Martes, 10 de Noviembre 2026
Policiales

Operativo en La Rioja: siete motocicletas incautadas por infracciones de tránsito

Siete motocicletas fueron retenidas en un operativo en la Ruta Nacional N° 75 tras denuncias de maniobras peligrosas. Los conductores, de entre 17 y 25 años, enfrentan infracciones por falta de documentación y ruidos molestos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Operativo en La Rioja: siete motocicletas incautadas por infracciones de tránsito
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante un operativo de control en la madrugada del lunes 9 de noviembre, se retuvieron siete motocicletas en la Ruta Nacional N° 75, en El Calvario, La Rioja. La acción fue resultado de un aviso sobre motociclistas realizando maniobras peligrosas en la zona.

El procedimiento comenzó alrededor de las 2:30, tras la comunicación a la Policía que alertaba sobre el comportamiento irregular de varios hombres en motocicletas. En respuesta, se llevó a cabo un operativo conjunto con personal de la Comisaría Cuarta, el Departamento Motorizado, la Comisaría Novena, la Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial, y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal.

Se levantaron actas de infracción a cada conductor por diversas irregularidades, como la falta de licencia de conducir y documentación obligatoria, problemas con las luces y ruidos molestos. Los conductores, de entre 17 y 25 años, fueron identificados y se procedió a la retención de los vehículos involucrados, que incluían modelos de diferentes marcas y cilindradas.

Etiquetas: la rioja operativo de control retención de motocicletas tránsito policía El Calvario
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6547 articles →

Artículos relacionados

Accidente en la zona Sur: tres vehículos involucrados en choque múltiple

Motociclista herida en accidente: colisión con cartel en pleno centro de La Rioja

Grave accidente en Famatina: motociclista sin casco con traumatismo cráneo-encefálico

Detenido un impostor en Palermo: se hacía pasar por bombero cerca del Papa

Cinco monjas accidentadas en Ruta 188 mientras viajan a Luján para el encuentro con el Papa.

Tristeza en La Rioja: la comunidad despide a Martín Nievas González tras accidente de tránsito

Accidente en Ruta 40: conductor ebrio colisiona contra un muro y escapa del lugar

La justicia impone 18 años de cárcel a un abusador en La Rioja capital

Búsqueda intensiva en La Rioja: dos hombres desaparecidos desde el 4 de noviembre
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar