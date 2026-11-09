Lunes, 9 de Noviembre 2026
Policiales

Motociclista herida en accidente: colisión con cartel en pleno centro de La Rioja

Una mujer motociclista sufrió un traumatismo de tórax tras perder el control de su rodado y chocar contra un cartel en el centro de La Rioja. El accidente ocurrió en una calle en buen estado y está bajo investigación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Motociclista herida en accidente: colisión con cartel en pleno centro de La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una mujer resultó lesionada en un accidente de motocicleta ocurrido en el centro de La Rioja este lunes por la mañana. El incidente se produjo alrededor de las 6:30 en la calle San Nicolás de Bari, cerca del Pasaje Calchaquí, cuando la motociclista perdió el control de su rodado y chocó contra un cartel de señalización y una planta.

La mujer, quien circulaba en sentido este-oeste en una motocicleta blanca, sufrió un traumatismo de tórax tras caer sobre la calzada. Personal de emergencias médicas la asistió en el lugar antes de trasladarla al hospital local para recibir atención. Durante la investigación, se encontró un casco protector rojo en el sitio, lo que sugiere que la conductora no lo llevaba puesto al momento del accidente. No se pudo realizar el test de alcoholemia debido a su estado de salud.

Las autoridades de la Comisaría Primera y el Departamento Accidentes Viales se hicieron presentes en el lugar para llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Se informó que las condiciones de la calle eran adecuadas, lo que añade incertidumbre sobre las causas del siniestro, actualmente bajo investigación.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motociclista seguridad vial policía emergencias médicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6538 articles →

Artículos relacionados

Grave accidente en Famatina: motociclista sin casco con traumatismo cráneo-encefálico

Detenido un impostor en Palermo: se hacía pasar por bombero cerca del Papa

Cinco monjas accidentadas en Ruta 188 mientras viajan a Luján para el encuentro con el Papa.

Tristeza en La Rioja: la comunidad despide a Martín Nievas González tras accidente de tránsito

Accidente en Ruta 40: conductor ebrio colisiona contra un muro y escapa del lugar

La justicia impone 18 años de cárcel a un abusador en La Rioja capital

Búsqueda intensiva en La Rioja: dos hombres desaparecidos desde el 4 de noviembre

Continúa la búsqueda de desaparecidos en La Rioja tras el hallazgo de Juan Thiago Gómez

Detienen a joven en Nonogasta por realizar pruebas de velocidad ilegales en motos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar