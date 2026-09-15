Martes, 15 de Septiembre 2026
Policiales

Más de 100 infracciones por semáforos en rojo en la capital riojana

Más de 100 multas se impusieron en La Rioja por pasar semáforos en rojo en solo dos semanas. Los controles, iniciados recientemente, buscan reducir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad.

Redacción
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La Municipalidad de La Rioja ha intensificado los controles de tránsito en la ciudad, resultando en más de 100 multas por cruzar semáforos en rojo en un periodo reciente de dos semanas. Esta acción se implementa en respuesta a solicitudes de los vecinos y datos del Observatorio Vial, que identificaron las zonas más problemáticas. La subsecretaria de Tránsito y Transporte, Carolina Dáscola, destacó que el objetivo es establecer una política de tolerancia cero frente a infracciones que pongan en riesgo a los ciudadanos.

Los operativos se realizan con inspectores visibles en las esquinas, y en algunos casos, se utiliza filmación como respaldo. Dáscola explicó que los controles recién comienzan y que por el momento abarcan una cantidad limitada de puntos. En el procedimiento, un inspector observa la infracción y notifica al conductor, quien es detenido metros más adelante.

Si el infractor no reconoce la falta, el caso es enviado al Juzgado de Faltas, donde puede presentar su descargo. Además, durante las detenciones se verifica la documentación del vehículo, lo que puede llevar a detectar otras infracciones. Dáscola también mencionó mejoras en el uso de casco entre los motociclistas, aunque enfatizó que el uso del casco solo no soluciona el problema de la siniestralidad vial.

Etiquetas: la rioja tránsito controles de tránsito multas seguridad vial política municipal
TL;DR

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