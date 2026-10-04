Efemérides del 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de octubre de 2026
- 1828 – Estado oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 1828 se oficializó el canje de las ratificaciones, de la firma del 27 de agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz (1828) que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia independiente.
- 1878 – en Argentina se aprueba en el Congreso la ley que autoriza a la asignación de partidas para el Ejército Argentino en la llamada "Campaña del Desierto", liderada por Julio Argentino Roca.
- 1977 – Lola Berthet, actriz argentina.
- 1982 – Diego Jara, futbolista argentino.
- 1998 – Martín Aruga, futbolista argentino.
- 1999 – Lit Killah, rapero argentino.
- 2004 – se estrena la serie mexicana más exitosa de la época Rebelde.
- 2006 – El Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral
- 2009 – Martín Palermo convirtió un gol de cabeza desde casi 40 metros en «La Bombonera», en un partido que Boca Juniors le ganó a Vélez Sarsfield por 3 a 2.
- 2015 – en Argentina se realiza el primer debate presidencial de su historia política y democrática.
El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia, llamado Sputnik 1. Este evento marcó el inicio de la era espacial y desencadenó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sputnik 1 orbitó la Tierra durante 21 días antes de que su batería se agotara.
En el mundo: 4 de octubre de 2026
- 23 – en el Imperio chino, la ciudad de Chang'an es saqueada por las fuerzas opositoras a la Dinastía Xin.
- 1134 – en Bélgica, una marejada ciclónica genera una inundación que crea el canal Zwin, que conecta la ciudad de Brujas con el mar del Norte.
- 1302 – la primera guerra bizantino-veneciana termina mediante un tratado de paz.
- 1535 – en Inglaterra, se imprime la Biblia Coverdale, la primera en ser traducida al inglés.
- 1540 – en México, Francisco de Montejo y León "el Mozo" funda la villa de San Francisco de Campeche.
- 1582 – en Roma, el papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano; la noche del jueves 4 de octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre.
- 1824 – en México se promulga la primera Constitución Federal de la República.
- 1828 – Estado oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 1828 se oficializó el canje de las ratificaciones, de la firma del 27 de agosto de 1828 de la Convención Preliminar de Paz (1828) que promovió la creación de un nuevo estado americano y dio base jurídica a su existencia independiente.
- 1830 – Bélgica declara su independencia de los Países Bajos.
- 1837 – en Chile son fusilados el coronel José Antonio Vidaurre y sus cómplices, autores del Motín de Quillota.
- 1853 – el Imperio otomano declara la guerra al Imperio ruso, iniciando la Guerra de Crimea.[nota 1]
- 1863 – en Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez: Sierra Norte de Puebla, el líder indígena Juan Francisco Lucas al frente de 250 nativos de Xochiapulco derrota a una columna de 600 zuavos franceses, en la "Batalla del Río Apulco", en el marco de la Segunda intervención francesa en México.
- 1878 – en Argentina se aprueba en el Congreso la ley que autoriza a la asignación de partidas para el Ejército Argentino en la llamada "Campaña del Desierto", liderada por Julio Argentino Roca.
- 1895 – en Rhode Island (Estados Unidos) se celebra el primer Abierto de golf.
- 1910 – llega el rey Manuel II de Portugal al Reino Unido, tras haber sido derrocado por una revolución republicana.
- 1910 – Bermuda adopta su nueva bandera.
- 1912 – cerca de Masaya (Nicaragua), revolucionarios liberales y conservadores al mando del general Benjamín Zeledón (héroe nacional nicaragüense) enfrentan en la batalla de los cerros Coyotepe y La Barranca a los marines que ocupaban el país y mercenarios nicaragüenses de La Constabularia, leales al gobierno conservador de Adolfo Díaz Recinos.
- 1934 – en España, el presidente del Consejo de Ministros Alejandro Lerroux ordena formar gobierno a la CEDA. Esto dará lugar a la Revolución de octubre de 1934.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el séptimo día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1940 – en Brénnero (Italia), en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se encuentran Adolf Hitler y Benito Mussolini.
- 1945 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur proclama la ley de libertades civiles en Japón.
- 1949 – en El Salvador y Guatemala se registran graves inundaciones.
- 1956 – IBM da a conocer el IBM 305 RAMAC, el primer ordenador comercial que utilizaba disco duro de cabeza móvil (unidad de disco magnético) como almacenamiento secundario.
- 1957 – la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra.
- 1958 – el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros es inaugurado por British Airways entre Londres y Nueva York.
- 1959 – la Unión Soviética lanza la sonda lunar Luna 3.
- 1963 – en Cuba, el huracán Flora recorre la región oriental sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey. Aunque los vientos no fueron extraordinariamente fuertes, las lluvias (1800 mm en 72 horas) ocasionaron grandes inundaciones y provocaron 1050 muertes.
- 1965 – el papa de la Iglesia católica Pablo VI realiza una visita a las Naciones Unidas.
- 1966 – en el sur de África, Lesoto se independiza del Imperio británico pasando a formar parte de la Commonwealth.
- 1978 – en Paraguay se funda el CBVP (Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay).
- 1979 – en España, el Gobierno ratifica el Convenio de Derechos Humanos.
- 1986 – en Málaga, España, sería coronada la Virgen de los Dolores.
- 1990 – Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo sobre el desarme convencional en Europa.
- 1991 – en Madrid se firma el acuerdo por el que se declara a la Antártida «reserva natural para la paz y la ciencia».
- 1994 – los gobiernos chino y estadounidense acuerdan la no proliferación de misiles.
- 1995 – se estrena la serie anime Neon Genesis Evangelion.
- 1997 – Cristina de Borbón, Infanta de España e hija menor de los Reyes de España se casa en Barcelona con Iñaki Urdangarin.
- 2004 – se estrena la serie mexicana más exitosa de la época Rebelde.
- 2006 – El Congreso de la Nación Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral
- 2007 – en el parque nacional de Tsolofelo (Botsuana) es enterrado el cadáver repatriado del Negro de Bañolas, el cadáver embalsamado de un varón de la etnia san (llamado peyorativamente «bosquimano»), que desde 1916 se exhibía como atracción turística en el museo Darder de Bañolas (España).
- 2009 – Martín Palermo convirtió un gol de cabeza desde casi 40 metros en «La Bombonera», en un partido que Boca Juniors le ganó a Vélez Sarsfield por 3 a 2.
- 2011 – en Estados Unidos sale a la venta el iPhone 4S, un día antes de la muerte de Steve Jobs.
- 2014 – a unas 70 millas al este de la localidad de Saint Augustine (Estados Unidos), la Guardia Costera rescata en medio del mar a un tal Reza Baluchi, que pretendía llegar a las islas Bermudas volando en un globo inflado con hidrógeno.
- 2015 – en Argentina se realiza el primer debate presidencial de su historia política y democrática.
- 2021 – Facebook y otras redes sociales sufren un ataque Cibernético, provocando pérdidas de aproximadamente 6000 millones de dólares para la empresa, el robo de Información personal de más de 1500 millones de usuarios y la caída mundial de las redes durante 7 horas consecutivas, siendo la peor en la historia reciente.
- 2021 – En Tijuana, México vuelve a ocurrir una tormenta después de 24 años.