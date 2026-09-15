El clima se calienta: se prevén temperaturas récord para La Rioja esta semana

Bajas temperaturas y nevadas sorprendieron en el sur y oeste de La Rioja, pero se anticipa un ascenso significativo en los próximos días, alcanzando hasta 30 grados.

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Las bajas temperaturas y las nevadas recientes sorprendieron a muchos en Chepes, un fenómeno poco común para esta época del año. El meteorólogo Sergio Morán comentó que este descenso se debió a la llegada de una masa de aire húmedo y un frente de alta presión, lo que generó precipitaciones en diferentes sectores de la provincia.

Morán anticipó un cambio significativo en el clima en los próximos días, con un aumento gradual de las temperaturas a partir de este martes. Se espera que, aunque las mañanas y noches sigan frescas, las tardes sean más cálidas, alcanzando entre 28 y 30 grados el próximo fin de semana.

El especialista también pronosticó un comportamiento inusual para la primavera, con temperaturas que podrían superar los registros habituales en noviembre y diciembre. Sin embargo, para el oeste del país se prevén pocas precipitaciones, aunque podrían ser intensas en algunos momentos, especialmente acompañadas de granizo.

Asimismo, se prevé la ocurrencia de varios episodios de viento en los próximos meses, con alertas correspondientes, lo que marcará un contraste con otras regiones de Argentina, donde se esperan mayores acumulados de precipitaciones.