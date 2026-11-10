Efemérides del 10 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 10 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de noviembre de 2026

1834 – Nace José Hernández, escritor argentino, autor del poema narrativo Martín Fierro.

– Nace José Hernández, escritor argentino, autor del poema narrativo Martín Fierro. 1963 – Gabriel Condron, guionista y cineasta argentino.

– Gabriel Condron, guionista y cineasta argentino. 1964 – Héctor Campana, baloncestista y político argentino.

– Héctor Campana, baloncestista y político argentino. 1970 – en la ciudad de San Miguel de Tucumán estalla el Tucumanazo, jornadas de lucha ciudadana en contra de la dictadura de Onganía.

– en la ciudad de San Miguel de Tucumán estalla el Tucumanazo, jornadas de lucha ciudadana en contra de la dictadura de Onganía. 1971 – Carlos David Ruiz, futbolista argentino.

– Carlos David Ruiz, futbolista argentino. 1971 – Marcelo Corvalán, bajista, cantante y compositor argentino, de la banda ANIMAL.

– Marcelo Corvalán, bajista, cantante y compositor argentino, de la banda ANIMAL. 1981 – Ezequiel Garré, futbolista argentino.

– Ezequiel Garré, futbolista argentino. 1982 – Juan Ojeda, arquero argentino.

– Juan Ojeda, arquero argentino. 1985 – se inunda, bajo las aguas del lago Epecuén, el centro turístico bonaerense Villa Epecuén, ubicado a 7 km de la ciudad de Carhué (Argentina).

– se inunda, bajo las aguas del lago Epecuén, el centro turístico bonaerense Villa Epecuén, ubicado a 7 km de la ciudad de Carhué (Argentina). 2011 – en Argentina se inauguró el Grupo de Reconocimiento Aeroespacial en la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea , con asiento en la ciudad de Paraná. Anteriormente se lo denominaba Grupo 1 Fotográfico.

💡 ¿Sabías que...? El 10 de noviembre de 1969 se estrenó el programa de televisión "Sesame Street" en Estados Unidos, que revolucionó la educación infantil a través de un formato entretenido y educativo. Este show ha sido una influencia significativa en la forma en que se enseña a los niños en edad preescolar, combinando entretenimiento con aprendizaje. Desde su debut, ha sido emitido en más de 140 países y ha ganado numerosos premios, incluyendo varios Emmy.

En el mundo: 10 de noviembre de 2026