Efemérides del 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de octubre de 2026

1828 – Estado oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 1828 se oficializó el canje de las ratificaciones, de la firma del 27 de agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz (1828) que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia independiente.

– Estado oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 1828 se oficializó el canje de las ratificaciones, de la firma del 27 de agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz (1828) que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia independiente. 1878 – en Argentina se aprueba en el Congreso la ley que autoriza a la asignación de partidas para el Ejército Argentino en la llamada "Campaña del Desierto", liderada por Julio Argentino Roca.

– en Argentina se aprueba en el Congreso la ley que autoriza a la asignación de partidas para el Ejército Argentino en la llamada "Campaña del Desierto", liderada por Julio Argentino Roca. 1977 – Lola Berthet, actriz argentina.

– Lola Berthet, actriz argentina. 1982 – Diego Jara, futbolista argentino.

– Diego Jara, futbolista argentino. 1998 – Martín Aruga, futbolista argentino.

– Martín Aruga, futbolista argentino. 1999 – Lit Killah, rapero argentino.

– Lit Killah, rapero argentino. 2004 – se estrena la serie mexicana más exitosa de la época Rebelde.

– se estrena la serie mexicana más exitosa de la época Rebelde. 2006 – El Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral

– El Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral 2009 – Martín Palermo convirtió un gol de cabeza desde casi 40 metros en «La Bombonera», en un partido que Boca Juniors le ganó a Vélez Sarsfield por 3 a 2.

– Martín Palermo convirtió un gol de cabeza desde casi 40 metros en «La Bombonera», en un partido que Boca Juniors le ganó a Vélez Sarsfield por 3 a 2. 2015 – en Argentina se realiza el primer debate presidencial de su historia política y democrática.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, llamado Sputnik 1. Este evento marcó el inicio de la era espacial y desencadenó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sputnik 1 orbitó la Tierra durante 21 días antes de que su batería se agotara.

En el mundo: 4 de octubre de 2026