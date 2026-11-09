Motociclista herida en accidente: colisión con cartel en pleno centro de La Rioja

Una mujer motociclista sufrió un traumatismo de tórax tras perder el control de su rodado y chocar contra un cartel en el centro de La Rioja. El accidente ocurrió en una calle en buen estado y está bajo investigación.

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Una mujer resultó lesionada en un accidente de motocicleta ocurrido en el centro de La Rioja este lunes por la mañana. El incidente se produjo alrededor de las 6:30 en la calle San Nicolás de Bari, cerca del Pasaje Calchaquí, cuando la motociclista perdió el control de su rodado y chocó contra un cartel de señalización y una planta.

La mujer, quien circulaba en sentido este-oeste en una motocicleta blanca, sufrió un traumatismo de tórax tras caer sobre la calzada. Personal de emergencias médicas la asistió en el lugar antes de trasladarla al hospital local para recibir atención. Durante la investigación, se encontró un casco protector rojo en el sitio, lo que sugiere que la conductora no lo llevaba puesto al momento del accidente. No se pudo realizar el test de alcoholemia debido a su estado de salud.

Las autoridades de la Comisaría Primera y el Departamento Accidentes Viales se hicieron presentes en el lugar para llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Se informó que las condiciones de la calle eran adecuadas, lo que añade incertidumbre sobre las causas del siniestro, actualmente bajo investigación.