Cada 26 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 26 de noviembre de 2026
- 1944 – en Buenos Aires (Argentina), el club de fútbol Boca le gana Racing Club por 3‑0 como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) por sexta vez y es bicampeón por segunda ocasión.
- 1951 – a 8 km al noroeste de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Eva Perón inaugura la República de los Niños, un parque temático con edificios públicos a pequeña escala.
- 1954 – en Tokio, el boxeador Pascual Pérez se consagra como el primer argentino campeón del mundo al vencer a Yoshio Shirai por puntos, en decisión unánime en un combate pautado a 15 asaltos.
- 1989 – en Uruguay se celebran elecciones generales; resulta elegido presidente Luis Alberto Lacalle, y en Montevideo es electo intendente Tabaré Vázquez. Simultáneamente se realiza un plebiscito de reforma jubilatoria, que resulta ampliamente aprobado por la ciudadanía.
- 2002 – en Buenos Aires (Argentina), Gustavo Cerati lanza al mercado el álbum Siempre es Hoy.
- 2014 – Huracán de Parque Patricios es campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales 5-4 a Rosario Central.
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
El 26 de noviembre de 1977, se interrumpió la transmisión de televisión en Inglaterra para emitir un extraño mensaje de un supuesto extraterrestre que advertía sobre desastres inminentes. Este evento, conocido como "el aviso del extraterrestre de Hampshire", causó confusión y miedo entre los televidentes, aunque posteriormente se reveló que era una broma de un programa de radio.
En el mundo: 26 de noviembre de 2026
- 783 – en el reino de Asturias (península ibérica), Adosinda (reina de Asturias) es internada en un monasterio para evitar que su sobrino Alfonso retomara el trono de Asturias arrebatándoselo a Mauregato.
- 1033 – en Ramla y Nablús (Palestina), un terremoto deja un saldo de 70 000 muertos. También podría haber sucedido durante el año siguiente.
- 1560 – en la villa de Guadalupe, en la costa norte del virreinato del Perú comienza la feria y romería en honor de Nuestra Señora de Guadalupe.
- 1585 – llegan a la villa de Santiago del Estero (en esa época en las Misiones del Paraguay, y actualmente en el centro de la República Argentina) los dos primeros miembros de la Compañía de Jesús.
- 1601 – en la región de Zelanda (Países Bajos), una inundación hace desaparecer para siempre la aldea de Vremdijke (también Vroondijk, Vremdic, Frondic o Vrandic).
- 1656 – en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la villa de Alhendín, 11 km al suroeste de Granada (España) es entronizada una «estatuilla sacra» de la Virgen María, llamada Inmaculada Concepción de Alhendín (realizada ese año por el escultor Pedro de Mena), tras recorrer un solemne traslado desde la Catedral de Granada.
- 1802 – arriba a Guatemala el primer grupo de garífunas afrocaribeños, encabezados por Marco Sánchez.
- 1812 – 88 km al noreste de Minsk (Bielorrusia), habiendo recorrido 654 km al oeste‑suroeste de Moscú, las tropas de Napoleón, en su retirada tras el intento de invasión de Rusia, son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos dirigidos por los generales Pável Chichágov, Mijaíl Kutúzov y Peter Wittgenstein durante el cruce del río Berezina. Desde entonces, el término «bereziná» se ha utilizado en francés como sinónimo de ‘desastre’.
- 1820 – en la ciudad de Trujillo (Venezuela), el gobierno de la República de Gran Colombia y el reino de España firman el Tratado de Regularización de la Guerra, el cual pone fin a la "Guerra a Muerte" entre patriotas y realistas. Este tratado es el precursor del Derecho Internacional Humanitario en Occidente. Su principal redactor es el venezolano Antonio José de Sucre.
- 1838 – en Madrid (España), la reina Isabel II promulga la Ley de Instrucción Primaria.
- 1844 – en España, el general Ramón María Narváez es designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros.
- 1852 – en el mar de Banda (Indonesia) sucede un terremoto de magnitud entre 7.5 y 8.8 y un tsunami, que dejan 60 muertos.
- 1861 – Colombia adopta su actual bandera.
- 1865 – en el Reino Unido, Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) publica Alicia en el País de las Maravillas.
- 1865 – en Chile se libra el combate naval de Papudo, en la guerra hispano-sudamericana. La corbeta Esmeralda (de Chile, al mando del capitán Juan Williams Rebolledo) derrota y captura a la goleta Virgen de la Covadonga (de España).
- 1871 – en La Habana (capitanía general de Cuba, colonia del Reino de España), Federico Capdevilla pronuncia su célebre defensa de los ocho estudiantes de medicina, que sin embargo al día siguiente serán fusilados por el Gobierno español.
- 1897 – en Madrid (España), el rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.
- 1905 – en Rusia se realiza una huelga ferroviaria de carácter revolucionario.
- 1916 – en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918), el Gobierno griego de Eleftherios Venizelos declara la guerra a Alemania.
- 1917 – The Manchester Guardian publica el secreto Acuerdo Sykes-Picot entre el Reino Unido y Francia.
- 1925 – en Costa Rica se funda el Club Sport México, actualmente desaparecido.
- 1939 – la aldea soviética de Mainila (40 km al NO de Leningrado, y 120 km al SE de la frontera con Finlandia) es bombardeada por la artillería soviética (Incidente de Mainila). La Unión Soviética acusa de ello al ejército finlandés, lo que sirvió de pretexto para iniciar la Guerra de Invierno.
- 1940 – en la cárcel de Jilava ― una aldea a 10 km al sur de Bucarest (Rumanía)― miembros de la antisemita Guardia de Hierro, en venganza por el anterior asesinato de sus dirigentes en 1938, asesinan a 64 presos. (Matanza de Jilava).
- 1942 – en Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Será nominada a ocho premios Óscar y ganará los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.
- 1942 – desde el puerto de Oslo (Noruega), 532 judíos noruegos son deportados en el SS Donau.
- 1944 – en Buenos Aires (Argentina), el club de fútbol Boca le gana Racing Club por 3‑0 como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) por sexta vez y es bicampeón por segunda ocasión.
- 1948 – en la ciudad de Dublín (Irlanda), el Parlamento aprueba la total independencia y la separación del Reino Unido.
- 1950 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Vence la fórmula Andrés Martínez Trueba-Alfeo Brum.
- 1951 – a 8 km al noroeste de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Eva Perón inaugura la República de los Niños, un parque temático con edificios públicos a pequeña escala.
- 1951 – en Paraguay, el gobierno pone fin al estado de guerra con Alemania Occidental, y se restablecen las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras.
- 1954 – en Tokio, el boxeador Pascual Pérez se consagra como el primer argentino campeón del mundo al vencer a Yoshio Shirai por puntos, en decisión unánime en un combate pautado a 15 asaltos.
- 1961 – en Limones Cantero (finca Palmarito, barrio Río de Ay, municipio de Trinidad), en la provincia de Las Villas, la banda de Julio Emilio Carretero Escajadillo, Pedro González Sánchez y Braulio Amador Quesada ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― secuestran y asesinan al brigadista alfabetizador Manuel Ascunce Domenech (16), junto a su alumno, el campesino Pedro Lantigua Ortega (43).
- 1965 – desde las instalaciones de Hammaguir (en el desierto del Sáhara), el Gobierno de Francia lanza un cohete Diamant-A con el satélite Astérix-1 (o A-1) a bordo, convirtiéndose en el primer país, tras las dos superpotencias, en poner un satélite en órbita.
- 1965 – en Ecuador, la Junta Militar que regía el país procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno Nacional del Ecuador. El decreto se expidió el 24 de noviembre.
- 1967 – en México DF se transmite por primera vez el programa infantil En familia con Editorial Novaro
- 1970 – en la bahía Grand Cul-de-Sac, en la isla St. Barts (San Bartolomé, Guadalupe) se registra el récord de caída máxima de lluvia en un solo minuto: 38 mm.
- 1971 – Yes (banda) lanza al mercado el álbum Fragile.
- 1981 – en Nueva Delhi, durante la asamblea de la Federación para los Juegos Asiáticos, se decide la creación del Consejo Olímpico de Asia.
- 1985 – la NASA pone en órbita el satélite mexicano Morelos II.
- 1989 – en Uruguay se celebran elecciones generales; resulta elegido presidente Luis Alberto Lacalle, y en Montevideo es electo intendente Tabaré Vázquez. Simultáneamente se realiza un plebiscito de reforma jubilatoria, que resulta ampliamente aprobado por la ciudadanía.
- 1989 – en Honduras se realizan las elecciones generales; resulta elegido presidente Rafael Leonardo Callejas, presidente de ese país para el período 1990-1994.
- 1991 – en Estados Unidos, Michael Jackson lanza al mercado el álbum Dangerous.
- 1991 – el cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio como solista titulado Ricky Martin (1991), producido por el español Mariano Pérez Bautista.
- 1997 – en España se crea el Consejo Económico y Social de Andalucía.
- 2002 – en Buenos Aires (Argentina), Gustavo Cerati lanza al mercado el álbum Siempre es Hoy.
- 2002 – la banda estadounidense System of a Down lanza al mercado el álbum Steal This Album!.
- 2003 – el avión Concorde realiza el último de sus vuelos.
- 2004 – en Papúa (Indonesia) sucede un sismo de 6,4 en la escala sismológica de Richter, que deja 17 muertos y 125 heridos.
- 2004 – la prima de riesgo de España (calculada frente a la de Alemania) obtiene su registro mínimo histórico (–6).
- 2005 – Bielorrusia gana el Festival de Eurovisión Infantil.
- 2006 – en Ecuador, Rafael Correa es electo presidente.
- 2008 – en diferentes hoteles de lujo de la ciudad de Bombay (India), en su mayoría centros judíos, se suceden una serie de atentados con bombas, con un balance cercano a los 200 muertos, entre ellos el rabino Gavriel Holtzberg.
- 2009 – doce periódicos catalanes publican de manera conjunta el editorial La dignidad de Cataluña defendiendo el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, en proceso de revisión por el Tribunal Constitucional de España.
- 2011 – la NASA lanza el todoterreno Curiosity, rumbo a Marte.
- 2014 – Huracán de Parque Patricios es campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales 5-4 a Rosario Central.
- 2017 – erupción del volcán Agung en Bali, Indonesia, provocando la evacuación de miles de personas.
- 2017 – en la ciudad de Las Vegas (estado de Nevada) termina el 66.º (sexagésimo sexto) certamen Miss Universo, coronándose ganadora la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.
- 2018 – aterriza en el planeta Marte la misión InSight de la NASA, con el objetivo de investigar el subsuelo marciano.
- 2019 – en Albania sucede un terremoto de 6,4 grados que deja decenas de heridos y muertos.
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:
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- 2025 – en Hong Kong, se produce un incendio en el complejo residencial Wang Fu Court, en el distrito de Tai Po, dejando 151 muertos.
- 2025 – ocurre un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, donde el gobierno de Umaro Sissoco Embaló es derrocado. El general Horta Inta-A Na Man es proclamado presidente interino del país.