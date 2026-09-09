Colombianos arrestados por usura: se analiza su posible expulsión de Argentina

La Policía desarticuló una organización de usura en la Capital provincial, deteniendo a cuatro personas y secuestrando más de 27 millones de pesos en efectivo, vehículos y armas.

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En un operativo coordinado en la Capital provincial, la Policía desarticuló una red de usura que operaba bajo el esquema de préstamos informales "gota a gota". La acción resultó en la detención de cuatro personas, tres de ellas colombianas y una argentina, y en el secuestro de una significativa suma de dinero en efectivo, vehículos, armas y electrodomésticos.

El despliegue incluyó a efectivos de la Policía de Investigaciones, el Cuerpo de Operaciones Especiales (CAPE) y la Dirección Nacional de Migraciones. Se realizaron allanamientos en varios puntos, destacando una vivienda moderna en calle Río Grande, donde se incautaron cerca de 12 millones de pesos. Además, se recuperaron otros 15 millones de pesos en un procedimiento realizado en las calles Grimau y Base Matienzo.

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias de vecinos que se vieron atrapados por estas prácticas usureras, sufriendo amenazas y coacciones. El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, anunció que se procederá a la expulsión de los ciudadanos extranjeros involucrados, reafirmando el compromiso del gobierno en la lucha contra este tipo de delitos.