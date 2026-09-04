Viernes, 4 de Septiembre 2026
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Acoso callejero en la Capital: nuevas denuncias durante actividades al aire libre

Un operativo de seguridad se activó en la zona sur de la Capital tras un episodio de acoso callejero en Ruta Nacional 38. La comunidad exige mayor protección en espacios públicos.

Redacción
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Un episodio de acoso callejero en la Ruta Nacional 38 y la avenida General Felipe de la Colina ha generado preocupación en la comunidad. Una mujer que realizaba actividades físicas fue interceptada y manoseada por un sujeto que luego huyó del lugar.

Tras recibir el llamado al 911, efectivos de la Comisaría Séptima activaron un operativo cerrojo en la zona sur de la Capital. Los agentes llevaron a cabo un patrullaje preventivo e identificaron a transeúntes y motociclistas en busca del agresor, utilizando las características proporcionadas por la víctima.

La comunidad ha expresado la necesidad de aumentar la seguridad en espacios públicos, especialmente donde se realizan actividades recreativas. Se hace hincapié en la importancia de campañas de concientización sobre el acoso callejero y en la colaboración entre vecinos y fuerzas de seguridad para prevenir futuros incidentes.

Se espera que las autoridades intensifiquen los operativos de patrullaje en áreas críticas y promuevan la participación ciudadana en la vigilancia de su entorno, asegurando así un ambiente más seguro para todos.

Etiquetas: la rioja acoso callejero operativo policial seguridad pública gobierno provincial prevención del delito
TL;DR

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