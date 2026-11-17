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Cada 17 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de noviembre de 2026

1902 – En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata.

– En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata. 1972 – en Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973.

– en Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973. 1984 – Damián Salvatierra, futbolista argentino.

– Damián Salvatierra, futbolista argentino. 1991 – Fernando Omar Barrientos, futbolista argentino.

– Fernando Omar Barrientos, futbolista argentino. 1994 – Guido Petti, rugbista argentino.

– Guido Petti, rugbista argentino. 2000 – Juan Esteban de la Fuente, baloncestista argentino.

– Juan Esteban de la Fuente, baloncestista argentino. 2001 – Matías Perelló, futbolista argentino.

– Matías Perelló, futbolista argentino. 2007 – Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina.

– Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina. 2018 – La Armada Argentina confirma el hallazgo del Submarino ARA San Juan cerca de la zona de su desaparición un año atrás.

– La Armada Argentina confirma el hallazgo del Submarino ARA San Juan cerca de la zona de su desaparición un año atrás. 2018 – en Lima, el expresidente del Perú Alan García pide asilo político a la embajada de Uruguay tras recibir 18 meses de impedimento de salida del país.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de noviembre de 1973, la televisión griega transmitió el último mensaje de un estudiante que estaba dentro de la Universidad Politécnica de Atenas, donde se estaba llevando a cabo una revuelta contra la dictadura militar. Este acto de resistencia culminó en la brutal represión por parte del régimen, que dejó varias víctimas y se considera un hito en la lucha por la democracia en Grecia. La fecha es recordada cada año como un día de conmemoración por la libertad y los derechos humanos.

En el mundo: 17 de noviembre de 2026