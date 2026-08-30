Efemérides del 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 30 de agosto de 2026
- 1821 – en Punta del Médano (Argentina), es apresado el militar chileno José Miguel Carrera por las fuerzas del coronel argentino José Albino Gutiérrez.
- 1849 – en Chile, se funda la Ciudad de Coronel, VIII Región del Biobío, bajo el de nombre Villa del Coronel.
- 1855 – Argentina y Chile firman un tratado de paz, de comercio y de navegación.
- 1857 – En Argentina se realiza el primer viaje en tren (en la imagen, la primera locomotora) por la línea del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, desde la Estación del Parque hasta la estación de La Floresta.
- 1908 – Es fundado en la Argentina el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
- 1930 – En Las Flores, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Ferrocarril Roca, conocido como Ferro de Las Flores.
- 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, comienza la batalla de Campo Grande, en la cual una división paraguaya logrará cercar a dos regimientos bolivianos, que se rendirán el 15 de septiembre de 1933.
- 1952 – en Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón prohíbe que salgan de Argentina los cuadros de Francisco Cambó.
- 1958 – en el Atlántico Sur, a 2750 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y a 2000 km al este de las islas Georgias del Sur, el Gobierno de Estados Unidos ―a las 3:18 (hora local) de la madrugada― lanza un cohete desde un barco, con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 256 km de altitud. Es la segunda prueba (de tres) de la operación secreta Argus.
- 2020 – la compañía privada SpaceX pone en el espacio el satélite de observación argentino SAOCOM 1B, destinado a optimizar las cosechas en el país sudamericano.
El 30 de agosto de 1963 se firmó el "Telégrafo Directo" entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un sistema de comunicación que permitía la comunicación instantánea entre ambas naciones durante la Guerra Fría. Este acuerdo fue una respuesta a la crisis de los misiles en Cuba y buscaba evitar malentendidos que pudieran llevar a un conflicto nuclear. La creación de este enlace ayudó a reducir las tensiones y mejorar la comunicación entre las superpotencias.
En el mundo: 30 de agosto de 2026
- 1282 – en la localidad de Trápani, el rey aragonés Pedro III desembarca su ejército de almogávares al grito de «¡Desperta Ferro!». El rey de Sicilia, Carlos de Anjou, abandonó el campo de batalla permitiendo que el rey aragonés se dirigiera a Palermo (Sicilia) para ser coronado rey de Sicilia.
- 1363 – en China, comienza la Batalla del Lago Poyang, considerada como la mayor batalla naval de la historia, con la participación de 850.000 soldados: 600.000 de los Han y 250.000 de los Ming.
- 1483 – en España, los Reyes Católicos reconocen y amplían la Universidad Luliana de la isla de Mallorca.
- 1531 – en Colombia, el español Jerónimo de Melo funda la aldea de Malambo.
- 1791 – el barco HMS Pandora, que buscaba al HMS Bounty, se hunde luego de haber encallado el día anterior en la Gran Barrera de Coral.
- 1821 – en la Constitución de la República de Colombia de 1821 se crea la Gran Colombia y se unifican la Nueva Granada, Venezuela y posteriormente Ecuador.
- 1821 – en Punta del Médano (Argentina), es apresado el militar chileno José Miguel Carrera por las fuerzas del coronel argentino José Albino Gutiérrez.
- 1825 – en Colombia se funda la ciudad de El Cerrito.
- 1849 – en Chile, se funda la Ciudad de Coronel, VIII Región del Biobío, bajo el de nombre Villa del Coronel.
- 1855 – Argentina y Chile firman un tratado de paz, de comercio y de navegación.
- 1863 – en Colombia se funda la villa de Pereira.
- 1874 – el Gobierno del Reino Unido aprueba la jornada laboral máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo de menores de 9 años.
- 1878 – en Miskolc (Hungría) sucede una inundación. El río Sajó sube un metro por minuto, impidiendo el escape de la mayor parte de la población. Mueren ahogadas unas 500 personas. Ya había habido varias inundaciones graves en 1691, 1788, 1813, 1845 y 1853, pero esta fue la peor.
- 1879 – Thomas A. Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss perfeccionado por Alexander Graham Bell.
- 1908 – Es fundado en la Argentina el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
- 1914 – finaliza la Batalla de Tannenberg; el 8.º Ejército alemán, al mando del general Paul von Hindenburg, derrota a dos ejércitos rusos. El 1.º al mando del general Paul von Rennenkampf y 2.º ejército al mando del general Aleksandr Samsónov -quien muere en la batalla-.
- 1918 – en la Unión Soviética, Fanni Kaplán dispara a Lenin luego de un discurso en Moscú. Como resultado el Consejo de Comisarios del Pueblo instaurará a comienzos de septiembre el llamado Terror Rojo.
- 1921 – en La Haya (Países Bajos) se celebra el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre.
- 1922 – cerca de Afyonkarahisar, Turquía, finaliza la Batalla de Dumlupinar; última batalla de la Guerra greco-turca.
- 1923 – en Alemania ―en el marco de la República de Weimar―, la inflación provoca que un dólar estadounidense se cambie por 10 millones de marcos alemanes.
- 1926 – el nadador alemán Ernst Vierkotter cruza el Canal de la Mancha en el tiempo récord de 12 horas y 42 minutos.
- 1930 – En Las Flores, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Ferrocarril Roca, conocido como Ferro de Las Flores.
- 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, comienza la batalla de Campo Grande, en la cual una división paraguaya logrará cercar a dos regimientos bolivianos, que se rendirán el 15 de septiembre de 1933.
- 1942 – se inicia la Batalla de Alam el Halfa; el Panzerarmee Afrika, una fuerza germano-italiana comandada por Erwin Rommel intenta envolver al Octavo Ejército Británico de Bernard Montgomery.
- 1945 – el Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la República Española (en el exilio debido a la dictadura franquista).
- 1952 – en Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón prohíbe que salgan de Argentina los cuadros de Francisco Cambó.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:39 (hora local), Estados Unidos detona a 230 m bajo tierra su bomba atómica Franklin Prime, de 4.7 kilotones. Es la bomba n.º 106 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1957 – en Lima (Perú), Santa Rosa de Lima es nombrada patrona de la Policía Nacional del Perú.
- 1958 – en el Atlántico Sur, a 2750 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y a 2000 km al este de las islas Georgias del Sur, el Gobierno de Estados Unidos ―a las 3:18 (hora local) de la madrugada― lanza un cohete desde un barco, con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 256 km de altitud. Es la segunda prueba (de tres) de la operación secreta Argus.
- 1961 – en España, Ladislao Kubala se retira como jugador de fútbol.
- 1962 – en Cuba ocurre la Masacre del 30 de agosto
- 1965 – en Suiza, un centenar de obreros desaparecen tras hundirse un glaciar sobre una presa cerca de Zermatt
- 1967 – en EE. UU. el Senado ratifica la designación de Thurgood Marshall como primer juez negro del Tribunal Supremo.
- 1974 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:00 (hora local), Estados Unidos detona a 655 m bajo tierra su bomba atómica Portmanteau, de 160 kilotones. Es la bomba n.º 826 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1975 – en Perú, tras derrocar el día de ayer al general golpista Juan Velasco Alvarado, el también general golpista Francisco Morales Bermúdez se autoproclama presidente.
- 1975 – En Venezuela, el presidente Carlos Andrés Pérez mediante Decreto n.º 1123 constituye la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
- 1981 – En Teherán (Irán) se produce un atentado contra la sede del Partido de la República Islámica (PRI) en el que mueren el presidente Mohammad Ali Rajai, el primer ministro Mohamad Bahonar y otros 6 funcionarios, a resultas del cual Ali Jamenei, hasta entonces secretario general del PRI, será elegido presidente.
- 1984 – en cabo Cañaveral (Estados Unidos), la NASA lanza por vez primera el transbordador espacial Discovery en la misión STS-41-D, con dos satélites de comunicación a bordo.
- 1984 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:45 (hora local), Estados Unidos detona a 365 m bajo tierra sus bombas atómicas Dolcetto y Wexford, de 20 y 15 kilotones respectivamente. Son las bombas n.º 1016 y 1017 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1987 – el atleta canadiense Ben Johnson se convierte en el hombre más rápido del mundo, al lograr en Roma una marca de 9,83 segundos en los 100 m libres.
- 1988 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local), Estados Unidos detona a 489 m bajo tierra su bomba atómica n.º 1081, Bullfrog, de 33 kilotones.
- 1991 – Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética.
- 1992 – se celebra el Reading Festival con una actuación legendaria de Nirvana (banda)
- 1993 – en Casablanca (Marruecos) el rey Hasán II inaugura la mezquita Hasán II, la mayor después de la de La Meca.
- 1994 – el cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su décimo álbum de estudio, titulado Segundo romance.
- 1994 – el cantante mexicano José José, lanza al mercado su 28.º álbum de estudio titulado Grandeza mexicana, producido nuevamente por el cantautor español Manuel Alejandro.
- 1994 – En Venezuela, el canal de televisión RCTV transmite el último episodio de la telenovela Por estas calles, considerada una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, con una enorme popularidad debido a sus temáticas políticas y sociales.
- 1995 – comienza la Operación Fuerza Deliberada, en el que se bombardea Bosnia y Herzegovina para combatir al Ejército de la República Srpska.
- 1996 – en Putumayo (Colombia), la guerrilla de las FARC toma la base militar de Las Delicias en Puerto Leguízamo, dejando 28 militares muertos, 16 heridos y 60 secuestrados.
- 1997 – en Internet se crea Hattrick, uno de los juegos más populares del mundo. Hasta 2007 contaba con 0,9 millones de usuarios.
- 1998 – aparece el primer Google Doodle, en honor del Burning Man Festival de ese año, diseñado por Larry Page y Sergey Brin para notificar a los usuarios de su ausencia en caso de que los servidores se estrellaran.
- 1999 – los independentistas de Timor Oriental (78,5 % votos) vencen a los autonomistas (21,5 %) en el referéndum sobre una mayor autonomía o la independencia de Indonesia. Tres años después se ratificó oficialmente la independencia.
- 2005 – en Pereira (Colombia) se inaugura el Centro Cultural Lucy Tejada.
- 2005 – Se lanza el segundo disco del rapero estadounidense Kanye West, bajo el nombre de Late Registration.
- 2010 – En México, a 60 años del inicio de la televisión en México, inicia sus transmisiones en televisión abierta, FOROtv (actualmente N+FORO) a través de la señal del Canal 4 XHTV, remplazando el espacio y señal de 4TV.
- 2012 – en el condado de Hualien (Taiwán) se produce el accidente de Britten-Norman Islander en Taiwán en 2012
- 2020 – la compañía privada SpaceX pone en el espacio el satélite de observación argentino SAOCOM 1B, destinado a optimizar las cosechas en el país sudamericano.
- 2021 – EE. UU. pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en esa nación centroasiática.
- 2021 – La ONU confirma la erradicación de la gasolina con plomo a nivel mundial.
- 2023 – En Gabón, ocurre un golpe de Estado derrocando al presidente Ali Bongo y anulando el resultado de las elecciones presidenciales.