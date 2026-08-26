Efemérides del 26 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 26 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 26 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 26 de agosto de 2026
- 1549 – en el marco de la Conquista de Chile, por órdenes del gobernador español Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad de La Serena.
- 1810 – en el marco de la Independencia de la Argentina, el ex virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, es fusilado, tras el fracaso de la Contrarrevolución de Córdoba.
- 1914 – Nace Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino.
- 1961 – Jorge Ferraresi, ingeniero argentino.
- 1970 – Claudia Amura, ajecdrecista argentina.
- 1974 – Joaquín Furriel, actor argentino.
- 1978 – Pablo Guiñazú, futbolista argentino.
- 1983 – Federico Nieto, futbolista argentino.
- 1985 – Agustina Casanova, periodista argentina.
- 1990 – Mateo Musacchio, futbolista argentino.
El 26 de agosto de 1920, se ratificó la 19ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres. Este hito marcó un gran avance en la lucha por los derechos civiles y la igualdad de género en el país. Desde entonces, el 26 de agosto se celebra como el Día de la Igualdad de la Mujer en Estados Unidos.
En el mundo: 26 de agosto de 2026
- 1071 – cerca de Muş, Alp Arslan, sultán de la dinastía Selyúcida, derrota al basileos Romano IV Diógenes, emperador de Bizancio, en la Batalla de Manzikert.
- 1272 – en Montpellier, Jaime I de Aragón, ratifica en testamento las donaciones a sus hijos Pedro y Jaime: la baronía de Ayerbe para el primero, y la de Jérica para el segundo.
- 1346 – en el marco de la guerra de los Cien Años tiene lugar la batalla de Crécy, con victoria decisiva inglesa sobre los franceses.
- 1542 – en el marco de la Colonización española de América, la expedición del militar español Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas.
- 1549 – en el marco de la Conquista de Chile, por órdenes del gobernador español Pedro de Valdivia, el capitán Francisco de Aguirre refunda la ciudad de La Serena.
- 1665 – en Alemania, el astrónomo aficionado Abraham Ihle descubre el cúmulo estelar M22 en la constelación de Sagitario.
- 1702 – en el marco de la guerra de sucesión española, un cuerpo expedicionario angloneerlandés desembarca en Rota (Cádiz) y saquea varias poblaciones de la provincia.
- 1789 – en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
- 1810 – en el marco de la Independencia de la Argentina, el ex virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, es fusilado, tras el fracaso de la Contrarrevolución de Córdoba.
- 1813 – en el marco de las guerras napoleónicas, las tropas de Napoleón Bonaparte vencen a las fuerzas de la Sexta Coalición en la batalla de Dresde.
- 1883 – en Indonesia continúa la erupción violenta del volcán Krakatoa, que explotará en la mañana del 27 de agosto, y dejará un saldo de 36 417 víctimas fatales.
- 1896 – en Filipinas estalla la rebelión del Katipunan contra España, entonces potencia colonial.
- 1914 – en São Paulo (Brasil) se funda la Sociedade Esportiva Palmeiras.
- 1920 – se adopta en Estados Unidos la Decimonovena Enmienda de la Constitución y las mujeres ganan el derecho al voto.
- 1922 – en el marco de la guerra greco-turca, los turcos derrotan al ejército griego en la batalla de Dumlupinar.
- 1936 – en Londres (Reino Unido), la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión.
- 1937 – en el marco de la guerra civil española, la ciudad de Santander se rinde a las tropas franquistas.
- 1940 – en San José (Costa Rica), se funda la Universidad de Costa Rica.
- 1945 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, finaliza la batalla de Luzón entre las fuerzas del comandante japonés Tomoyuki Yamashita y las del general estadounidense Douglas MacArthur.
- 1946 – Estados Unidos acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional Permanente de Justicia, que dejará de aceptar en 1986 (al ser condenado por el Caso Nicaragua contra Estados Unidos).
- 1947 – en Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la Resolución 32 condenando los hechos de violencia de la Revolución Nacional de Indonesia.
- 1952 – un avión de reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo de ida y vuelta sobre el océano Atlántico.
- 1957 – en Argel (Argelia) ―en el marco de la Guerra contra Francia―, dos miembros del Frente de Liberación Nacional caen después de combatir 12 horas contra 500 soldados invasores franceses al mando de Marcel Bigeard (batalla de Argel).
- 1961 – Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.
- 1966 – En Omugulugwombashe (África del Sudoeste, hoy Namibia), las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica atacan un comando del Ejército Popular de Liberación de Namibia, brazo armado de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO). Dando inicio a la Guerra de Liberación de Namibia.
- 1976 – en Ámsterdam (Países Bajos) se publican las cartas que demuestran que la empresa estadounidense Lockheed sobornó al príncipe consorte Bernardo de Lippe-Biesterfeld con 1,1 millones de dólares. La reina Juliana amenaza al pueblo neerlandés con abdicar si su esposo fuera juzgado.
- 1977 – en Berlín Occidental, la atleta Rosemarie Ackermann se convierte en la primera mujer en superar los 2 metros en la prueba de salto de altura.
- 1978 – en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo I es elegido papa número 263 de la Iglesia católica. Fallecerá un mes después.
- 1983 – el País Vasco sufre una de sus mayores inundaciones, en la que perecen decenas de personas.
- 1987 – en la Ciudad de México se inaugura el primer tramo de la Línea 9 del Metro desde Centro Médico a Pantitlán.
- 1988 – En Perú, a las 18:50 h, se hunde el submarino "Pacocha", tras impactarse con el buque Kiowa Maru.
- 1990 – se produce la matanza de Puerto Hurraco, en la que son asesinadas nueve personas y doce fueron heridas.
- 1991 – en Finlandia, el estudiante Linus Torvalds postea un mensaje en el grupo de noticias USENET comp.os.minix acerca del nuevo kérnel Linux que ha estado desarrollando.
- 1999 – en el Campeonato Mundial de Atletismo de Sevilla (España), el velocista estadounidense Michael Johnson impone nuevo récord mundial en la especialidad de los 400 m planos tras cronometrar una marca de 43.18 segundos, cifra que estuvo vigente hasta 2016, cuando Wayde van Niekerk lo hizo en 43.03 segundos
- 2003 – el cantante puertorriqueño Chayanne, lanza al mercado su 12.º álbum de estudio titulado Sincero.
- 2007 – en Inglaterra, el guitarrista John Frusciante da su último concierto junto a los Red Hot Chili Peppers.
- 2008 – el cantante, compositor y productor musical puertorriqueño Luis Fonsi, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio y sexto álbum realizado en español, titulado Palabras del silencio.
- 2008 – el 26 de agosto Slipknot lanza All Hope is Gone .
- 2017 – en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se dio la pelea entre el boxeador estadounidense invicto Floyd Mayweather Jr. y el luchador MMA irlandés y campeón Peso Ligero de la UFC Conor McGregor. Esto marcó el retiro definitivo de Mayweather en el boxeo profesional, rompiendo el récord de 50 victorias consecutivas y 0 derrotas.
- 2023 – En Rumania, una doble explosión cerca de Bucarest deja al menos 2 muertos y 56 heridos.