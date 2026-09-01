Martes, 1 de Septiembre 2026
Policiales

Vuelco en Ruta Nacional 38 deja a dos heridos y complica la circulación en la zona

Dos hombres de Santa Fe resultaron heridos tras volcar en la Ruta Nacional 38, destacando la necesidad de campañas de seguridad vial para prevenir accidentes en este vital corredor.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este lunes, dos hombres de Santa Fe resultaron heridos en un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 38, donde su vehículo despistó y volcó. El incidente se produjo cuando el conductor, aparentemente distraído tratando de sintonizar la radio, perdió el control del auto, que salió de la calzada y terminó volcado.

Tras el accidente, personal de emergencias llegó rápidamente al lugar para atender a los ocupantes, quienes fueron inmovilizados y trasladados al hospital de Chañar, donde permanecen en observación debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de la atención al volante, especialmente en rutas con alto tránsito. Este suceso resalta la necesidad de campañas de seguridad vial que promuevan la prudencia entre los conductores, con el fin de disminuir los accidentes y proteger la vida de quienes transitan por estas vías.

Desde el Gobierno provincial se están llevando a cabo iniciativas para difundir consejos y medidas preventivas que busquen mejorar la seguridad en las carreteras, recordando que la distracción al conducir puede tener consecuencias fatales.

Etiquetas: santa fe ruta nacional 38 accidente de tránsito seguridad vial gobierno provincial emergencias
TL;DR

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