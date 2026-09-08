Martes, 8 de Septiembre 2026
Policiales

Accidente en Ruta Nacional N° 38: tres personas heridas tras vuelco de camioneta

Un vuelco en la Ruta Nacional N° 38 dejó tres heridos, entre ellos un menor. Equipos de emergencia se movilizaron rápidamente para garantizar la seguridad vial y atender a los afectados. La investigación sobre las causas del accidente está en curso.

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Accidente en Ruta Nacional N° 38: tres personas heridas tras vuelco de camioneta
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Un vuelco violento ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, cerca de Talamuyuna, a las 12.34 horas. La **camioneta Toyota Hilux** 4×4, conducida por **Alexander Acuña**, de 31 años, perdió el control mientras remolcaba un **camión tractor Mercedes-Benz** guiado por **Matías Santos**, de 27 años, ambos oriundos de Mendoza.

Como resultado del accidente, tres personas sufrieron lesiones. Acuña presentó un **traumatismo de cráneo** y rostro, mientras que su acompañante, **Francisco Vargas**, tuvo varios politraumatismos y un traumatismo de cráneo. Un menor que viajaba también fue evaluado y trasladado a un centro de salud para atención médica.

Equipos de emergencia, incluyendo la **Policía de la Provincia**, el **DEM 107** y los **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja**, realizaron un operativo en la zona. Este incluyó el corte de suministro eléctrico de los vehículos involucrados y la contención de posibles derrames de combustible, garantizando así la seguridad de los demás conductores.

Las autoridades locales están investigando las causas del siniestro y evaluando medidas para prevenir futuros accidentes, resaltando la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Etiquetas: la rioja talamuyuna accidente de tránsito seguridad vial policía provincial emergencias
TL;DR

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