Cada 17 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 17 de noviembre de 2026
- 1902 – En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata.
- 1972 – en Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973.
- 1984 – Damián Salvatierra, futbolista argentino.
- 1991 – Fernando Omar Barrientos, futbolista argentino.
- 1994 – Guido Petti, rugbista argentino.
- 2000 – Juan Esteban de la Fuente, baloncestista argentino.
- 2001 – Matías Perelló, futbolista argentino.
- 2007 – Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina.
- 2018 – La Armada Argentina confirma el hallazgo del Submarino ARA San Juan cerca de la zona de su desaparición un año atrás.
- 2018 – en Lima, el expresidente del Perú Alan García pide asilo político a la embajada de Uruguay tras recibir 18 meses de impedimento de salida del país.
El 17 de noviembre de 1973, la televisión griega transmitió el último mensaje de un estudiante que estaba dentro de la Universidad Politécnica de Atenas, donde se estaba llevando a cabo una revuelta contra la dictadura militar. Este acto de resistencia culminó en la brutal represión por parte del régimen, que dejó varias víctimas y se considera un hito en la lucha por la democracia en Grecia. La fecha es recordada cada año como un día de conmemoración por la libertad y los derechos humanos.
En el mundo: 17 de noviembre de 2026
- 887 – Es depuesto el emperador Carlos III el Gordo, y Arnulfo de Carintia se convierte en rey de la Francia Oriental y de Lotaringia.
- 1502 – en El Cairo (Egipto) se registra un terremoto.
- 1511 – en Yunnan (China) se registra un terremoto de magnitud 5,8 en la escala sismológica de Richter (intensidad VII) que deja un saldo de «algunos» muertos.
- 1511 – España e Inglaterra se alían contra Francia.
- 1556 – en Rossano (Cosenza, Italia) se registra un terremoto de magnitud 5,1 en la escala sismológica de Richter.
- 1557 – en Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho de Magallanes.
- 1558 – en Londres (Inglaterra) muere la reina María I y es sucedida por su media hermana Isabel I.
- 1566 – en España, Felipe II promulga una serie de rigurosas medidas contra los moriscos de Granada que afecta al uso del idioma árabe y a sus costumbres musulmanas.
- 1570 – en Ferrara (Italia) a las 19:10 hora local se registra un terremoto de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter (intensidad VIII) que deja un saldo de 70 a 2000 muertos.
- 1603 – en Londres, el explorador, escritor y cortesano Walter Raleigh va a juicio por traición.
- 1617 – en Veracruz (México), el virrey Diego Fernández de Córdoba manda a fundar la aldea de Córdoba.
- 1659 – España y Francia firman la paz en los Pirineos.
- 1775 – la ciudad de Kuopio fue fundada por el rey Gustavo III de Suecia.
- 1796 – en Italia ―en el marco de las guerras napoleónicas― se libra la Batalla del puente de Arcole, en que los franceses derrotan a los austriacos.
- 1800 – en Washington, D. C. (Estados Unidos) se reúne por primera vez el Congreso.
- 1812 – batalla de Krasnoi, en las guerras napoleónicas.
- 1820 – en la Antártida, el capitán Nathaniel Palmer es el primer estadounidense que avista ese continente. (La Península Palmer recibirá su nombre).
- 1831 – Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia.
- 1837 – Un terremoto de magnitud entre 8.5 y 9.0 sacude la ciudad chilena de Valdivia provocando un tsunami.
- 1855 – en las actuales Zambia-Zimbabue (África), el explorador británico David Livingstone es el primer europeo que ve las cataratas Victoria.
- 1858 – se modifica el día juliano cero.
- 1858 – en Grenoble (Francia) termina una inundación que comenzó el 2 de noviembre. A pesar de los cuantiosos daños, fallecen pocas personas.
- 1863 – en Knoxville, Tennessee, ―en el marco de la guerra civil estadounidense― las fuerzas confederadas (lideradas por el general James Longstreet) comienzan el sitio de Knoxville.
- 1869 – en Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo.
- 1875 – en El Salvador se establece la Academia Salvadoreña de la Lengua.
- 1876 – en Moscú (Rusia), se estrena la Marcha eslava de Piotr Ilich Chaikovski.
- 1878 – en Italia sucede el primer intento de asesinato contra Umberto I.
- 1895 – En Cuba, los mambises al mando del general Máximo Gómez ocupan el campamento español Pelayo.
- 1895 – Cerca de Santiago de Cuba desembarcan los expedicionarios del vapor Horsa.
- 1895 – En Río de Janeiro (entonces capital de Brasil) se funda el Clube de Regatas do Flamengo, como club de remo. Su sección más exitosa, el fútbol, fue creada en 1911.
- 1901 – En La Habana (Cuba), el ajedrecista José Raúl Capablanca (de solo 12 años de edad) comienza el combate por el título de Cuba contra Juan Corzo, a quien gana con score de 4.6.2.
- 1902 – En Buenos Aires se funda el periódico Assalam, autopresentándose como órgano de la colectividad Sirio-Otomana de las Repúblicas del Plata.
- 1903 – en el Imperio ruso, el Partido Obrero Socialdemócrata se divide en mencheviques (‘minoría’) y bolcheviques (‘mayoría’).
- 1905 – Japón y Corea firman el Tratado de Eulsa.
- 1910 – en Denver (Estados Unidos) un piloto llamado Ralph Johnstone (n. 1886) es la segunda persona que muere en un accidente de aviación (el primero había sido el teniente estadounidense Thomas Selfridge, que murió el 17 de septiembre de 1908).
- 1911 – en la Universidad Howard (universidad exclusiva para negros), en Washington (capital de Estados Unidos) en pleno apartheid se crea la fraternidad Omega Psi Phi, el primer grupo de estudiantes negros.
- 1922 – el ex sultán otomano Mehmed VI se exilia en Italia.
- 1933 – el Gobierno de Estados Unidos reconoce a la Unión Soviética (creada en 1917).
- 1934 – En el marco de la Guerra entre Bolivia y Paraguay, fuerzas paraguayas capturan el fuerte boliviano de Ballivián.
- 1936 – en la provincia de Dávao del Sur (Filipinas) se crea el municipio de Malita.
- 1937 – la ciudad china de Shanghái es ocupada por el Imperio del Japón cuando finaliza la batalla después de 4 meses.
- 1939 – en el Protectorado de Bohemia y Moravia (dominado por los nazis alemanes), el Gobierno ―como represalia por las demostraciones antinazis generadas por la muerte de Jan Opletal― fusila a nueve estudiantes checos. Además, el Gobierno cierra todas las universidades checas y más de 1200 estudiantes checos son enviados a campos de concentración. Desde este suceso, varios países ―especialmente la República Checa― celebran el Día Internacional de los Estudiantes.
- 1940 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Hamburgo es bombardeada. A lo largo de la guerra sufrió 213 bombardeos que lanzaron 1,7 millones de bombas (una por habitante). Las cerca de 40.000 víctimas de los ataques de julio de 1943 son, junto con Dresde, Tokio, Hiroshima y Nagasaki, las cifras más altas de aniquilación.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el embajador estadounidense en Japón, Joseph Clark Grew telegrafía a su Gobierno acerca de los inminentes planes japoneses de atacar Pearl Harbor, pero ―por razones que se desconocen― es ignorado.
- 1947 – en los Estados Unidos, el Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild) implementa un juramento anticomunista.
- 1947 – en los Estados Unidos, tres físicos (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley) descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX.
- 1950 – en Nueva York la ONU reconoce la independencia de Libia.
- 1950 – Tenzin Gyatso (15), el decimocuarto dalái lama es entronado como rey absoluto de Tíbet.
- 1953 – en Irlanda, son evacuados al continente los últimos habitantes de las islas Blasket (condado de Kerry).
- 1956 – en Europa Occidental comienza el racionamiento de la gasolina debido al boicot petrolero de los países árabes.
- 1962 – en Washington, D. C. (capital de Estados Unidos), el presidente John F. Kennedy inaugura el Aeropuerto Internacional Dulles.
- 1966 – se establece una cifra récord de la lluvia de meteoros de las Leónidas: 150 000 meteoritos por hora.
- 1967 – en Washington D. C. ―en el marco de la guerra de Vietnam― el presidente Lyndon B. Johnson dice a la nación que, a pesar de que falta mucho por hacer, «estamos infligiendo daños muchos más grandes que los que nos están haciendo a nosotros: ¡estamos progresando!».
- 1968 – en Grecia, Alexandros Panagoulis es condenado a muerte por el intento de asesinato contra el dictador Gueorguios Papadópulos.
- 1969 – en Helsinki ―en el marco de la Guerra Fría― negociadores estadounidenses y soviéticos se reúnen para comenzar las negociaciones SALT I para limitar el número de armas nucleares de ambos lados.
- 1970 – en el Mare Imbrium (Mar de las Lluvias) la Luna aluniza la estación soviética no tripulada Lunojod 1 (lanzada desde la nave Luna 17, en órbita alrededor de la Luna). Es el primer robot con control remoto que aterriza en otro planeta.
- 1970 – en los Estados Unidos ―en el marco de la guerra de Vietnam― el teniente William Calley va a juicio por haber ordenado la masacre de Mi Lai (16 de marzo de 1968). Según el informe del ejército, tras haber encontrado solo 3 armas habían fusilado a 90 vietcong civiles y 30 vietcong no civiles, pero según otro informe habían violado y asesinado a 504 mujeres, niños y ancianos. Calley recibirá 3 años de arresto domiciliario y será amnistiado por el presidente Nixon.
- 1970 – en los Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora.
- 1972 – en Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973.
- 1973 – en Orlando (Florida) ―en el marco del escándalo Watergate― el presidente Richard Nixon miente ante 400 periodistas de Associated Press: «No soy un sinvergüenza». Finalmente será descubierto, lo que lo obliga a renunciar a la presidencia del país.
- 1973 – en Atenas (Grecia) se realiza el Levantamiento del Politécnico de Atenas contra la dictadura de la Junta Militar Griega (1967-1974). El gobierno envía a la policía y el ejército y todo termina en una masacre de civiles.
- 1974 – en Portugal se funda la Aliança Operário-Camponesa (alianza de trabajadores y campesinos) como frente del PCP (m-l) (Partido Comunista Portugués [marxista-leninista]), separados del Partido Comunista Portugués.
- 1975 – Steve Harris funda la banda Iron Maiden, después de que sus compañeros en su anterior grupo, Smiler, rechazaran la mayoría de sus composiciones.
- 1979 – en Brisbane (Australia) se termina la primera etapa del tren eléctrico suburbano, entre Ferny Grove y Darra (Queensland).
- 1980 – en El Crucero (Nicaragua) el empresario Jorge Salazar, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), es asesinado por agentes de la Seguridad del Estado.
- 1982 – En el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali (Colombia) se produce una estampida una vez terminado un partido de fútbol, en la que fallecen 24 espectadores (12 de ellos, niños).
- 1982 – en Las Vegas (Estados Unidos) muere el boxeador surcoreano Duk Koo Kim (23) por la conmoción cerebral provocada por su contrincante, el estadounidense Ray Boom Boom Mancini (21) en una pelea de boxeo de 14 asaltos, que se llevó a cabo cuatro días antes. Esto lleva a reformar las leyes de ese deporte. La madre del surcoreano se suicidará en marzo de 1983, y el árbitro del encuentro (Richard Green) el 1 de julio de 1983.
- 1983 – en México se forma en la clandestinidad el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
- 1987 – en Ecuador, Balao es elevado a cantón de la provincia del Guayas.
- 1989 – en Praga el Gobierno envía a la policía a reprimir duramente las manifestaciones estudiantiles. Comienza la Revolución de Terciopelo, que hará caer al Gobierno comunista el 29 de diciembre.
- 1991 – la antigua República Socialista de Macedonia, que era parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia bajo el nombre oficial de República de Macedonia.
- 1993 – en Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca (apartheid) con la firma de una Constitución interina.
- 1997 – En Luxor (Egipto), 6 militantes islamistas matan a 62 personas en la salida del templo de la faraona Hatshepsut (masacre de Luxor).
- 1997 – en España, el escritor Francisco Umbral consigue el Premio Nacional de las Letras.
- 2000 – en Log pod Mangartom, Eslovenia sucede un catastrófico deslizamiento de tierra, que mata a 7 personas y causa daños valorados en millones de SIT (tólares eslovenos).
- 2000 – desde Japón, el presidente peruano Alberto Fujimori renuncia a la presidencia, con lo que acaba más de una década de su gobierno.
- 2003 – la cantante estadounidense Britney Spears (de 21 años) recibe su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla.
- 2004 – en los Estados Unidos, la empresa Kmart anuncia su compra de la empresa Sears, Roebuck and Co. por 11 000 millones de dólares estadounidenses (USD). La nueva empresa se llamará Sears Holdings Corporation.
- 2006 – en los Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.
- 2007 – Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina.
- 2008 – Lanzamiento del álbum "Sex Pastels" del grupo de punk español Gatillazo
- 2009 – cerca de Somalia, los piratas somalíes liberan el atunero vasco Alakrana tras 47 días de cautiverio.
- 2014 – One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Four.
- 2016 – Warner Bros compró Machinima, Inc. por 100 millones de dólares y operó junto a una parte de propiedad total del grupo Warner Bros, albergando los negocios digitales y over-the-top del estudio.
- 2018 – La Armada Argentina confirma el hallazgo del Submarino ARA San Juan cerca de la zona de su desaparición un año atrás.
- 2018 – en Lima, el expresidente del Perú Alan García pide asilo político a la embajada de Uruguay tras recibir 18 meses de impedimento de salida del país.
- 2018 – en Francia se inicia el movimiento de los chalecos amarillos.
- 2018 – la cantante y rapera Nicki Minaj iba a presentarse en un festival musical en Shanghái, China, sin embargo el festival resultó ser falso.
- 2019 – en Wuhan, China aparece el primer caso conocido de la enfermedad por COVID-19.
- 2020 – en Lima, Francisco Sagasti asume la presidencia del Perú tras la renuncia del entonces jefe de Estado, Manuel Merino.