Efemérides del 1 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de septiembre de 2026
- 1802 – en Buenos Aires (virreinato del Río de la Plata), el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
- 1891 – en Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía.
- 1951 – Cristina Lemercier, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 1996).
- 1969 – Darío Scotto, futbolista argentino.
- 1972 – en Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky.
- 1978 – Eduardo Domínguez, futbolista y entrenador argentino.
- 1980 – en Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimenta una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla.
- 1983 – Marcelo Carrusca, futbolista argentino.
- 2022 – en Argentina, las autoridades sanitarias investigan 10 casos de una neumonía de origen desconocido, qué provocó la muerte de tres personas en la provincia de Tucumán. Aclararon que el contagio no es por COVID-19, hantavirus ni gripe. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
- 2022 – en Buenos Aires (Argentina), el inmigrante brasileño neonazi Fernando André Sabag Montiel (35) ―del grupo ultraderechista porteño Revolución Federal― intenta asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (69), gatillando dos veces ante el rostro de ella con un arma Bersa calibre 7.5 mm, que se atascó y no llegó a efectuar los disparos.
El 1 de septiembre de 1985, se descubrió el naufragio del RMS Titanic en el océano Atlántico, a una profundidad de más de 3.800 metros. Esta expedición, dirigida por un equipo franco-estadounidense, marcó un hito en la exploración submarina y reveló numerosos detalles sobre el famoso transatlántico y su hundimiento en 1912. El hallazgo fue considerado un importante avance en la arqueología marítima y generó un renovado interés por la historia del Titanic.
En el mundo: 1 de septiembre de 2026
- -5509 – fecha (basada en el Antiguo testamento) de la creación del mundo en el Imperio bizantino, que da inicio a su calendario.
- 672 – en España comienza el reinado del rey visigodo Wamba.
- 1054 – en la llanura cerca del actual yacimiento paleontológico de Atapuerca, 265 km al norte de la villa de Madrid, Fernando I (rey de León) vence y mata a su hermano, García Sánchez el de Nájera (rey de Pamplona) en la batalla de Atapuerca.
- 1513 – Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el istmo de Panamá, en el que descubriría el océano Pacífico.
- 1520 – en Dueñas (España), una multitud de vecinos encabeza una revuelta callejera de carácter antifiscal y antiseñorial, que consigue apresar a los condes de Buendía y rendir a las autoridades locales. Estos hechos tuvieron una repercusión variada en el Reino de Castilla, que se hallaba envuelto en la Rebelión de las Comunidades contra el gobierno de Carlos I de España.
- 1532 – en Inglaterra, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey Enrique VIII.
- 1715 – fallece el rey de Francia Luis XIV, terminando con 72 años de reinado, el más largo de todas las monarquías europeas.
- 1730 – en la isla de Lanzarote hace erupción el volcán Timanfaya.
- 1802 – en Buenos Aires (virreinato del Río de la Plata), el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
- 1804 – el astrónomo Karl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides.
- 1823 – en el Perú, Simón Bolívar llega a la ciudad de Lima y asume la suprema autoridad política y militar del país.
- 1859 – llega a su máximo la más intensa tormenta solar de la historia humana ―conocida también como evento Carrington debido a que el astrónomo aficionado británico Richard Carrington (1826‑1875) fue el primero en observarla, en las afueras de Londres―, que afecta a la mayor parte del planeta. Quedan inutilizadas las líneas telegráficas de Estados Unidos y Reino Unido. Además, una impresionante aurora boreal ―fenómeno que normalmente solo puede observarse en las regiones árticas― pudo verse en lugares como Roma o Hawái hasta México, Cuba y Colombia. Terminará al día siguiente.
- 1864 – en Georgia (Estados Unidos) —durante la guerra civil estadounidense (1861-1865)— el ejército confederado ordena la evacuación de Atlanta tras un sitio de cuatro meses por las fuerzas unionistas.
- 1870 – Cirilo Antonio Rivarola es designado presidente provisional del Paraguay. Otto von Bismarck y Napoleón III tras la batalla de Sedán.
- 1870 – comienza la batalla de Sedán, en la que Napoleón III, emperador de Francia, se rendiría ante los prusianos.
- 1882 – el general Ulises Heureaux toma posesión en su primer periodo como presidente de la República Dominicana.
- 1886 – en Zúrich (Suiza) se funda el Grasshopper-Club.
- 1891 – en Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía.
- 1897 – en Boston (Estados Unidos) se inaugura el Metro de Boston.
- 1905 – en Canadá, las regiones de Alberta y Saskatchewan se unen a la Confederación Canadiense.
- 1910 – en Brasil se funda Corinthians, uno de sus clubes de fútbol más importantes.
- 1914 – la ciudad rusa de San Petersburgo cambia de nombre a Petrogrado.
- 1914 – en el zoológico de Cincinnati fallece la última paloma migratoria.
- 1920 – el general Henri Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).
- 1923 – el devastador gran terremoto de Kantō azota gran parte de Japón, y mata a 142 807 personas.
- 1924 – en el Ecuador, Gonzalo Córdova asume el poder en un ambiente de agitación social y militar.
- 1925 – en la Ciudad de México inicia sus operaciones el Banco de México, que había sido fundado el 25 de agosto.
- 1928 – en Albania, Ahmet Zogu establece la monarquía y se proclama rey.
- 1932 – en la frontera entre el Perú y Colombia, tropas peruanas ingresan a la ciudad de Leticia, dando inicio a la guerra colombo-peruana
- 1934 – en Quito (Ecuador), José María Velasco Ibarra asume como presidente.
- 1939 – la Alemania Nazi invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945).
- 1940 – en Ecuador, Carlos Alberto Arroyo del Río asume la presidencia.
- 1946 – en Grecia se aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.
- 1948 – en Bonn (Alemania) se constituye el Consejo Parlamentario (presidido por Konrad Adenauer).
- 1951 – Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos firman el ANZUS (Tratado Tripartito de Seguridad del Pacífico).
- 1958 – en Nueva York (Estados Unidos) comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- 1959 – en Asunción (Paraguay) muere asesinado el locutor de radio y bailarín Bernardo Aranda en el marco de un crimen homofóbico. La dictadura derechista de Alfredo Stroessner produce una lista de 108 homosexuales conocidos y los encarcela como sospechosos. (Hasta la actualidad, en Paraguay a los homosexuales varones se les llama «108»).
- 1961 – en Belgrado (República Federal Socialista de Yugoslavia) se realiza la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados.
- 1962 – un violento terremoto asola Irán, dejando cerca de 20 000 muertos.
- 1962 – la Unión Soviética lanza con destino a Venus la sonda Sputnik 20, pero esta no logrará salir de la órbita terrestre.
- 1968 – en la Ciudad de México inicia operaciones regulares el Canal 13.
- 1969 – en Libia, el antidemocratico rey Idris es derrocado por una revolución y asume el poder el revolucionario Muammar al-Gaddafi.
- 1969 – la reforma del Párrafo 175 del código penal alemán comienza a aplicarse, permitiendo la práctica de la homosexualidad entre personas mayores de 21 años.
- 1972 – en Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky.
- 1974 – en Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza Debayle es reelegido presidente en una elección fraudulenta.
- 1974 – en Teherán (Irán) comienzan los VII Juegos Asiáticos.
- 1978 – en Daca (Bangladés) se funda el Partido Nacionalista de Bangladés
- 1979 – La sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela el planeta Saturno a una distancia mínima de 21 000 km y también sobrevuela a su luna Pollux.
- 1980 – en Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimenta una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla.
- 1981 – en la República Centroafricana, un golpe de Estado derroca al gobierno de David Dacko.
- 1982 – en México, el presidente José López Portillo durante su último informe de gobierno decreta la nacionalización de la banca privada.
- 1983 – en plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo en la soviético (aunque siempre han existido sospechas de espionaje en este caso) y es derribado por aviones caza de combate; mueren los 269 ocupantes.
- 1985 – una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, hundidos en el océano Atlántico desde 1912.
- 1989 – en Guadalajara (México) se inaugura el tren ligero de esa ciudad.
- 1991 – Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética.
- 1992 – un terremoto y maremoto azota Nicaragua, dejando 116 muertos y 153 desaparecidos.
- 1994 – en Panamá, Ernesto Pérez Balladares asume la presidencia.
- 1997 – se estrena por primera vez en la televisión mexicana el manga y anime japonés Dragon Ball Z.
- 1999 – en Panamá, Mireya Moscoso asume la presidencia.
- 2004 – en Beslán (Osetia del Norte), terroristas chechenos dan inicio a la toma de rehenes en una escuela (Masacre de Beslán).
- 2004 – en Panamá, Martín Torrijos Espino asume la presidencia.
- 2005 – Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable (PSP).
- 2006 – Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital.
- 2010 – en Estados Unidos, Apple lanza la sexta generación de su iPod Nano.
- 2011 – en Estados Unidos se crea la red social Snapchat.
- 2012 – en la Unión Europea dejan de fabricarse bombillas incandescentes.
- 2016 – en Venezuela, la oposición política prevé una movilización a la capital del país denominada como la supuesta «Toma de Caracas», con el propósito de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, para llevar a cabo el referéndum revocatorio la marcha resultó en fracaso y el referéndum no se realizó.
- 2017 – en Estados Unidos, el huracán Harvey provoca, a su paso por el estado de Texas, las mayores inundaciones en la historia de ese país, con 63 muertos y más de 30 000 evacuados.
- 2018 – en México entra en sesiones la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
- 2019 – el presidente alemán Frank Walter Steinmeier pide perdón a Polonia, en el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el ejército alemán en la población civil polaca.
- 2022 – en Buenos Aires (Argentina), el inmigrante brasileño neonazi Fernando André Sabag Montiel (35) ―del grupo ultraderechista porteño Revolución Federal― intenta asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (69), gatillando dos veces ante el rostro de ella con un arma Bersa calibre 7.5 mm, que se atascó y no llegó a efectuar los disparos.
- 2022 – en Argentina, las autoridades sanitarias investigan 10 casos de una neumonía de origen desconocido, qué provocó la muerte de tres personas en la provincia de Tucumán. Aclararon que el contagio no es por COVID-19, hantavirus ni gripe. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
- 2022 – en Nueva York (Estados Unidos) se publica el Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Sinkiang, que afirma que los campos de internamiento del Gobierno chino en Sinkiang y el trato a los uigures podrían constituir crímenes contra la humanidad.