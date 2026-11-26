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Cada 26 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de noviembre de 2026

1944 – en Buenos Aires (Argentina), el club de fútbol Boca le gana Racing Club por 3‑0 como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) por sexta vez y es bicampeón por segunda ocasión.

– en Buenos Aires (Argentina), el club de fútbol Boca le gana Racing Club por 3‑0 como local y se consagra campeón de la Primera División (Argentina) por sexta vez y es bicampeón por segunda ocasión. 1951 – a 8 km al noroeste de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Eva Perón inaugura la República de los Niños, un parque temático con edificios públicos a pequeña escala.

– a 8 km al noroeste de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Eva Perón inaugura la República de los Niños, un parque temático con edificios públicos a pequeña escala. 1954 – en Tokio, el boxeador Pascual Pérez se consagra como el primer argentino campeón del mundo al vencer a Yoshio Shirai por puntos, en decisión unánime en un combate pautado a 15 asaltos.

– en Tokio, el boxeador Pascual Pérez se consagra como el primer argentino campeón del mundo al vencer a Yoshio Shirai por puntos, en decisión unánime en un combate pautado a 15 asaltos. 1989 – en Uruguay se celebran elecciones generales; resulta elegido presidente Luis Alberto Lacalle, y en Montevideo es electo intendente Tabaré Vázquez. Simultáneamente se realiza un plebiscito de reforma jubilatoria, que resulta ampliamente aprobado por la ciudadanía.

– en Uruguay se celebran elecciones generales; resulta elegido presidente Luis Alberto Lacalle, y en Montevideo es electo intendente Tabaré Vázquez. Simultáneamente se realiza un plebiscito de reforma jubilatoria, que resulta ampliamente aprobado por la ciudadanía. 2002 – en Buenos Aires (Argentina), Gustavo Cerati lanza al mercado el álbum Siempre es Hoy.

– en Buenos Aires (Argentina), Gustavo Cerati lanza al mercado el álbum Siempre es Hoy. 2014 – Huracán de Parque Patricios es campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales 5-4 a Rosario Central.

– Huracán de Parque Patricios es campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales 5-4 a Rosario Central. 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:

– acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior: 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:

– acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior: 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:

– acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior: 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Maradona, fallecido el día anterior:

💡 ¿Sabías que...? El 26 de noviembre de 1977, se interrumpió la transmisión de televisión en Inglaterra para emitir un extraño mensaje de un supuesto extraterrestre que advertía sobre desastres inminentes. Este evento, conocido como "el aviso del extraterrestre de Hampshire", causó confusión y miedo entre los televidentes, aunque posteriormente se reveló que era una broma de un programa de radio.

En el mundo: 26 de noviembre de 2026