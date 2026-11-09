Vientos intensos en La Rioja: recomendaciones para la población y zonas en riesgo

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja, con ráfagas de hasta 100 km/h. Se aconseja evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos. Manténgase informado.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por vientos fuertes que afecta a los departamentos General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza en La Rioja. Las autoridades recomiendan precauciones al circular por rutas y caminos debido a que se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta 100 km/h.

Además, se anticipan vientos del norte en otras áreas, con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h. El SMN advierte que estos valores podrían ser superados en ciertos momentos. También se ha instado a la población a evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento y a asegurar objetos que puedan volar.

Para La Rioja Capital, el pronóstico para este lunes 9 de noviembre indica temperaturas entre 15 y 30 grados, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. Se sugiere a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN, ya que la situación meteorológica es dinámica y las advertencias pueden actualizarse durante el día.