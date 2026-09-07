Búsqueda urgente en Vinchina: familiares de Godoy claman por respuestas tras su desaparición.

La Policía de La Rioja busca a José Severino Godoy, un hombre de 74 años desaparecido desde el sábado 6 de septiembre. Se solicita colaboración comunitaria para hallarlo.

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La Policía de la Provincia de La Rioja lanzó una alerta para localizar a José Severino Godoy, un hombre de 74 años que desapareció el pasado sábado 6 de septiembre de 2026 en la localidad de Alto Jagüe, en el departamento Vinchina. Conocido como «El Mozo», se solicita la colaboración de la comunidad para encontrarlo.

Las características físicas de Godoy son las siguientes: mide aproximadamente 1,68 metros, tiene tez morocha, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jogging largo azul, una campera deportiva azul y zapatillas de cuero negras de la marca Topper. Además, llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad, una mochila azul con insignias del club Boca Juniors y un bolso de supermercado blanco.

Las autoridades piden a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen a la línea de emergencias 911, al teléfono celular / WhatsApp de la División al 380-4368992, o al correo electrónico [email protected]. La colaboración de la ciudadanía es esencial para asegurar el regreso de Godoy a su hogar.