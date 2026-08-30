Efemérides del 30 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 30 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 30 de agosto de 2026

1821 – en Punta del Médano (Argentina), es apresado el militar chileno José Miguel Carrera por las fuerzas del coronel argentino José Albino Gutiérrez.

– en Punta del Médano (Argentina), es apresado el militar chileno José Miguel Carrera por las fuerzas del coronel argentino José Albino Gutiérrez. 1849 – en Chile, se funda la Ciudad de Coronel, VIII Región del Biobío, bajo el de nombre Villa del Coronel.

– en Chile, se funda la Ciudad de Coronel, VIII Región del Biobío, bajo el de nombre Villa del Coronel. 1855 – Argentina y Chile firman un tratado de paz, de comercio y de navegación.

– Argentina y Chile firman un tratado de paz, de comercio y de navegación. 1857 – En Argentina se realiza el primer viaje en tren (en la imagen, la primera locomotora) por la línea del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, desde la Estación del Parque hasta la estación de La Floresta.

– En Argentina se realiza el primer viaje en tren (en la imagen, la primera locomotora) por la línea del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, desde la Estación del Parque hasta la estación de La Floresta. 1908 – Es fundado en la Argentina el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

– Es fundado en la Argentina el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. 1930 – En Las Flores, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Ferrocarril Roca, conocido como Ferro de Las Flores.

– En Las Flores, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, se funda el Club Ferrocarril Roca, conocido como Ferro de Las Flores. 1933 – a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, comienza la batalla de Campo Grande, en la cual una división paraguaya logrará cercar a dos regimientos bolivianos, que se rendirán el 15 de septiembre de 1933.

– a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la guerra del Chaco―, comienza la batalla de Campo Grande, en la cual una división paraguaya logrará cercar a dos regimientos bolivianos, que se rendirán el 15 de septiembre de 1933. 1952 – en Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón prohíbe que salgan de Argentina los cuadros de Francisco Cambó.

– en Buenos Aires, el presidente Juan Domingo Perón prohíbe que salgan de Argentina los cuadros de Francisco Cambó. 1958 – en el Atlántico Sur, a 2750 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y a 2000 km al este de las islas Georgias del Sur, el Gobierno de Estados Unidos ―a las 3:18 (hora local) de la madrugada― lanza un cohete desde un barco, con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 256 km de altitud. Es la segunda prueba (de tres) de la operación secreta Argus.

– en el Atlántico Sur, a 2750 km al oeste de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y a 2000 km al este de las islas Georgias del Sur, el Gobierno de Estados Unidos ―a las 3:18 (hora local) de la madrugada― lanza un cohete desde un barco, con una bomba atómica que se hace estallar en el espacio, a 256 km de altitud. Es la segunda prueba (de tres) de la operación secreta Argus. 2020 – la compañía privada SpaceX pone en el espacio el satélite de observación argentino SAOCOM 1B, destinado a optimizar las cosechas en el país sudamericano.

💡 ¿Sabías que...? El 30 de agosto de 1963 se firmó el "Telégrafo Directo" entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un sistema de comunicación que permitía la comunicación instantánea entre ambas naciones durante la Guerra Fría. Este acuerdo fue una respuesta a la crisis de los misiles en Cuba y buscaba evitar malentendidos que pudieran llevar a un conflicto nuclear. La creación de este enlace ayudó a reducir las tensiones y mejorar la comunicación entre las superpotencias.

En el mundo: 30 de agosto de 2026