Efemérides del 26 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 26 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 26 de agosto de 2026

1549 – en el marco de la Conquista de Chile, por órdenes del gobernador español Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad de La Serena.

– en el marco de la Conquista de Chile, por órdenes del gobernador español Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad de La Serena. 1810 – en el marco de la Independencia de la Argentina, el ex virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, es fusilado, tras el fracaso de la Contrarrevolución de Córdoba.

– en el marco de la Independencia de la Argentina, el ex virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, es fusilado, tras el fracaso de la Contrarrevolución de Córdoba. 1914 – Nace Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino.

– Nace Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino. 1961 – Jorge Ferraresi, ingeniero argentino.

– Jorge Ferraresi, ingeniero argentino. 1970 – Claudia Amura, ajecdrecista argentina.

– Claudia Amura, ajecdrecista argentina. 1974 – Joaquín Furriel, actor argentino.

– Joaquín Furriel, actor argentino. 1978 – Pablo Guiñazú, futbolista argentino.

– Pablo Guiñazú, futbolista argentino. 1983 – Federico Nieto, futbolista argentino.

– Federico Nieto, futbolista argentino. 1985 – Agustina Casanova, periodista argentina.

– Agustina Casanova, periodista argentina. 1990 – Mateo Musacchio, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 26 de agosto de 1920, se ratificó la 19ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres. Este hito marcó un gran avance en la lucha por los derechos civiles y la igualdad de género en el país. Desde entonces, el 26 de agosto se celebra como el Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos.

En el mundo: 26 de agosto de 2026