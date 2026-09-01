Efemérides del 1 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 1 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de septiembre de 2026

1802 – en Buenos Aires (virreinato del Río de la Plata), el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.

– en Buenos Aires (virreinato del Río de la Plata), el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. 1891 – en Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía.

– en Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía. 1951 – Cristina Lemercier, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 1996).

– Cristina Lemercier, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 1996). 1969 – Darío Scotto, futbolista argentino.

– Darío Scotto, futbolista argentino. 1972 – en Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky.

– en Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky. 1978 – Eduardo Domínguez, futbolista y entrenador argentino.

– Eduardo Domínguez, futbolista y entrenador argentino. 1980 – en Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimenta una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla.

– en Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimenta una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla. 1983 – Marcelo Carrusca, futbolista argentino.

– Marcelo Carrusca, futbolista argentino. 2022 – en Argentina, las autoridades sanitarias investigan 10 casos de una neumonía de origen desconocido, qué provocó la muerte de tres personas en la provincia de Tucumán. Aclararon que el contagio no es por COVID-19, hantavirus ni gripe. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

– en Argentina, las autoridades sanitarias investigan 10 casos de una neumonía de origen desconocido, qué provocó la muerte de tres personas en la provincia de Tucumán. Aclararon que el contagio no es por COVID-19, hantavirus ni gripe. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. 2022 – en Buenos Aires (Argentina), el inmigrante brasileño neonazi Fernando André Sabag Montiel (35) ―del grupo ultraderechista porteño Revolución Federal― intenta asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (69), gatillando dos veces ante el rostro de ella con un arma Bersa calibre 7.5 mm, que se atascó y no llegó a efectuar los disparos.

💡 ¿Sabías que...? El 1 de septiembre de 1985, se descubrió el naufragio del RMS Titanic en el océano Atlántico, a una profundidad de más de 3.800 metros. Esta expedición, dirigida por un equipo franco-estadounidense, marcó un hito en la exploración submarina y reveló numerosos detalles sobre el famoso transatlántico y su hundimiento en 1912. El hallazgo fue considerado un importante avance en la arqueología marítima y generó un renovado interés por la historia del Titanic.

En el mundo: 1 de septiembre de 2026