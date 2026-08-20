Efemérides del 20 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 20 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de agosto de 2026

1561 – en la actual provincia de Jujuy (Argentina), Juan Pérez de Zurita funda la aldea de Nieva. Debido a los malos tratos contra los indios humahuaca, en 1563 estos se rebelan e incendian la ranchería.

– en la actual provincia de Jujuy (Argentina), Juan Pérez de Zurita funda la aldea de Nieva. Debido a los malos tratos contra los indios humahuaca, en 1563 estos se rebelan e incendian la ranchería. 1818 – el rey Kamehameha I firma un tratado con el capitán Hipólito Buchardo en el que entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata

– el rey Kamehameha I firma un tratado con el capitán Hipólito Buchardo en el que entre otras cosas, Hawái se convierte en el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata 1877 – Rodolfo Mondolfo, filósofo italiano (f. 1976).

– Rodolfo Mondolfo, filósofo italiano (f. 1976). 1906 – José María Rosa, historiador argentino (f. 1991)

– José María Rosa, historiador argentino (f. 1991) 1932 – Ernesto Baffa, bandoneonista y compositor argentino de tango (f. 2016)

– Ernesto Baffa, bandoneonista y compositor argentino de tango (f. 2016) 1969 – En Alemania Occidental, a las 1:00 a. m. se largan las 84 horas de Nürburgring, donde tienen destacadísima actuación los IKA Torino de fabricación argentina, bajo la conducción deportiva de Juan Manuel Fangio.

– En Alemania Occidental, a las 1:00 a. m. se largan las 84 horas de Nürburgring, donde tienen destacadísima actuación los IKA Torino de fabricación argentina, bajo la conducción deportiva de Juan Manuel Fangio. 1969 – En Argentina el prototipo del bimotor IA-58 Pucará matrícula A-X2 realiza el primer vuelo (privado) durante quince minutos al mando del mayor Roberto Starc. Al día siguiente, efectúa un nuevo vuelo ante las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, de treinta y cinco minutos.

– En Argentina el prototipo del bimotor IA-58 Pucará matrícula A-X2 realiza el primer vuelo (privado) durante quince minutos al mando del mayor Roberto Starc. Al día siguiente, efectúa un nuevo vuelo ante las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, de treinta y cinco minutos. 1977 – Felipe Contepomi, rugbista argentino.

– Felipe Contepomi, rugbista argentino. 1984 – Joaquín Larrivey, futbolista argentino.

– Joaquín Larrivey, futbolista argentino. 2025 – Se producen disturbios dentro de los octavos de final de Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de America, el incidente termina en un herido de gravedad

💡 ¿Sabías que...? El 20 de agosto de 1882, se llevó a cabo la primera proyección pública de una película, realizada por el inventor francés Louis Le Prince en Leeds, Inglaterra. Este evento marcó un hito en la historia del cine, aunque muchos años después se reconocería a los hermanos Lumière como los creadores del cine moderno. La proyección mostró una breve escena titulada "Roundhay Garden Scene", que duraba apenas dos segundos.

En el mundo: 20 de agosto de 2026