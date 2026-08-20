Efemérides del 20 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 20 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 20 de agosto de 2026
- 1561 – en la actual provincia de Jujuy (Argentina), Juan Pérez de Zurita funda la aldea de Nieva. Debido a los malos tratos contra los indios humahuaca, en 1563 estos se rebelan e incendian la ranchería.
- 1818 – el rey Kamehameha I firma un tratado con el capitán Hipólito Buchardo en el que entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata
- 1877 – Rodolfo Mondolfo, filósofo italiano (f. 1976).
- 1906 – José María Rosa, historiador argentino (f. 1991)
- 1932 – Ernesto Baffa, bandoneonista y compositor argentino de tango (f. 2016)
- 1969 – En Alemania Occidental, a las 1:00 a. m. se largan las 84 horas de Nürburgring, donde tienen destacadísima actuación los IKA Torino de fabricación argentina, bajo la conducción deportiva de Juan Manuel Fangio.
- 1969 – En Argentina el prototipo del bimotor IA-58 Pucará matrícula A-X2 realiza el primer vuelo (privado) durante quince minutos al mando del mayor Roberto Starc. Al día siguiente, efectúa un nuevo vuelo ante las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, de treinta y cinco minutos.
- 1977 – Felipe Contepomi, rugbista argentino.
- 1984 – Joaquín Larrivey, futbolista argentino.
- 2025 – Se producen disturbios dentro de los octavos de final de Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de America, el incidente termina en un herido de gravedad
El 20 de agosto de 1882, se llevó a cabo la primera proyección pública de una película, realizada por el inventor francés Louis Le Prince en Leeds, Inglaterra. Este evento marcó un hito en la historia del cine, aunque muchos años después se reconocería a los hermanos Lumière como los creadores del cine moderno. La proyección mostró una breve escena titulada "Roundhay Garden Scene", que duraba apenas dos segundos.
En el mundo: 20 de agosto de 2026
- 636 – e la batalla de Yarmuk, fuerzas árabes lideradas por Khalid ibn al-Walid toman el control de Siria y Palestina de las manos del Imperio bizantino, realizando la primera gran oleada de musulmanes fuera de Arabia.
- 917 – en la batalla de Aqueloo, las fuerzas del zar Simeón I de Bulgaria derrotan al ejército bizantino.
- 1000 – se crea el estado de Hungría bajo el rey Esteban I. Hoy es el Día Nacional del país.
- 1083 – el papa romano Gregorio VII canoniza al primer rey de Hungría, Esteban I de Hungría y a su hijo Emerico.
- 1391 – Konrad von Wallenrode se convierte en el vigesimocuarto gran maestre de la Orden Teutónica.
- 1487 – en España, las tropas cristianas entran en Gibralfaro y el último alcaide musulmán de Málaga, Hamet el Zegri es apresado y excluido de la capitulación, acabando como esclavo en Carmona (Sevilla).
- 1561 – en la actual provincia de Jujuy (Argentina), Juan Pérez de Zurita funda la aldea de Nieva. Debido a los malos tratos contra los indios humahuaca, en 1563 estos se rebelan e incendian la ranchería.
- 1672 – en La Haya, Johan de Witt y su hermano Cornelis son brutalmente asesinados.
- 1775 – en Arizona, los españoles fundan el Presidio Real de San Agustín del Tucsón que se convertiría en la ciudad de Tucson.
- 1794 – Batalla de los Árboles Caídos: Las tropas de Estados Unidos fuerzan la huida de la confederación formada por las tribus indias de Shawnee, Mingo, Lenape, Wyandot, Miami, Ottawa, Chippewa y Potawatomi.
- 1804 – en el marco de la Expedición de Lewis y Clark, el Cuerpo de Descubrimiento que realizaba la Compra de la Luisiana sufre la muerte del sargento Charles Floyd de una apendicitis.
- 1818 – el rey Kamehameha I firma un tratado con el capitán Hipólito Buchardo en el que entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata
- 1836 – Durante la Confederación Perú-Boliviana, el general Andrés de Santa Cruz decreta la creación de la Provincia Litoral del Callao, con autonomía política en sus asuntos internos.
- 1847 – los estadounidenses derrotan a los mexicanos en Padierna y Churubusco, como parte de la Guerra de Intervención.
- 1866 – el presidente Andrew Johnson declara formalmente la finalización de la guerra de Secesión estadounidense.
- 1878 – en Colombia se funda la ciudad de Filandia, durante la colonización antioqueña.
- 1882 – en Moscú (Rusia) se estrena la Obertura 1812 de Piotr Ilich Chaikovski.
- 1905 – en Tokio (Japón), Sun Yat-sen, Song Jiaoren y otros fundan la sociedad secreta Tongmenghui, también conocida como la Liga Unida de China o la Alianza Revolucionaria China. Fue un movimiento de resistencia en gran parte responsable de liderar la revolución de 1911 contra la dinastía Qing en China.
- 1914 – en el marco de la Primera Guerra Mundial, fuerzas alemanas ocupan Bruselas.
- 1920 – en Detroit empieza a emitir la primera radio comercial de la historia, 8MK.
- 1920 – en Estados Unidos se funda la NFL (National Football League; liga nacional de fútbol americano).
- 1940 – en Ciudad de México, el revolucionario ruso León Trotski es herido de gravedad con un piolet por Ramón Mercader. Morirá al día siguiente.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 168 pilotos aliados ―incluido Phil Lamason― llegan al campo de concentración de Buchenwald.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la ofensiva rusa de la Batalla de Rumanía.
- 1953 – la Unión Soviética pública que ha realizado pruebas exitosas de una bomba de hidrógeno.
- 1955 – en Marruecos, fuerzas bereberes de las montañas de Atlas mata a 77 soldados invasores franceses.
- 1960 – Senegal rompe con la Federación de Malí y declara su independencia.
- 1967 – en México, pistoleros profesionales contratados por líderes de Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero y por Raymundo Abarca Alarcón, emboscan a alrededor de 800 campesinos copreros en Acapulco cuando ingresaban al edificio de La Coprera para celebrar un congreso. El saldo oficial deja 32 muertos y alrededor de 100 heridos.
- 1968 – tropas soviéticas entran en Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga.
- 1969 – En Alemania Occidental, a las 1:00 a. m. se largan las 84 horas de Nürburgring, donde tienen destacadísima actuación los IKA Torino de fabricación argentina, bajo la conducción deportiva de Juan Manuel Fangio.
- 1969 – En Argentina el prototipo del bimotor IA-58 Pucará matrícula A-X2 realiza el primer vuelo (privado) durante quince minutos al mando del mayor Roberto Starc. Al día siguiente, efectúa un nuevo vuelo ante las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, de treinta y cinco minutos.
- 1975 – lanzamiento de la sonda estadounidense Viking 1 a Marte.
- 1977 – La Sonda Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.
- 1980 – Resolución 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1982 – invasión colonial contra el Líbano: las fuerzas multinacionales invaden Beirut como chantaje para la retirada de Organización para la Liberación de Palestina del Líbano.
- 1988 – se incendia el parque nacional de Yellowstone.
- 1988 – Perú se convierte en miembro de la Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 1988 – Guerra entre Irán e Irak: se declara el alto el fuego después de ocho años de guerra.
- 1988 – en Santander (España), se inaugura el Campos de Sport de El Sardinero.
- 1989 – En Londres, 51 personas perecen cuando el bote de recreo Marchioness choca con la draga Bowbelle sobre el río Támesis.
- 1991 – Estonia se separa de la Unión Soviética.
- 1991 – Intento de golpe de Estado en la Unión Soviética: más de 100 000 personas toman el parlamento como protesta por el golpe y con la intención de deponer al presidente Mijaíl Gorbachov.
- 1993 – en Washington DC (Estados Unidos), después de una serie de negociaciones secretas, representantes de Israel y Palestina firman los Acuerdos de Oslo en una ceremonia pública.
- 1998 – el Tribunal Supremo de Canadá establece que la provincia de Quebec seguirá siendo una colonia de Canadá sin que el Gobierno federal apruebe lo contrario.
- 1998 – Estados Unidos bombardea, con tres misiles de crucero Tomahawk, la fábrica farmacéutica Al-Shifa situada en Jartum Norte (Sudán). El gobierno de EE. UU.justificó el ataque (sin pruebas) al afirmar que la fábrica se usaba para procesar el agente nervioso VX y que los propietarios de la planta tenían vínculos con al-Qaeda. El ataque tuvo lugar una semana después del escándalo Lewinsky, lo que provocó que algunos comentaristas describieran el ataque como una distracción para el público estadounidense del escándalo de Bill Clinton.
- 2007 – en México se pone a circular como moneda oficial el nuevo Billete de 20.
- 2008 – en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (Madrid, España), un avión con 172 pasajeros, sufre un accidente pocos segundos después de despegar, con un total de 154 fallecidos y 18 supervivientes.
- 2009 – Usain Bolt logra el récord de 200 metros con un tiempo de 19.19 en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Berlín, Alemania
- 2013 – en Pune (India), Narendra Dabholkar (activista contra la superstición y la magia negra en la India), es asesinado a tiros.
- 2020 – Alekséi Navalni, principal opositor del gobierno ruso, ingresa en un hospital de Omsk (Federación Rusa) con síntomas de envenenamiento. Sin embargo, no hay pruebas físicas que constaten la participación material o intelectual del gobierno de Rusia en este hecho.
- 2023 – La selección femenina de fútbol de España gana su primer Mundial por 1-0 frente a Inglaterra en la final del Copa Mundial de Fútbol femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023. El gol de la victoria fue de Olga Carmona en el minuto 29.
- 2025 – Se producen disturbios dentro de los octavos de final de Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América, el incidente termina en un herido de gravedad