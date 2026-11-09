Operativo en La Rioja: siete motocicletas incautadas por infracciones de tránsito

Siete motocicletas fueron retenidas en un operativo en la Ruta Nacional N° 75 tras denuncias de maniobras peligrosas. Los conductores, de entre 17 y 25 años, enfrentan infracciones por falta de documentación y ruidos molestos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante un operativo de control en la madrugada del lunes 9 de noviembre, se retuvieron siete motocicletas en la Ruta Nacional N° 75, en El Calvario, La Rioja. La acción fue resultado de un aviso sobre motociclistas realizando maniobras peligrosas en la zona.

El procedimiento comenzó alrededor de las 2:30, tras la comunicación a la Policía que alertaba sobre el comportamiento irregular de varios hombres en motocicletas. En respuesta, se llevó a cabo un operativo conjunto con personal de la Comisaría Cuarta, el Departamento Motorizado, la Comisaría Novena, la Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial, y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal.

Se levantaron actas de infracción a cada conductor por diversas irregularidades, como la falta de licencia de conducir y documentación obligatoria, problemas con las luces y ruidos molestos. Los conductores, de entre 17 y 25 años, fueron identificados y se procedió a la retención de los vehículos involucrados, que incluían modelos de diferentes marcas y cilindradas.