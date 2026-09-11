Piden 15 años de prisión por abuso sexual a menor en La Rioja: caso conmociona a la comunidad

El fiscal de Cámara Rafael Diego López ha solicitado una pena de 15 años de prisión efectiva para un acusado de abuso sexual contra una menor, un caso que ha conmocionado a la sociedad. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que confirmaron tanto la autoría del imputado como la gravedad del delito, que resultó en un embarazo no deseado de la víctima.
El hecho ocurrió en un hogar de la capital riojana, donde el acusado, familiar de la víctima, accedió a su habitación y la sometió sexualmente a pesar de su resistencia. Posteriormente, la amenazó para que no denunciara el abuso. La investigación se sustentó en un examen de ADN que confirmó que el imputado es el padre biológico del bebé, corroborando el testimonio de la menor.
En su alegato, el fiscal destacó la aggravante del vínculo, evidenciada por actas de nacimiento que demostraron la relación de consanguinidad entre el agresor y la víctima. Además, se solicitó que la sentencia se emita con perspectiva de niñez y género, en línea con las leyes de Protección Integral.