de Costa Rica eleva quejas por una incursión militar hecha por Nicaragua en el territorio costarricense de isla Calero.
- 2010 – en Buenos Aires (Argentina), Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en medio de una movilización de trabajadores ferroviarios contra la tercerización laboral.
- 2011 – en Libia, el presidente Muamar el Gadafi es asesinado a manos de las fuerzas rebeldes, poniendo fin a la guerra civil libia y a su gobierno, que duró más de 40 años. Aún Libia carece de Gobierno y se encuentra en crisis.
- 2011 – en España, la organización terrorista vasca ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada.
- 2019 – en Bolivia se llevan a cabo elecciones, en las cuales triunfa Evo Morales, según la OEA, con fraude.
- 2022 – en Reino Unido, la primera ministra Liz Truss dimite tras apenas un mes y medio en el cargo, convirtiéndose en la primera ministra más breve de la historia del país.