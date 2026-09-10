La muerte de Pamela Luna en La Rioja: la justicia avanza en la investigación por femicidio

La jueza Gisela Flamini investiga un caso de femicidio en La Rioja tras el fallecimiento de Pamela Luna Villafañe. El presunto autor, Ariel M.O, permanece detenido desde el 23 de agosto. Se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer las causas del deceso.

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El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N°2, bajo la dirección de la jueza Dra. Gisela Flamini, investiga el caso de Pamela Luna Villafañe, quien falleció el martes tras sufrir lesiones graves. La causa, que inicialmente se abrió el 23 de agosto, ahora se clasifica como femicidio tras el deceso de la víctima.

Ariel M.O, el hombre detenido desde el inicio de la investigación, es señalado como el presunto autor de las lesiones. La magistrada detalló que la víctima había sido dada de alta el 24 de agosto, pero su salud se deterioró, lo que llevó a su reingreso al hospital el 28 de agosto. La autopsia realizada el martes será fundamental para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Desde el inicio de la causa, el Juzgado ha implementado diversas medidas para recabar pruebas, incluyendo informes psicológicos y estudios toxicológicos. La historia clínica de la víctima también ha sido secuestrada para ser incorporada al expediente, lo que permitirá avanzar en la investigación.