Accidente en Ruta Nacional N° 38: tres personas heridas tras vuelco de camioneta

Un vuelco violento ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, cerca de Talamuyuna, a las 12.34 horas. La **camioneta Toyota Hilux** 4×4, conducida por **Alexander Acuña**, de 31 años, perdió el control mientras remolcaba un **camión tractor Mercedes-Benz** guiado por **Matías Santos**, de 27 años, ambos oriundos de Mendoza.
Como resultado del accidente, tres personas sufrieron lesiones. Acuña presentó un **traumatismo de cráneo** y rostro, mientras que su acompañante, **Francisco Vargas**, tuvo varios politraumatismos y un traumatismo de cráneo. Un menor que viajaba también fue evaluado y trasladado a un centro de salud para atención médica.
Equipos de emergencia, incluyendo la **Policía de la Provincia**, el **DEM 107** y los **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja**, realizaron un operativo en la zona. Este incluyó el corte de suministro eléctrico de los vehículos involucrados y la contención de posibles derrames de combustible, garantizando así la seguridad de los demás conductores.
Las autoridades locales están investigando las causas del siniestro y evaluando medidas para prevenir futuros accidentes, resaltando la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.