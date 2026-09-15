Quintela celebra aniversario de AJALAR y presenta innovaciones tecnológicas para agencias

El gobernador Ricardo Quintela celebró los 52 años de AJALAR, resaltando su papel en el control del juego y su aporte a la comunidad. Se incorporarán máquinas de última generación en la Capital, posicionando a La Rioja como la segunda provincia en tener este equipamiento.

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El gobernador Ricardo Quintela visitó el lunes 14 de septiembre las oficinas de la Administración Provincial de Juegos de Azar de La Rioja (AJALAR), en el marco de la celebración por sus 52 años de existencia y del Día del Empleado de Juegos de Azar, que se conmemora el 4 de septiembre. Durante el encuentro, Quintela resaltó la importancia del organismo en la regulación y control de los juegos de azar, así como su aporte al financiamiento de políticas públicas.

Quintela expresó que “son 52 años de vigencia de una importantísima repartición del Estado provincial”, destacando el compromiso del personal de AJALAR y la dirección de Ramón Vera. También abordó el tema de la ludopatía, subrayando la necesidad de implementar políticas de juego responsable.

Por su parte, Vera anunció la incorporación de máquinas de última generación en las agencias de la ciudad Capital, lo que posicionará a La Rioja como la segunda provincia del país en contar con este equipamiento. A partir del día siguiente, las nuevas máquinas estarán disponibles, y no tendrán costo para la provincia. Además, el administrador mencionó que el organismo ha otorgado diez licencias para juegos en línea, en respuesta al aumento de las apuestas digitales tras la pandemia.